Benative
6. 4. Vendula
Pastrňák opět bodoval, ale Boston padl, Vejmelka vychytal výhru

ČTK

David Pastrňák asistoval v NHL u jediné branky hokejistů Bostonu při prohře 1:2 na ledě Floridy. Za vítěze si připsal druhý start v soutěži obránce Mikuláš Hovorka. Filip Hronek přihrál na jeden gól Vancouveru, který podlehl v Minnesotě 2:5. Karel Vejmelka pomohl 25 zákroky k výhře Utahu 6:2 v Seattlu.

NHL: Toronto Maple Leafs at Boston Bruins
Charlie McAvoy a David PastrňákFoto: REUTERS
Florida vedla už v osmé minutě 2:0 po trefách Mackieho Samoskeviche a Sama Bennetta. Boston snížil v závěru první třetiny. Po přihrávce Pastrňáka vznikl před brankou závar a z dorážky se prosadil Fraser Minten. Více už hostům nedovolil brankář Sergej Bobrovskij, který chytil celkově 28 střel a stal se první hvězdou zápasu.

Pastrňák si připsal 96. bod sezony (29+67), jeho spoluhráč Pavel Zacha vyšel naprázdno ve druhém z posledních jedenácti utkání. Hovorka, který debutoval před zhruba dvěma měsíci, odehrál jedenáct minut a zblokoval jednu střelu. Z výhry Floridy se radoval společně s Tomášem Noskem.

Vancouver otočil v závěru první třetiny slepenými brankami na 2:1. Druhý gól vstřelil v přesilové hře po akci Hronka, jehož střelu od modré čáry tečoval a následně dorazil Jake DeBrusk. V dalším průběhu už ale dávala góly jen Minnesota. O její výhru se zasloužili dvěma trefami Matt Boldy a Ryan Hartman.

Vejmelka přitom nezačal dobře, pustil první dva góly zápasu. Český brankář inkasoval už po 41 sekundách z dorážky Jordana Eberleho a ve čtrnácté minutě jej zblízka překonal bekhendem Bobby McMann.

Poté se už ale skóre měnilo pouze na opačné straně. Dvěma trefami vyrovnal Logan Cooley, první hvězda zápasu. Utah dostal do vedení ve 35. minutě Nick Schmaltz a ve třetí třetině zvýraznili výhru JJ Peterka, Dylan Guenther a Michael Carcone.

Hattrickem a pěti body zazářil Mitch Marner, který zařídil výhru Vegas 6:3 nad Calgary. Jeho spoluhráč Tomáš Hert vyšel naprázdno

Pěti body se ve čtvrtečním programu NHL zaskvěli také útočníci New Jersey Jack Hughes (2+3) a Jesper Bratt (1+4), kteří režírovali výhru 7:3 nad Washingtonem. V historii klubu se stalo počtvrté, že by dva hráči Devils nasbírali v jednom utkání pět bodů. Naposledy se to povedlo Patriku Eliášovi a Scottu Gomezovi v roce 2003.

NHL:

Ottawa - Buffalo 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 36. Cozens, 46. Eller, 58. Greig, 59. Pinto - 29. Samuelsson. Střely na branku: 24:22. Diváci: 17.086. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Spence, 3. Ullmark (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Pittsburgh 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Branky: 6., 21. a 56. Cirelli, 35. Point, 40. Girgensons, 54. Kučerov - 17. a 60. Činachov, 8. Rakell. Střely na branku: 33:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Kučerov, 3. Girgensons (všichni Tampa Bay).

Florida - Boston 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 5. Samoskevich, 8. Bennett - 20. Minten (Pastrňák). Střely na branku: 24:29. Diváci: 19.823. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Bennett (oba Florida), 3. Swayman (Boston).

NY Rangers - Montreal 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Branky: 50. Fox, 55. Cuylle - 27. a 55. Caufield, 25. Newhook. Střely na branku: 24:25. Diváci: 17.424. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Fowler (oba Montreal), 3. Cuylle (NY Rangers).

Philadelphia - Detroit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 21. Foerster, 51. Konecny - 19. a 51. DeBrincat, 39. Raymond, 50. P. Kane. Střely na branku: 34:19. Diváci: 19.865. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Detroit), 2. Martone (Philadelphia), 3. P. Kane (Detroit).

