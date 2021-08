Pastrňák má další Zlatou hokejku. Pátým triumfem v řadě překonal i Jágra

Do Afghánistánu již dorazila první část z asi 3000 amerických vojáků, kteří mají pomoci s evakuací zaměstnanců velvyslanectví USA v Kábulu a dalších osob. Dnes to na tiskové konferenci oznámil mluvčí Pentagonu John Kirby. Většina nově vyslaných příslušníků armády přijede do země do konce víkendu. Kábul se podle něj nenachází v bezprostředním ohrožení ze strany povstalců z hnutí Tálibán, ti se ale snaží metropoli izolovat, dodal Kirby.

Nově příchozí vojáci se připojí asi k 650 příslušníkům americké armády, kteří už na místě zajišťovali ochranu kábulského mezinárodního letiště a amerického velvyslanectví. Dalších asi 3500 amerických vojáků se přesune na základny v Kuvajtu, aby mohli být rychle povoláni v případě nutnosti.

Kirby dnes prohlásil, že USA chtějí leteckou cestou evakuovat ze země až tisíce lidí denně. Jde přitom zejména o blíže neurčený počet z asi 4000 zaměstnanců amerického velvyslanectví v Kábulu, mezi nimiž je zhruba 1400 Američanů.

Podle armádních a vládních zdrojů listu The New York Times (NYT) se administrativa prezidenta Joea Bidena připravuje na to, že afghánská vláda vzhledem k postupu Tálibánu padne do měsíce. Ambasáda USA už vyzvala všechny Američany, aby zemi co nejrychleji opustili.