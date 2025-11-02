Pardubice se Třinci pomstily za hořkou porážku, Olomouc rozhodla v čase 59:56

O dvě branky Dynama v Třinci se postaral útočník třetí formace Tomáš Vondráček, vítězný gól dal bek Libor Hájek.
Pardubice tak soupeři vrátily hořkou porážku z konce září, kdy doma Třinci podlehly 4:5 poté, co stáhly ztrátu 0:4, ale pak inkasovaly v poslední minutě třetí třetiny.
Oceláři poprvé v sezoně dvakrát za sebou nebodovali, rovněž poprvé vyšli naprázdno před svými diváky, přesto zůstávají v čele tabulky o šest bodů před Plzní. Dynamo je ještě o bod zpět třetí.
První minuty nabídly hokej ve vysokém tempu, ale s pozornými obranami. Úvodní desetiminutovka vygradovala vzájemnou strkanicí mezi Romanem a Dvořákem, sudí poslali oba kohouty vychladnout na trestnou lavici.
Hosté pak na chvíli zavřeli Oceláře v pásmu, z čehož vyplynula i první branka zápasu. Na brankovišti se prosadil ve 13. minutě důrazný Vondráček.
Někteří třinečtí fanoušci zvedali o necelé dvě minuty ruce nad hlavu, jenže puk přistál na síťce jen na vnější straně Willovy branky. Následně měl na hokejce vyrovnání Růžička, ale před odkrytou brankou netrefil ideálně kotouč.
Tři minuty před první sirénou hráli domácí přesilovku, v níž Nestrašil přesnou střelou zápěstím vyrovnal. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva pardubické střídačky.
Na začátku druhé části se hra na chvíli zklidnila, to ale jen do 25. minuty, kdy Flynn svým dobrým pohybem vybojoval pro Třinec další přesilovku. A Oceláři opět trestali - tentokrát zásluhou Ciencialy.
Pardubice nadále srážela nedisciplinovanost. Dvořákova sekera z 27. minuty už ale zůstala nepotrestána.
Ačkoliv bylo Dynamo ve druhé třetině převážně horším týmem, podařilo se mu vyrovnat. Rychlé přečíslení tři na dva zakončil přesnou střelou Dvořák. Byla to přitom teprve druhá střela Pardubic na branku ve druhé třetině.
Na začátku třetího dějství vzbudil vášně hit třineckého Kocha, po kterém si vyžádali rozhodčí poradu u videa. Nakonec z toho byla jen dvouminutová přesilovka pro hosty.
Tu sice ještě Dynamo využít nedokázalo, ale z pokračujícího tlaku poslal hosty do vedení Hájek. Oceláři mohli vzápětí srovnat krok, jenže 28 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili.
Pardubičtí hokejisté v dalších minutách utěsnili obranu. Minutu před koncem odvolali domácí Kacetla, jenže jejich akce ztroskotala už při přechodu do útočného pásma. Dynamo otočilo hru a Vondráček zvýšil na 4:2. Oceláři to zkusili v šesti ještě jednou, ale skóre už se nezměnilo.
Smrtící rána Olomouce
Olomouc zvítězila na ledě Vítkovic 3:2, když o jejím vítězství rozhodl v čase 59:56 při početní výhodě Karel Plášek. Dva góly Hanáků, kteří zabrali po dvou vystoupeních bez zisku, zaznamenal jiný útočník - Lotyš Renars Krastenbergs.
Ostravané ztratili pátý z posledních sedmi zápasů.
Sparta potvrdila, že se jí doma proti Mladé Boleslavi daří. Bruslaře porazila 2:0 a připsala si nad tímto soupeřem v O2 areně devátou výhru v řadě. Gólem a asistencí se na tom podílel Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář.
Sparta vyhrála počtvrté za sebou, Mladá Boleslav ve třetím utkání pod vedením provizorního trenéra Petra Hakena poprvé prohrála. Zápas zahájil 19. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.
Hradec Králové potvrdil na ledě posledního Litvínova výbornou formu a po výhře 3:1 si připsal desátý triumf z posledních jedenácti zápasů.
Východočeši vedli ve čtvrté minutě už 2:0. Dvěma góly se pod jejich úspěch podepsal útočník Aleš Jergl. Domácí prohráli podruhé za sebou a s velkým mankem zůstávají na dně tabulky.
Plzeň zvítězila v Kladně 2:1 a připsala si venku pátou výhru za sebou. Gólem a asistencí se na tom podílel obránce Petr Zámorský. Škoda je druhá a snížila ztrátu na vedoucí Třinec na šest bodů.
