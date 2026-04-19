Pardubice - Třinec. Finále pokračuje, Oceláři udělali pro druhý duel výraznou změnu
Sledujte online přenos z druhého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Oceláři Třinec.
ŽIVĚ Pokud nepřijmete dohodu, zničíme vám všechny elektrárny a mosty, hrozí Trump Íránu
V pondělí večer bude v Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Prezident zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy.
Poslední svatba v Černobylu. Příběh páru, který si řekl „ano“ v den zkázy
Mělo to být nejkrásnější ráno jejich života. Devatenáctiletá Iryna si ještě večer předtím nalakovala nehty a Serhij běžel na trh pro pět tulipánů. Zatímco si v Paláci kultury v Pripjati slibovali lásku, čtyři kilometry od nich z otevřeného reaktoru stoupal neviditelný zabiják. Dnes, o 40 let později, utíkají před válkou, ale stále drží jeden druhého.
Krpálek vybojoval stříbro. Na evropském poli získal už osmou medaili
Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství Evropy stříbro. Dvojnásobný olympijský vítěz na šampionátu v Tbilisi prohrál ve finále nejtěžší váhové kategorie s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim. Krpálek má osmou evropskou medaili, druhou stříbrnou po Baku 2015.
Podezřelé sklenice dětské výživy v Česku a na Slovensku obsahovaly jed
Rakouská policie varovala před kojeneckou výživou HiPP. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady.
Hapalovu premiéru v Sigmě okořenily červené karty. Olomouc po obratu zdolala Slovácko
Fotbalisté Olomouce v premiéře pod vedením dočasného trenéra Pavla Hapala porazili po obratu v 30. kole první ligy oslabené Slovácko 2:1.