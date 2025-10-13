Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Přihrávky českých forvardů stály za stíhací jízdou Bostonu. Bruins totiž po příšerných chybách obránců prohrávali po první třetině 0:2, hned po 39 vteřinách druhé části navíc narostlo manko už na tři góly.
Domácí se však nevzdali, po dalších třiceti vteřinách za asistence Pavla Zachy snížil Mittelstadt.
Tampa znovu odskočila na tříbrankový rozdíl, Boston opět korigoval, tentokrát se po Pastrňákově přihrávce trefil z úniku Harris.
Ještě před druhou sirénou už to bylo jen o gól, na zásahu Morgana Geekieho se podílel opět Zacha, jenž po buly přiťukl střelci puk zadovkou.
Ve třetím dějství se Bruins tlačili za vyrovnáním, v závěru sáhli po hře bez brankáře a při tlaku nemohl chybět na ledě ani Pastrňák.
Tampa se však dostala ke kontru a Hagel měl na hokejce rozhodující zásah. Jenže v opuštěné brance se zjevil Pastrňák, proti jeho střele vytáhl parádní gólmanský zákrok a uchoval Bostonu naději na bodový zisk.
Tu však už svěřenci Marka Sturma v úspěch nepřetavili, i když poslední vteřiny hráli v pěti proti třem.
Bruins tak po třech výhrách poprvé v nové sezoně padli.
Honorary goalie David Pastrnak pic.twitter.com/WD0RV19aT0— Conor Ryan (@ConorRyan_93) October 13, 2025
Stejně jako Zacha si dvě asistence připsal i Martin Nečas, s Coloradem se však mohl radovat z vítězství 3:1 v Buffalu.
Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a po čtyřech duelech sezony si drží průměr dva body na utkání: na kontě má tři branky a pět přihrávek.
Nečas se podílel na dvou trefách Nathana MacKinnona, jenž se prosadil ve 4. a 32. minutě. Loňský mistr světa z Prahy pokaždé přenechal kanadskému spoluhráči puk v útočném pásmu a třicetiletý centr skóroval poprvé behkendem a podruhé střelou zápěstím.
Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 25. minutě produktivní obránce Cale Makar, za domácí Buffalo skóroval v první třetině Tage Thompson.
Ve 48. minutě dopravil puk do branky i Nečas, Sabres ale uspěli s výzvou, neboť šestadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě byl předtím v ofsajdu.
Colorado i tak vyhrálo třetí zápas v sezoně, Buffalo zůstalo bez bodu.
Výsledky NHL:
Boston - Tampa Bay 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Branky: 22. Mittelstadt (Zacha), 26. Harris (Pastrňák), 32. M. Geekie (Zacha) - 2. a 14. Cirelli, 21. Gourde, 24. Holmberg. Střely na branku: 33:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli (Tampa Bay), 2. Zacha (Boston), 3. Holmberg (Tampa Bay).
Buffalo - Colorado 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Branky: 17. T. Thompson - 4. a 32. MacKinnon (na obě Nečas), 25. Makar. Střely na branku: 29:37. Diváci: 16.462. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Nečas (všichni Colorado).
New York Islanders - Winnipeg 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Branky: 23. Pageau, 35. Heineman - 8. M. Barron, 12. Niederreiter, 23. Stanley, 33. Pearson, 58. Scheifele. Střely na branku: 35:26. Diváci: 13.287. Hvězdy zápasu: 1. Stanley, 2. M. Barron, 3. Niederreiter (všichni Winnipeg).
Ottawa - Nashville 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Branky: 58. Greig - 33. a 60. Marchessault, 55. O'Reilly, 60. C. Smith. Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.500. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Marchessault (oba Nashville), 3. Sanderson (Ottawa).