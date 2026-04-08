Pastrňák nadchl úchvatným sólem. Nečas si připsal další vítězný gól

Český hokejista David Pastrňák předvedl v NHL parádní sólo zakončené gólovou přihrávkou, přidal i další asistenci a jeho krajan Pavel Zacha skóroval, Boston přesto počtvrté v řadě prohrál. Bral však alespoň bod za porážku 5:6 v prodloužení s Carolinou. Martin Nečas zapsal vítěznou trefu při výhře Colorada 3:1 v St. Louis.
Bruins v důležitém utkání proti lídrovi Východní konference z Caroliny skórovali jako první, když si Zacha připsal asistenci na branku Hampuse Lindholma.
Domácí Hurricanes ještě v prvním dějství otočili skóre na 2:1, ovšem nikoliv na dlouho.
Po přihrávkách havířovského rodáka Pastrňáka se ještě před koncem první dvacetiminutovky dvakrát prosadil Morgan Geekie a Boston zase vedl 3:2.
Druhá asistence nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL se zrodila po jeho nádherném sólu a byla jubilejní sedmdesátou Pastrňákovou přihrávkou v této sezoně.
Carolina však třemi góly z druhé třetiny znovu otočila na 5:3, než Geekie na konci 39. minuty završil druhý hattrick v kariéře.
Prodloužení si v čase 52:33 vynutil devětadvacetiletý Zacha, když se nemýlil střelou z předbrankového prostoru. Ve své zatím nejproduktivnější sezoně v severoamerické soutěži dal už 30. gól.
Bod navíc vystřelil Carolině po třiasedmdesáti vteřinách nastavení obránce Jacob Slavin, který se prosadil poprvé v sezoně.
Bruins padli už počtvrté v řadě a jsou na Východě šestí s 96 body, Carolina si zajistila prvenství v Metropolitní divizi.
Nečas zvýšil 27 vteřin před koncem úvodní vteřiny dorážkou na 2:0 pro Colorado, což se při výhře 3:1 ukázalo jako vítězná branka. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Dvě přihrávky zapsal rovněž Adam Klapka, jenž byl také zvolený za třetí hvězdu zápasu, jeho Calgary ale prohrálo s Dallasem v nastaveném čase 3:4.
Výsledky NHL:
Carolina - Boston 6:5 v prodl. (2:3, 3:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 11. Svečnikov, 12. K. Miller, 26. Stankoven, 28. W. Carrier, 29. Hall, 62. Slavin - 14., 18. a 39. M. Geekie (na první dva Pastrňák), 5. H. Lindholm (Zacha), 53. Zacha. Střely na branku: 40:21. Diváci: 18.571. Hvězdy zápasu: 1. Slavin, 2. Hall, 3. S. Walker (všichni Carolina).
St. Louis - Colorado 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Branky: 36. R. Thomas - 17. a 22. Ničuškin, 20. Nečas. Střely na branku: 19:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. R. Thomas (St. Louis), 3. Nečas (Colorado).
Montreal - Florida 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Branky: 21. Děmidov, 47. Danault, 60. Suzuki, rozh. náj. Caufield – 10. Verhaeghe, 34. Reinhardt, 48. Luostarinen. Střely na branku: 32:33. Dobeš odchytal za Montreal 63:28 minut, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. L. Hutson (všichni Montreal).
Ottawa - Tampa Bay 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Branky: 45. a 54. Sanderson, 36. Spence, 43. Zetterlund, 53. Stützle, 57. Pinto - 39. Paul, 51. Perry. Střely na branku: 32:30. Diváci: 16.603. Hvězdy zápasu: 1. Sanderson, 2. B. Tkachuk, 3. Stützle (všichni Ottawa).
Detroit - Columbus 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 27. a 56. Faulk, 11. Larkin - 31. a rozh. náj. Werenski, 3. Heinen, 60. Fantilli. Střely na branku: 37:35. Diváci: 17.687. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Faulk (Detroit), 3. Fantilli (Columbus).
