Pastrňák dal další gól, jenže Boston zpackal finiš a jeho série končí. Nečas řádil

Český útočník David Pastrňák dal jedenáctý gól v sezoně, k tomu přidal i přihrávku, jenže ani to hokejistům Bostonu v duelu NHL s Ottawou nestačilo. Bruins podlehli domácím Senators 3:5 a nenavázali na předchozích sedm výher v řadě.
David Pastrňák (číslo 88) odjíždí z hloučku radujících se hokejistů Bostonu
David Pastrňák (číslo 88) odjíždí z hloučku radujících se hokejistů Bostonu | Foto: Reuters

Útočník Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí řídil domácí výhru Colorada nad Buffalem 6:3 a vylepšil si sezonní bilanci na 12 branek a 12 nahrávek. Na 24 bodech je i Pastrňák.

Skvělý zápas odehrál rovněž Radek Faksa, který se třemi asistencemi podílel na vysoké výhře Dallasu 7:0 na ledě Montrealu.

Mezi střelce se ve čtvrtečním programu zapsal i Tomáš Hertl, ale hokejisté Vegas doma podlehli newyorským Islanders 3:4 v prodloužení.

Nečas bodoval v sedmém z posledních osmi duelů a během této série si připsal 12 bodů. Proti Ottawě po 52 vteřinách otevřel skóre a v čase 6:10 připravil pro Artturiho Lehkonena gól na 2:0.

Další dva body přidal český útočník v závěru. Tři minuty před koncem poslal Colorado do vedení 5:3 a v čase 18:11 asistoval u pojišťovacího gólu kapitána Gabriela Landeskoga do prázdné branky.

Nečas mohl zkompletovat hattrick, místo střely však přihrál Landeskogovi, který se do NHL vrací po vleklém zranění kolena. V aktuální sezoně se zkušený Švéd prosadil podruhé.

"Když vidím volného kapitána, prostě mu nahraju," smál se Nečas, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a po Nathanu MacKinnonovi je druhým nejproduktivnějším hráčem Avalanche. Colorado vyhrálo popáté za sebou a potvrdilo pozici nejlepšího týmu ligy.

Boston naopak o vítěznou sérii přišel. Ráz zápasu v Ottawě určila první třetina, po které museli svěřenci Marca Sturma dotahovat dvoubrankové manko.

V polovině druhé dvacetiminutovky po Pastrňákově asistenci snížil Morgan Geekie, domácím ale po 66 vteřinách třetí třetiny vrátil dvoubrankový náskok Shane Pinto, jenž dal první gól po podpisu nového čtyřletého kontaktu za 30 milionů dolarů.

Pastrňák v následné přesilové hře dostal Bruins znovu na kontakt. Jeho první trefu po trenérské výzvě domácí střídačky odvolal videorozhodčí, ale český útočník vyloučení Arťoma Zuba o minutu později přece jen potrestal.

Pastrňák potvrdil postavení v první desítce kanadského bodování, kde je hned za Nečasem devátý. V NHL dal už 402 branek a v historických tabulkách Bruins se dotáhl na pátého Ricka Middletona.

Boston ve 46. minutě zásluhou Marca Kastelice dokonce vyrovnal, závěr ovšem nevzládl. Dvěma góly rozhodl zápas německý útočník Tim Stützle a Senators se dostali v tabulce Atlantické divize na druhé místo těsně před Boston.

V čele divizní tabulky zůstal Montreal i přes domácí debakl 0:7 s Dallasem. V brance Canadiens dostal Jakub Dobeš během úvodních 40 minut pět gólů z 13 střel a s úspěšností 61,5 procenta přenechal místo Samu Montembeaultovi.

Faksa patřil ke strůjcům jasného vítězství Stars. Podílel se na druhém, šestém a sedmém gólu a prožil první tříbodový večer od dubna 2024, kdy gólem a dvěma nahrávkami pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad Edmontonem.

Pět gólů inkasoval také Lukáš Dostál. V duelu Anaheimu s Detroitem čelil 32 střelám a neodvrátil porážku Ducks 3:6. Jeho tým po druhé prohře za sebou klesl v tabulce Západní konference na třetí místo.

Až desátí jsou po čtvrté porážce v řadě hokejisté Vegas Golden Knights. Hertl se sedmým gólem v sezoně podílel na obratu skóre z 0:2, nakonec se však přece jen radovali Islanders.

Tisící bod v NHL zaznamenal při výhře Floridy 6:3 nad Washingtonem Brad Marchand. Kanadský útočník to dokázal jako 102. hokejista v historii.

"Jsem rád, že se mi to povedlo před mou rodinou. Je neuvěřitelné, že to přede mnou dokázalo pouze 101 hráčů," divil se Marchand, který se na historickou metu dostal díky dvěma asistencím.

