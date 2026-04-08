Sport

Pastrňák nadchl úchvatným sólem. Nečas si připsal další vítězný gól

Pastrňákovy akce zakončené gólovými přihrávkami v utkání s Carolinou

Sport,ČTK

Český hokejista David Pastrňák předvedl v NHL parádní sólo zakončené gólovou přihrávkou, přidal i další asistenci a jeho krajan Pavel Zacha skóroval, Boston přesto počtvrté v řadě prohrál. Bral však alespoň bod za porážku 5:6 v prodloužení s Carolinou. Martin Nečas zapsal vítěznou trefu při výhře Colorada 3:1 v St. Louis.

Bruins v důležitém utkání proti lídrovi Východní konference z Caroliny skórovali jako první, když si Zacha připsal asistenci na branku Hampuse Lindholma.

Domácí Hurricanes ještě v prvním dějství otočili skóre na 2:1, ovšem nikoliv na dlouho.

Po přihrávkách havířovského rodáka Pastrňáka se ještě před koncem první dvacetiminutovky dvakrát prosadil Morgan Geekie a Boston zase vedl 3:2.

Druhá asistence nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL se zrodila po jeho nádherném sólu a byla jubilejní sedmdesátou Pastrňákovou přihrávkou v této sezoně.

Carolina však třemi góly z druhé třetiny znovu otočila na 5:3, než Geekie na konci 39. minuty završil druhý hattrick v kariéře.

Prodloužení si v čase 52:33 vynutil devětadvacetiletý Zacha, když se nemýlil střelou z předbrankového prostoru. Ve své zatím nejproduktivnější sezoně v severoamerické soutěži dal už 30. gól.

Bodové akce Pavla Zachy v utkání s Carolinou | Video: NHL.com

Bod navíc vystřelil Carolině po třiasedmdesáti vteřinách nastavení obránce Jacob Slavin, který se prosadil poprvé v sezoně.

Bruins padli už počtvrté v řadě a jsou na Východě šestí s 96 body, Carolina si zajistila prvenství v Metropolitní divizi.

Nečas zvýšil 27 vteřin před koncem úvodní vteřiny dorážkou na 2:0 pro Colorado, což se při výhře 3:1 ukázalo jako vítězná branka. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Nečasův vítězný gól v utkání se St. Louis | Video: NHL.com

Dvě přihrávky zapsal rovněž Adam Klapka, jenž byl také zvolený za třetí hvězdu zápasu, jeho Calgary ale prohrálo s Dallasem v nastaveném čase 3:4.

Výsledky NHL:

Carolina - Boston 6:5 v prodl. (2:3, 3:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 11. Svečnikov, 12. K. Miller, 26. Stankoven, 28. W. Carrier, 29. Hall, 62. Slavin - 14., 18. a 39. M. Geekie (na první dva Pastrňák), 5. H. Lindholm (Zacha), 53. Zacha. Střely na branku: 40:21. Diváci: 18.571. Hvězdy zápasu: 1. Slavin, 2. Hall, 3. S. Walker (všichni Carolina).

St. Louis - Colorado 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky: 36. R. Thomas - 17. a 22. Ničuškin, 20. Nečas. Střely na branku: 19:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. R. Thomas (St. Louis), 3. Nečas (Colorado).

Montreal - Florida 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 21. Děmidov, 47. Danault, 60. Suzuki, rozh. náj. Caufield – 10. Verhaeghe, 34. Reinhardt, 48. Luostarinen. Střely na branku: 32:33. Dobeš odchytal za Montreal 63:28 minut, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. L. Hutson (všichni Montreal).

Ottawa - Tampa Bay 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

Branky: 45. a 54. Sanderson, 36. Spence, 43. Zetterlund, 53. Stützle, 57. Pinto - 39. Paul, 51. Perry. Střely na branku: 32:30. Diváci: 16.603. Hvězdy zápasu: 1. Sanderson, 2. B. Tkachuk, 3. Stützle (všichni Ottawa).