New Jersey - Philadelphia 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Branky: 13. Glass - 2. a 4. Zegras, 23. a 25. Foerster, 58. Seeler. Střely na branku: 24:19. Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Foerster, 3. Mičkov (všichni Philadelphia).
Dallas - Calgary 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)
Branky: 42. a 64. W. Johnston, 25. Hryckowian, 45. J. Robertson - 33. Farabee (Klapka), 39. Šarangovič (Klapka), 41. Parekh. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. J. Roberston (oba Dallas), 3. Klapka (Calgary).
Minnesota - Seattle 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 12. Boldy, 21. M. Foligno, 33. Tarasenko, 47. M. Johansson, 58. Eriksson Ek - 11. Montour, 14. Larsson. Střely na branku: 29:27. Diváci: 19.089. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Spurgeon, 3. Brodin (všichni Minnesota).
Utah - Edmonton 6:5 v prodl. (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 31. a 40. Schmaltz, 2. Peterka, 36. L. Cooley, 53. Kerfoot, 61. Keller - 3. Lazar, 9. McDavid, 15. Nugent-Hopkins, 37. Podkolzin, 43. C. Dach. Střely na branku: 31:26. Vejmelka odchytal za Utah 60:06 minut, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 80,8 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Schmaltz, 3. Kerfoot (všichni Utah).
Vancouver - Vegas 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky: 33. Sasson - 36. McNabb, 53. C. Smith. Střely na branku: 11:28. Diváci: 18.691. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith (Vegas), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. McNabb (Vegas).
Anaheim - Nashville 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Branky: 28. Haula, 32. F. Forsberg, 40. Skjei, 50. L'Heureux, 56. Svečkov. Střely na branku: 43:25. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 15.556. Hvězdy zápasu: 1. Annunen, 2. O'Reilly, 3. Skjei (všichni Nashville).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
x-Tampa Bay
78
48
6
24
281:221
102
2.
x-Buffalo
78
47
8
23
270:233
102
3.
x-Montreal
78
46
10
22
273:245
102
4.
Boston
79
43
10
26
264:246
96
5.
Ottawa
78
41
10
27
264:240
92
6.
Detroit
78
40
9
29
228:238
89
7.
Toronto
77
32
14
31
242:275
78
8.
Florida
78
37
4
37
233:266
78
Metropolitní divize:
1.
y-Carolina
78
50
6
22
281:233
106
2.
Pittsburgh
78
40
16
22
280:250
96
3.
Philadelphia
78
40
12
26
233:232
92
4.
Columbus
78
39
12
27
245:241
90
5.
NY Islanders
78
42
5
31
226:229
89
6.
Washington
78
39
9
30
248:240
87
7.
New Jersey
78
40
3
35
219:239
83
8.
NY Rangers
78
33
9
36
229:238
75
Západní konference:
Centrální divize:
1.
z-Colorado
77
51
10
16
290:197
112
2.
x-Dallas
78
46
12
20
262:214
104
3.
x-Minnesota
78
45
12
21
261:225
102
4.
Utah
77
41
6
30
254:223
88
5.
Nashville
78
37
10
31
238:256
84
6.
Winnipeg
77
34
12
31
221:234
80
7.
St. Louis
77
33
12
32
206:241
78
8.
Chicago
78
28
14
36
202:256
70
Pacifická divize:
1.
Edmonton
78
39
10
29
270:263
88
2.
Vegas
78
36
16
26
249:241
88
3.
Anaheim
78
41
5
32
257:276
87
4.
Los Angeles
77
32
19
26
211:236
83
5.
San Jose
76
37
7
32
234:269
81
6.
Seattle
77
32
11
34
214:248
75
7.
Calgary
77
32
9
36
202:247
73
8.
Vancouver
77
22
8
47
202:297
52
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.