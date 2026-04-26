Pardubice - Třinec. Strhující finále pokračuje, v Pardubicích půjde o titulový mečbol
Sledujte online přenos z pátého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Oceláři Třinec.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Trumpa začne zajímat válka na Ukrajině. Politik říká, proč Kyjev potřebuje volby
Nová realita je mnohem lepší než ta stará, říká k výsledkům maďarských voleb bývalý ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Po debaklu s Íránem se Trump znovu zaměří na mírová jednání s Ruskem a na Ukrajině by se měly uspořádat volby, myslí si.
Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého v kauze žhářského útoku
Soud v Pardubicích poslal v neděli do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí, řekl státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.
Česko je letos největším dovozcem dronů z Tchaj-wanu, ten navyšuje export
Objem vývozu dronů z Tchaj-wanu v prvním čtvrtletí přesáhl 115 milionů dolarů (asi 2,38 miliardy korun) a byl vyšší než v celém loňském roce. Zdaleka nejvíce jich směřovalo do Česka. S odkazem na údaje tchajwanského ministerstva hospodářství (MOEA) o tom v neděli informoval web Focus Taiwan. Loni bylo největším odběratelem tchajwanských dronů Polsko.
Plíšková skvělým finišem rozhodla parádní bitvu. Dál jde i Lehečka a bez boje Nosková
Česká tenistka Karolína Plíšková porazila na turnaji v Madridu 7:5, 2:6 a 7:6 Elise Mertensovou z Belgie a postoupila do osmifinále. Tam se bez boje dostala i Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska. Naopak Kateřina Siniaková vypadla, podlehla 3:6, 6:2 a 6:7 Catherine McNallyové z USA. Dál jde v mužském pavouku Jiří Lehečka, porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena.