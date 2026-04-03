Pastrňák opět bodoval, ale Boston padl, Vejmelka vychytal výhru

David Pastrňák asistoval v NHL u jediné branky hokejistů Bostonu při prohře 1:2 na ledě Floridy. Za vítěze si připsal druhý start v soutěži obránce Mikuláš Hovorka. Filip Hronek přihrál na jeden gól Vancouveru, který podlehl v Minnesotě 2:5. Karel Vejmelka pomohl 25 zákroky k výhře Utahu 6:2 v Seattlu.
Florida vedla už v osmé minutě 2:0 po trefách Mackieho Samoskeviche a Sama Bennetta. Boston snížil v závěru první třetiny. Po přihrávce Pastrňáka vznikl před brankou závar a z dorážky se prosadil Fraser Minten. Více už hostům nedovolil brankář Sergej Bobrovskij, který chytil celkově 28 střel a stal se první hvězdou zápasu.
Pastrňák si připsal 96. bod sezony (29+67), jeho spoluhráč Pavel Zacha vyšel naprázdno ve druhém z posledních jedenácti utkání. Hovorka, který debutoval před zhruba dvěma měsíci, odehrál jedenáct minut a zblokoval jednu střelu. Z výhry Floridy se radoval společně s Tomášem Noskem.
Vancouver otočil v závěru první třetiny slepenými brankami na 2:1. Druhý gól vstřelil v přesilové hře po akci Hronka, jehož střelu od modré čáry tečoval a následně dorazil Jake DeBrusk. V dalším průběhu už ale dávala góly jen Minnesota. O její výhru se zasloužili dvěma trefami Matt Boldy a Ryan Hartman.
Vejmelka přitom nezačal dobře, pustil první dva góly zápasu. Český brankář inkasoval už po 41 sekundách z dorážky Jordana Eberleho a ve čtrnácté minutě jej zblízka překonal bekhendem Bobby McMann.
Poté se už ale skóre měnilo pouze na opačné straně. Dvěma trefami vyrovnal Logan Cooley, první hvězda zápasu. Utah dostal do vedení ve 35. minutě Nick Schmaltz a ve třetí třetině zvýraznili výhru JJ Peterka, Dylan Guenther a Michael Carcone.
Hattrickem a pěti body zazářil Mitch Marner, který zařídil výhru Vegas 6:3 nad Calgary. Jeho spoluhráč Tomáš Hert vyšel naprázdno
Pěti body se ve čtvrtečním programu NHL zaskvěli také útočníci New Jersey Jack Hughes (2+3) a Jesper Bratt (1+4), kteří režírovali výhru 7:3 nad Washingtonem. V historii klubu se stalo počtvrté, že by dva hráči Devils nasbírali v jednom utkání pět bodů. Naposledy se to povedlo Patriku Eliášovi a Scottu Gomezovi v roce 2003.
NHL:
Ottawa - Buffalo 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 36. Cozens, 46. Eller, 58. Greig, 59. Pinto - 29. Samuelsson. Střely na branku: 24:22. Diváci: 17.086. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Spence, 3. Ullmark (všichni Ottawa).
Tampa Bay - Pittsburgh 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Branky: 6., 21. a 56. Cirelli, 35. Point, 40. Girgensons, 54. Kučerov - 17. a 60. Činachov, 8. Rakell. Střely na branku: 33:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Kučerov, 3. Girgensons (všichni Tampa Bay).
Florida - Boston 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 5. Samoskevich, 8. Bennett - 20. Minten (Pastrňák). Střely na branku: 24:29. Diváci: 19.823. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Bennett (oba Florida), 3. Swayman (Boston).
NY Rangers - Montreal 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Branky: 50. Fox, 55. Cuylle - 27. a 55. Caufield, 25. Newhook. Střely na branku: 24:25. Diváci: 17.424. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Fowler (oba Montreal), 3. Cuylle (NY Rangers).
Philadelphia - Detroit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 21. Foerster, 51. Konecny - 19. a 51. DeBrincat, 39. Raymond, 50. P. Kane. Střely na branku: 34:19. Diváci: 19.865. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Detroit), 2. Martone (Philadelphia), 3. P. Kane (Detroit).