Detroit - Columbus 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 27. a 56. Faulk, 11. Larkin - 31. a rozh. náj. Werenski, 3. Heinen, 60. Fantilli. Střely na branku: 37:35. Diváci: 17.687. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Faulk (Detroit), 3. Fantilli (Columbus).

New Jersey - Philadelphia 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 13. Glass - 2. a 4. Zegras, 23. a 25. Foerster, 58. Seeler. Střely na branku: 24:19. Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Foerster, 3. Mičkov (všichni Philadelphia).

Dallas - Calgary 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 42. a 64. W. Johnston, 25. Hryckowian, 45. J. Robertson - 33. Farabee (Klapka), 39. Šarangovič (Klapka), 41. Parekh. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. J. Roberston (oba Dallas), 3. Klapka (Calgary).

Minnesota - Seattle 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 12. Boldy, 21. M. Foligno, 33. Tarasenko, 47. M. Johansson, 58. Eriksson Ek - 11. Montour, 14. Larsson. Střely na branku: 29:27. Diváci: 19.089. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Spurgeon, 3. Brodin (všichni Minnesota).

Utah - Edmonton 6:5 v prodl. (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 31. a 40. Schmaltz, 2. Peterka, 36. L. Cooley, 53. Kerfoot, 61. Keller - 3. Lazar, 9. McDavid, 15. Nugent-Hopkins, 37. Podkolzin, 43. C. Dach. Střely na branku: 31:26. Vejmelka odchytal za Utah 60:06 minut, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 80,8 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Schmaltz, 3. Kerfoot (všichni Utah).

Vancouver - Vegas 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 33. Sasson - 36. McNabb, 53. C. Smith. Střely na branku: 11:28. Diváci: 18.691. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith (Vegas), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. McNabb (Vegas).

Anaheim - Nashville 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Branky: 28. Haula, 32. F. Forsberg, 40. Skjei, 50. L'Heureux, 56. Svečkov. Střely na branku: 43:25. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 15.556. Hvězdy zápasu: 1. Annunen, 2. O'Reilly, 3. Skjei (všichni Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

x-Tampa Bay

78

48

6

24

281:221

102

2.

x-Buffalo

78

47

8

23

270:233

102

3.

x-Montreal

78

46

10

22

273:245

102

4.

Boston

79

43

10

26

264:246

96

5.

Ottawa

78

41

10

27

264:240

92

6.

Detroit

78

40

9

29

228:238

89

7.

Toronto

77

32

14

31

242:275

78

8.

Florida

78

37

4

37

233:266

78

Metropolitní divize:

1.

y-Carolina

78

50

6

22

281:233

106

2.

Pittsburgh

78

40

16

22

280:250

96

3.

Philadelphia

78

40

12

26

233:232

92

4.

Columbus

78

39

12

27

245:241

90

5.

NY Islanders

78

42

5

31

226:229

89

6.

Washington

78

39

9

30

248:240

87

7.

New Jersey

78

40

3

35

219:239

83

8.

NY Rangers

78

33

9

36

229:238

75

Západní konference:

Centrální divize:

1.

z-Colorado

77

51

10

16

290:197

112

2.

x-Dallas

78

46

12

20

262:214

104

3.

x-Minnesota

78

45

12

21

261:225

102

4.

Utah

77

41

6

30

254:223

88

5.

Nashville

78

37

10

31

238:256

84

6.

Winnipeg

77

34

12

31

221:234

80

7.

St. Louis

77

33

12

32

206:241

78

8.

Chicago

78

28

14

36

202:256

70

Pacifická divize:

1.

Edmonton

78

39

10

29

270:263

88

2.

Vegas

78

36

16

26

249:241

88

3.

Anaheim

78

41

5

32

257:276

87

4.

Los Angeles

77

32

19

26

211:236

83

5.

San Jose

76

37

7

32

234:269

81

6.

Seattle

77

32

11

34

214:248

75

7.

Calgary

77

32

9

36

202:247

73

8.

Vancouver

77

22

8

47

202:297

52

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.