Výsledky NHL:

Ottawa - Boston 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)

Branky: 55. a 60. Stützle, 2. Giroux, 20. Cozens, 42. Pinto - 32. M. Geekie (Pastrňák), 44. Pastrňák, 46. Kastelic. Střely na branku: 22:21. Diváci: 16.049. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Giroux, 3. Cozens (všichni Ottawa).

Colorado - Buffalo 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Branky: 1. a 57. Nečas, 7. Lehkonen (Nečas), 10. Nelson, 37. Brindley, 59. Landeskog (Nečas) - 8. Byram, 14. Greenway, 35. T. Thompson. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Brindley, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Detroit - Anaheim 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Branky: 41. a 58. DeBrincat, 26. Seider, 33. Rasmussen, 36. Sandin-Pellikka, 46. Larkin - 28. C. Gauthier, 35. Kreider, 45. Granlund. Střely na branku: 33:28. Dostál odchytal za Anaheim 59 minut a 21 sekund, inkasoval pět branek z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 84,4 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Seider, 3. Raymond (všichni Detroit).

Florida - Washington 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Branky: 35. a 45. Reinhart, 9. Rodrigues, 24. Schwindt, 50. S. Jones, 59. Luostarinen - 9. Duhaime, 41. Sourdif, 53. Sandin. Střely na branku: 28:40. Diváci: 19.650. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Marchand, 3. Luostarinen (všichni Florida).

Toronto - Los Angeles 3:4 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. a 38. Tavares, 9. McMann - 27. Foegele, 36. Fiala, 54. Laferriere, 61. Byfield. Střely na branku: 15:37. Diváci: 18.350. Hvězdy zápasu: 1. Byfield (Los Angeles), 2. Tavares (Toronto), 3. Laferriere (Los Angeles).

Montreal - Dallas 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Branky: 36. a 37. J. Robertson, 15. W. Johnston, 24. Lindell (Faksa), 28. Seguin, 43. Petrovic (Faksa), 55. Blackwell (Faksa). Střely na branku: 23:19. Dobeš za Montreal odchytal 40 minut, inkasoval pět branek z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 61,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. DeSmith, 3. Rantanen (všichni Dallas).

Columbus - Edmonton 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)

Branky: 16. a 48. Olivier, 21. Coyle, 31. Mateychuk, 39. Fantilli - 30. a 52. Draisaitl, 29. Savoie, 48. Podkolzin. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18.749. Hvězdy zápasu: 1. Olivier, 2. Coyle (oba Columbus), 3. Draisaitl (Edmonton).

Calgary - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 26. Coleman, 60. Honzek. Střely na branku: 36:16. Diváci: 17.551. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Askarov (San Jose), 3. Coleman (Calgary).

Vegas - NY Islanders 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 39. Theodore, 49. Hertl, 51. R. Smith - 15. Heineman, 18. Schaefer, 58. Barzal, 64. Pageau. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.733. Hvězdy zápasu: 1. Pageau (NY Islanders), 2. R. Smith, 3. Hertl (Vegas).

Seattle - Winnipeg 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Branky: 48. a 59. Eberle,16. Kakko, 28. Dunn, 45. Tolvanen - 11. Iafallo, 24. Scheifele, 39. Connor. Střely na branku: 18:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Eberle, 3. Grubauer (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 17 10 2 5 58:59 22
2. Ottawa 18 9 4 5 64:64 22
3. Boston 19 11 0 8 65:64 22
4. Detroit 17 10 0 7 52:54 20
5. Florida 17 9 1 7 49:51 19
6. Tampa Bay 16 8 2 6 49:48 18
7. Toronto 18 8 2 8 65:69 18
8. Buffalo 17 5 4 8 46:60 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 17 12 1 4 58:50 25
2. Carolina 16 11 0 5 60:46 22
3. Pittsburgh 17 9 3 5 57:48 21
4. NY Islanders 17 9 2 6 57:56 20
5. NY Rangers 18 9 2 7 48:46 20
6. Philadelphia 16 8 3 5 44:41 19
7. Columbus 17 9 1 7 55:55 19
8. Washington 17 8 1 8 49:45 17

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 18 12 5 1 74:46 29
2. Dallas 18 11 3 4 59:53 25
3. Utah 17 10 0 7 56:52 20
4. Winnipeg 17 10 0 7 55:47 20
5. Chicago 17 8 4 5 56:45 20
6. Minnesota 18 7 4 7 51:59 18
7. St. Louis 17 6 3 8 47:65 15
8. Nashville 18 5 4 9 47:65 14

Pacifická divize:

1. Anaheim 17 11 1 5 67:56 23
2. Los Angeles 18 9 4 5 54:55 22
3. Seattle 17 8 5 4 45:49 21
4. Edmonton 19 8 4 7 58:67 20
5. Vegas 16 7 5 4 51:49 19
6. San Jose 18 8 3 7 55:59 19
7. Vancouver 18 8 1 9 53:63 17
8. Calgary 19 5 2 12 40:58 12
 
Další zprávy