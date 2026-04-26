Pastrňák a Zacha jsou zápas od vyřazení. Boston doma schytal krutý výprask

Sport,ČTK

Hokejisté Bostonu ztratili v prvním kole play off NHL i druhý domácí zápas s Buffalem a v sérii prohrávají 1:3.

NHL: Stanley Cup Playoffs-Buffalo Sabres at Boston Bruins
Obránce Bostonu Mason Lohrei padá po souboji s Tysonem Kozakem z Buffala v sérii 1. kola play off NHLFoto: Imagn Images
Sabres na jejich ledě zvítězili i díky vydařené úvodní třetině vysoko 6:1 a v příštím duelu mohou doma rozhodnout o postupu.

Zámořská sezona by tak skončila českým útočníkům Davidu Pastrňákovi i Pavlu Zachovi.

Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce.

V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.

Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.

Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch se šesti body útočí na čelo produktivity play off.

Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

Boston - Buffalo 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)

Branky: 60. Kuraly - 5. Krebs, 8. Doan, 10. Benson, 15. Byram, 46. Malenstyn, 47. Tuch. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Byram, 3. Tuch (všichni Buffalo). Stav série: 1:3.

Zadržený útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, je absolventem Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle agentury Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.
