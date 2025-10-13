Lední hokej

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Sport Sport
před 16 minutami
Že si ví rady před brankou soupeře, to je o Davidu Pastrňákovi dobře známo. Teď však nejlepší český hokejista ohromil i na druhé straně. V utkání NHL proti Tampě totiž předvedl fantastický zákrok coby gólman Bostonu. Ani tak ovšem neodvrátil první prohru Bruins v nové sezoně soutěže, padli 3:4.
David Pastrňák v utkání proti Tampě
David Pastrňák v utkání proti Tampě | Foto: Reuters

Přihrávky českých forvardů stály za stíhací jízdou Bostonu. Bruins totiž po příšerných chybách obránců prohrávali po první třetině 0:2, hned po 39 vteřinách druhé části navíc narostlo manko už na tři góly.

Domácí se však nevzdali, po dalších třiceti vteřinách za asistence Pavla Zachy snížil Mittelstadt.

Tampa znovu odskočila na tříbrankový rozdíl, Boston opět korigoval, tentokrát se po Pastrňákově přihrávce trefil z úniku Harris.

Ještě před druhou sirénou už to bylo jen o gól, na zásahu Morgana Geekieho se podílel opět Zacha, jenž po buly přiťukl střelci puk zadovkou.

Ve třetím dějství se Bruins tlačili za vyrovnáním, v závěru sáhli po hře bez brankáře a při tlaku nemohl chybět na ledě ani Pastrňák.

Tampa se však dostala ke kontru a Hagel měl na hokejce rozhodující zásah. Jenže v opuštěné brance se zjevil Pastrňák, proti jeho střele vytáhl parádní gólmanský zákrok a uchoval Bostonu naději na bodový zisk.

Tu však už svěřenci Marka Sturma v úspěch nepřetavili, i když poslední vteřiny hráli v pěti proti třem.

Bruins tak po třech výhrách poprvé v nové sezoně padli.

Stejně jako Zacha si dvě asistence připsal i Martin Nečas, s Coloradem se však mohl radovat z vítězství 3:1 v Buffalu.

Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a po čtyřech duelech sezony si drží průměr dva body na utkání: na kontě má tři branky a pět přihrávek.

Související

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Útočník Colorada Martin Nečas

Nečas se podílel na dvou trefách Nathana MacKinnona, jenž se prosadil ve 4. a 32. minutě. Loňský mistr světa z Prahy pokaždé přenechal kanadskému spoluhráči puk v útočném pásmu a třicetiletý centr skóroval poprvé behkendem a podruhé střelou zápěstím.

Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 25. minutě produktivní obránce Cale Makar, za domácí Buffalo skóroval v první třetině Tage Thompson.

Ve 48. minutě dopravil puk do branky i Nečas, Sabres ale uspěli s výzvou, neboť šestadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě byl předtím v ofsajdu.

Colorado i tak vyhrálo třetí zápas v sezoně, Buffalo zůstalo bez bodu.

Výsledky NHL:

Boston - Tampa Bay 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)

Branky: 22. Mittelstadt (Zacha), 26. Harris (Pastrňák), 32. M. Geekie (Zacha) - 2. a 14. Cirelli, 21. Gourde, 24. Holmberg. Střely na branku: 33:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli (Tampa Bay), 2. Zacha (Boston), 3. Holmberg (Tampa Bay).

Buffalo - Colorado 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 17. T. Thompson - 4. a 32. MacKinnon (na obě Nečas), 25. Makar. Střely na branku: 29:37. Diváci: 16.462. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Nečas (všichni Colorado).

New York Islanders - Winnipeg 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Branky: 23. Pageau, 35. Heineman - 8. M. Barron, 12. Niederreiter, 23. Stanley, 33. Pearson, 58. Scheifele. Střely na branku: 35:26. Diváci: 13.287. Hvězdy zápasu: 1. Stanley, 2. M. Barron, 3. Niederreiter (všichni Winnipeg).

Ottawa - Nashville 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky: 58. Greig - 33. a 60. Marchessault, 55. O'Reilly, 60. C. Smith. Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.500. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Marchessault (oba Nashville), 3. Sanderson (Ottawa).

 
Mohlo by vás zajímat

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí
1:24

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno
hokej sport Obsah David Pastrňák NHL

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance
Hokej

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Bruins si přes parádní zákrok českého útočníka, jeho asistenci a dvě gólové přihrávky Pavla Zachy připsali první prohru v sezoně, Tampě podlehli 3:4.
Aktualizováno před 29 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem
Domácí

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren
Auto

Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

Evropský automobilový průmysl čekají těžké časy. Závody využívají své kapacity v průměru jen z poloviny, což výrazně snižuje zisky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS
Fotbal

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Tým Kapverd si definitivně zajistil účast na MS 2026 výhrou 3:0 nad Svazijskem.
před 2 hodinami
Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie
Domácí

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové.
před 2 hodinami
Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda
Domácí

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Pondělní jednání zástupců ANO a Motoristů o podobě příští vlády průlom nepřineslo. A nejspíš ani nemohlo.
Další zprávy