Carolina - Columbus 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 3. a 9. Stankoven, 13. Nikišin, 32. Martinook, 47. A. Svečnikov - 32. Mateychuk. Střely na branku: 21:10. Diváci: 18.556. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Aho, 3. Hall (všichni Carolina).

New Jersey - Washington 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)

Branky: 8. a 58. Mercer, 30. a 49. J. Hughes, 6. Glass, 19. Hamilton, 53. Bratt - 9. C. Hutson, 10. Dubois, 50. Wilson. Střely na branku: 30:32. Diváci: 16.057. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Bratt, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Dallas - Winnipeg 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 10. Duchene, 12. Hyry, 23. Erne. Střely na branku: 21:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Erne, 3. Hyry (všichni Dallas).

Minnesota - Vancouver 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 9. a 21. Boldy, 47. a 59. Hartman, 27. Kaprizov - 16. Wilander, 17. DeBrusk (Hronek). Střely na branku: 39:32. Diváci: 19.156. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Kaprizov, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).

Edmonton - Chicago 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 26. Henrique, 33. Savoie, 59. Podkolzin - 46. Lardis. Střely na branku: 38:18. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Savoie, 2. Henrique (oba Edmonton), 3. Knight (Chicago).

Vegas - Calgary 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Branky: 22., 27. a 59. Marner, 37. Dorofejev, 53. Howden, 55. Barbašov - 25. a 33. Coleman, 8. Frost. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.912. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Howden, 3. Theodore (všichni Vegas).

San Jose - Toronto 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. Ostapchuk, 18. Graf, 22. Eklund, 60. Gaudette - 27. Tavares. Střely na branku: 25:19. Diváci: 15.180. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Eklund, 3. Graf (všichni San Jose).

Seattle - Utah 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Branky: 1. Eberle, 14. McMann - 17. a 31. Cooley, 35. Schmaltz, 45. Peterka, 48. Guenther, 57. Carcone. Střely na branku: 27:31. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Cooley, 2. Guenther, 3. Schmaltz (všichni Utah).

Los Angeles - Nashville 4:5 po sam. nájezdech (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 27. a 34. Kempe, 36. Laughton, 50. Armia - 1. F. Forsberg, 4. L'Heureux, 23. Marchessault, 29. Stamkos, rozhodující sam. nájezd Evangelista. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Nashville), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Stamkos (Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

75

47

6

22

274:210

100

2.

Buffalo

76

46

8

22

264:225

100

3.

Montreal

75

44

10

21

265:236

98

4.

Boston

76

43

8

25

257:235

94

5.

Ottawa

75

39

10

26

251:231

88

6.

Detroit

75

40

8

27

220:225

88

7.

Florida

75

37

3

35

224:248

77

8.

Toronto

76

32

13

31

236:268

77

Metropolitní divize:

1.

x-Carolina

75

48

6

21

268:219

102

2.

Pittsburgh

76

38

16

22

266:244

92

3.

NY Islanders

76

42

5

29

222:221

89

4.

Columbus

76

38

12

26

240:236

88

5.

Philadelphia

75

37

12

26

222:229

86

6.

Washington

76

38

9

29

241:230

85

7.

New Jersey

75

39

2

34

212:230

80

8.

NY Rangers

76

31

9

36

217:236

71

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

74

49

10

15

283:193

108

2.

x-Dallas

76

45

12

19

258:209

102

3.

x-Minnesota

75

42

12

21

247:218

96

4.

Utah

75

39

6

30

241:214

84

5.

Nashville

75

35

9

31

225:250

79

6.

Winnipeg

75

32

12

31

213:231

76

7.

St. Louis

74

31

12

31

196:234

74

8.

Chicago

76

27

14

35

196:251

68

Pacifická divize:

1.

Anaheim

75

41

5

29

252:260

87

2.

Edmonton

76

39

9

28

264:252

87

3.

Vegas

76

34

16

26

242:239

84

4.

San Jose

74

36

7

31

228:261

79

5.

Los Angeles

75

30

19

26

201:228

79

6.

Seattle

74

32

11

31

208:233

75

7.

Calgary

75

31

8

36

194:240

70

8.

Vancouver

75

22

8

45

197:288

52

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

