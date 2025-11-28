Lední hokej

Pastrňák je zraněný, skončí jeho dlouhá série. Mimo jsou také Zacha a Blümel

před 25 minutami
David Pastrňák vynechá kvůli menšímu zranění dnešní zápas hokejistů Bostonu proti NY Rangers a skončí tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupí ani další čeští útočníci Pavel Zacha a Matěj Blümel, jenž podle trenéra Bruins Marco Sturma vypadne ze sestavy na delší dobu.
David Pastrňák
David Pastrňák | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.

Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku.

Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.

Pastrňák a Zacha by měli podle Sturma chybět jen v řádu dnů. V týmové produktivitě je Pastrňák se 29 body první a Zacha se 17 body třetí.

 
