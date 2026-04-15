Pardubice - Sparta. Vrchol třaskavé série, rivalové jdou do sedmého zápasu o všechno
ŽIVĚ Slyšel jsem, že Čína dodává zbraně Íránu, prohlásil Trump. Čínský prezident to popřel
Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že v dopise požádal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga, aby nedodával zbraně Íránu. Čínský prezident podle šéfa Bílého domu odpověděl, že to nedělá. Trump rovněž prohlásil, že válka s Íránem je podle něj téměř u konce a že Teherán si velmi přeje uzavřít mírovou dohodu.
Že přijede šéf NATO do Prahy, není jen tak. Prezident tuší problém
Nadcházející návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze pokládá prezident Petr Pavel za logickou. Rutte před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém, řekl ve středu Pavel novinářům v Buenos Aires na závěr své návštěvy Argentiny. Podle prezidenta šéf NATO samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP.
ŽIVĚ Získali jsme 50 kilometrů okupovaného území, tvrdí velitel ukrajinské armády
Ukrajinská armáda v březnu osvobodila téměř 50 kilometrů čtverečních území, které dosud ovládalo Rusko. Na platformě Telegram to ve středu uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zmíněné území odpovídá například zhruba rozloze moravskoslezského Frýdku-Místku. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.
Rusové vyplatí Ázerbájdžánu odškodné za sestřelený letoun. Zahynulo přes 30 lidí
Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letadla. Informovala o tom ve středu média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily. Při katastrofě letounu Azerbaijan Airlines přišlo před rokem a půl o život celkem 38 lidí.