Pastrňák je znovu za hrdinu, v prodloužení rozhodl o výhře. Jeho krajan se stěhuje

David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.
Pastrňák nejdříve připravil v úvodu prostřední třetiny gól na 2:0. Havířovský rodák udržel proti třem bránícím hráčům útočné pásmo a poslal puk jednou rukou podél levého mantinelu, kde jej převzal Morgan Geekie. Domácí útočník si to několika rychlými kroky namířil k brance Nashvillu a zvýšil.
Boston v dalším průběhu o náskok přišel, ale už po patnácti vteřinách prodloužení zajistil týmu bonusový bod Pastrňák.
Český útočník usměrnil na hranici brankoviště puk do sítě po přihrávce Charlieho McAvoye.
Pastrňák bodoval v osmi utkáních v řadě. Během série třikrát skóroval a na jedenáct branek přihrál.
Montreal udolal i díky 32 zákrokům Jakuba Dobeše doma Vegas 3:2 v prodloužení
Vítek Vaněček zastavil 25 střel a pomohl Utahu k vítězství 4:3 na ledě Floridy.
V sestavě New Jersey scházel proti Winnipegu Ondřej Palát, jehož klub vyměnil do Islanders za Maxima Cyplakova.
Spolu s Palátem získali Islanders ještě volbu ve třetím kole letošního draftu a také v šestém kole v roce 2027.
Mistrovi světa z roku 2024 zbývá ještě rok z původně pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů (asi 606 milionů korun).
Čtyřiatřicetiletého Paláta v NHL čeká třetí působiště, vedle New Jersey hrál ještě za Tampu Bay, se kterou získal dva Stanley Cupy (2020 a 2021).
V Islanders se útočník, jenž je i v nominaci na olympijské hry, potká s krajanem brankářem Davidem Rittichem.
"Pally nám bude chybět," řekl trenér New Jersey Sheldon Keefe. "Je to skvělý kluk a vynikající vůdce, který je tvrdou prací i přístupem k zápasů a tréninkům příkladem pro ostatní," dodal.
"Jsou to všechno věci, které nejsou vidět ve statistikách, takže byl v poslední době dost kritizovaný. Ale pro tým, který se snaží dostat někam, kde on už byl, byl důležitou součástí. Takže nám bude opravdu chybět," přidal Keefe.
Palát přišel do New Jersey jako volný hráč v červenci 2022 po deseti sezonách v Tampě, která ho získala v sedmém kole draftu v roce 2011. V probíhajícím ročníku NHL dosud odehrál 51 zápasů s bilancí čtyř branek a šesti přihrávek.
Celkem má Palát v zámořské lize v základní části na kontě 181 branek a 334 přihrávek v 515 zápasech. Ve 155 utkáních play off přidal 51 gólů a 52 asistencí.
ŽIVĚPrůlom v Abý Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách
V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
ŽIVĚ"Učiňme Irák opět skvělým!" Trump pohrozil zemi ztrátou podpory, pokud se premiérem stane Málikí
Spojené státy přestanou pomáhat Iráku, pokud bude premiérem zvolen Núrí Málikí, protože v době jeho dřívější vlády se země propadla do chaosu. Dnes to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Málikí, který stál v čele irácké vlády již v letech 2006 až 2014, je považován za blízkého Íránu.
Konec Yettiho. Genetička a slavný horolezec rozkryli největší omyl historie
Téměř dvě století nás legenda o sněžném muži nutila vzhlížet k vrcholům Himálaje s posvátnou hrůzou. Pátrali po něm nacisté, vědci i Reinhold Messner, zatímco indická armáda ještě nedávno hlásila nález obřích stop. Jenže pak promluvila analýza DNA a ukázala pravdu, která je fascinující i trochu komická. Yetti existuje, ale ne jako primát.
Dopustil se Macinka vydírání? Lze to vidět i jako soukromý zájem, říká právník
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání,“ uvedl v úterý prezident Petr Pavel. Řeč je o SMS zprávách, které do jeho okolí směřoval ministr zahraničí Petr Macinka. Hovoří se v nich o jmenování Filipa Turka ministrem. V případě nejmenování prý Macinka „spálí mosty“. Podle ústavního právníka Ondřeje Preusse jsou zprávy na hraně.
Nekonečné pohřby a město pod palbou. Čas do zásahu zachycuje život okupované Ukrajiny
Vitalij Manskij v dokumentárním filmu Čas do zásahu ukazuje paradoxy svého rodného města Lvov, v němž se každodennost prolíná s truchlením. Centrem kromě zástupů turistů neustále procházejí i pohřební průvody s rakvemi vojáků zastřelených na frontě.