Rytíři, kteří nastoupili bez třiapadesátiletého spolumajitele Jaromíra Jágra, podruhé za sebou nebodovali, až v čase 57:50 snížil Kryštof Hrabík.
Brno ve 21. kole otočilo vývoj zápasu. S Českými Budějovicemi prohrávalo 0:3, ale dovedlo duel do prodloužení, v němž v čase 63:45 rozhodl Libor Zábranský.
Obhájce titulu díky tomu přerušil sérii tří proher, reprezentační přestávku stráví na šestém místě o dva body před svým dnešním soupeřem a jen s dvoubodovou ztrátou na druhou Plzeň.
21. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 18. A. Nestrašil, 26. Cienciala (L. Hudáček, Marian Adámek) - 13. Vondráček (Kelemen, Kondelík), 36. T. Dvořák (M. Pekař, J. Stránský), 45. Hájek (Červenka, L. Sedlák), 60. Vondráček (J. Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Rampír, Peluha. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Sestavy:
Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, P. Sikora, Cienciala - Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký - P. Vrána. Trenér: Moták.
Pardubice: Will - Košťálek, Hájek, Čerešňák, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Herčík - J. Stránský, Rákos, M. Pekař - od 21. navíc Kaplan. Trenér: Pešán.
HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. Abdul (Hrivík), 57. Hrivík - 20. Krastenbergs, 28. Krastenbergs (Rašner, O. Najman), 60. Plášek. Rozhodčí: Obadal, Vrba - Augusta, Axman. Vyloučení: 5:6, navíc J. Zbořil (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 5539.
Sestavy:
Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Port - Macias, Hrivík, Abdul - Yetman, Nellis, Kalus - P. Zdráhal, M. Hanzl, Řehák - Hauser, Hladonik, Lednický - od 33. navíc M. Přibyl. Trenér: Varaďa.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Rašner, Hrádek - Navrátil, Čacho, Fridrich - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Plášek - Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Řepík (Němeček, Tomov), 60. M. Špaček (Řepík). Rozhodčí: Hribik, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11.116.
Sestavy:
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Sirota, Irving, Mašín, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Hyka, Shore, P. Kousal - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, J. Lajunen, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Mladá Boleslav: Mokry - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg, Čech - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Moses, Hradec, Mazura - Rekonen, Malínek, Indrašis - Lichtag, Závora, Zvagulis. Trenér: Haken.
HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 32. O. Kaše (D. Kaše) - 3. Jergl (Kohout, Kevin Klíma), 4. Perret (Hašek, McCormack), 54. Jergl (Nenonen, Kevin Klíma). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Špůr, Zíka. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3769.
Sestavy:
Litvínov: M. Tomek - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Baránek, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Čajkovič, Gut, Pištěk - Maštalířský, Jícha, Jurčík - od 41. navíc Zygmunt. Trenér: Petr.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pilař, Dlapa, Šenkeřík - Pour, Hašek, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Nenonen, Bunnaman, Batna - Kusý. Trenér: T. Martinec.
Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 58. K. Hrabík (Kelly Klíma, Audette) - 4. Měchura (Lalancette, Zámorský), 25. Zámorský (Lalancette, Teplý). Rozhodčí: Barek, Květoň - Šimánek, Thuma. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 3125.
Sestavy:
Kladno: Dansk - M. Jandus, Žovinec, Pietroniro, T. Tomek, Vandas, Mendel, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Lisler, Melka, Ryšavý. Trenér: Čermák.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, V. Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák, Šalda - Teplý, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 4:3 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 24. Flek (K. Pospíšil), 26. H. Zohorna (Holland, T. Zohorna), 57. A. Zbořil, 64. Zábranský (Kollár, A. Zbořil) - 8. Cibulka (F. Přikryl, Kubík), 16. N. Olesen (Pýcha), 23. P. Novák (Kašlík). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. Diváci: 6542.
Sestavy:
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Holland, Ďaloga, Zubíček - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, A. Zbořil, Š. Stránský - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Kos, Süss, Ferda. Trenér: Pokorný.
České Budějovice: Westerholm - Jank, Pýcha, Vráblík, Vála, Cibulka, Štencel, Kachyňa, Doudera - Lantoši, M. Toman, M. Beránek - Ordoš, Harris, N. Olesen - Kubík, F. Přikryl, Koláček - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2.
|Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3.
|Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4.
|Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5.
|Hradec Králové
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6.
|Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7.
|České Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8.
|Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9.
|Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10.
|Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11.
|Karlovy Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12.
|Mladá Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13.
|Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14.
|Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12