Carolina - Columbus 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Branky: 3. a 9. Stankoven, 13. Nikišin, 32. Martinook, 47. A. Svečnikov - 32. Mateychuk. Střely na branku: 21:10. Diváci: 18.556. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Aho, 3. Hall (všichni Carolina).
New Jersey - Washington 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)
Branky: 8. a 58. Mercer, 30. a 49. J. Hughes, 6. Glass, 19. Hamilton, 53. Bratt - 9. C. Hutson, 10. Dubois, 50. Wilson. Střely na branku: 30:32. Diváci: 16.057. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Bratt, 3. Mercer (všichni New Jersey).
Dallas - Winnipeg 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky: 10. Duchene, 12. Hyry, 23. Erne. Střely na branku: 21:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Erne, 3. Hyry (všichni Dallas).
Minnesota - Vancouver 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 9. a 21. Boldy, 47. a 59. Hartman, 27. Kaprizov - 16. Wilander, 17. DeBrusk (Hronek). Střely na branku: 39:32. Diváci: 19.156. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Kaprizov, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).
Edmonton - Chicago 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 26. Henrique, 33. Savoie, 59. Podkolzin - 46. Lardis. Střely na branku: 38:18. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Savoie, 2. Henrique (oba Edmonton), 3. Knight (Chicago).
Vegas - Calgary 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Branky: 22., 27. a 59. Marner, 37. Dorofejev, 53. Howden, 55. Barbašov - 25. a 33. Coleman, 8. Frost. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.912. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Howden, 3. Theodore (všichni Vegas).
San Jose - Toronto 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: 4. Ostapchuk, 18. Graf, 22. Eklund, 60. Gaudette - 27. Tavares. Střely na branku: 25:19. Diváci: 15.180. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Eklund, 3. Graf (všichni San Jose).
Seattle - Utah 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Branky: 1. Eberle, 14. McMann - 17. a 31. Cooley, 35. Schmaltz, 45. Peterka, 48. Guenther, 57. Carcone. Střely na branku: 27:31. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Cooley, 2. Guenther, 3. Schmaltz (všichni Utah).
Los Angeles - Nashville 4:5 po sam. nájezdech (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0)
Branky: 27. a 34. Kempe, 36. Laughton, 50. Armia - 1. F. Forsberg, 4. L'Heureux, 23. Marchessault, 29. Stamkos, rozhodující sam. nájezd Evangelista. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Nashville), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Stamkos (Nashville).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
75
47
6
22
274:210
100
2.
Buffalo
76
46
8
22
264:225
100
3.
Montreal
75
44
10
21
265:236
98
4.
Boston
76
43
8
25
257:235
94
5.
Ottawa
75
39
10
26
251:231
88
6.
Detroit
75
40
8
27
220:225
88
7.
Florida
75
37
3
35
224:248
77
8.
Toronto
76
32
13
31
236:268
77
Metropolitní divize:
1.
x-Carolina
75
48
6
21
268:219
102
2.
Pittsburgh
76
38
16
22
266:244
92
3.
NY Islanders
76
42
5
29
222:221
89
4.
Columbus
76
38
12
26
240:236
88
5.
Philadelphia
75
37
12
26
222:229
86
6.
Washington
76
38
9
29
241:230
85
7.
New Jersey
75
39
2
34
212:230
80
8.
NY Rangers
76
31
9
36
217:236
71
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
74
49
10
15
283:193
108
2.
x-Dallas
76
45
12
19
258:209
102
3.
x-Minnesota
75
42
12
21
247:218
96
4.
Utah
75
39
6
30
241:214
84
5.
Nashville
75
35
9
31
225:250
79
6.
Winnipeg
75
32
12
31
213:231
76
7.
St. Louis
74
31
12
31
196:234
74
8.
Chicago
76
27
14
35
196:251
68
Pacifická divize:
1.
Anaheim
75
41
5
29
252:260
87
2.
Edmonton
76
39
9
28
264:252
87
3.
Vegas
76
34
16
26
242:239
84
4.
San Jose
74
36
7
31
228:261
79
5.
Los Angeles
75
30
19
26
201:228
79
6.
Seattle
74
32
11
31
208:233
75
7.
Calgary
75
31
8
36
194:240
70
8.
Vancouver
75
22
8
45
197:288
52
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.