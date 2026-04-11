Pardubice - Sparta. Skvělá série se vrací do Pardubic, za stavu 2:2 půjde o mečbol
Sledujte online přenos z pátého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Parádní Nosková odvrátila mečboly a Češky pořád žijí v bitvě o postup do finále
Linda Nosková odvrátila tři mečboly, porazila Belindu Bencicovou 6:3, 3:6, 7:6 a vyrovnala utkání kvalifikace tenisového Billie Jean King Cupu se Švýcarskem na 2:2. O třetí rozhodující bod si to rozdají Marie Bouzková a Viktorije Golubicová.
Tusk vyzval k "eliminaci zrádců". "Svět, jak ho známe, se nám rozpadá před očima"
Svět, který jsme znali po desetiletí, se rozpadá před očima, řekl dnes polský premiér Donald Tusk. Národy a politici podle něho stojí před otázkou, zda se udrží, nebo ne. Tusk vystoupil před zástupci své proevropské Občanské koalice.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jablonec smetl Baník a minimálně do neděle přeskočil v tabulce Plzeň
Fotbalisté Jablonce v utkání 29. ligového kola porazili Ostravu 4:1 a získali jistotu, že v nadstavbě budou hrát ve skupině o titul. V neúplné tabulce se posunuli na třetí příčku o dva body před Plzeň, která má k dobru nedělní duel na Slavii.
Velkolepé finále v Monte Carlu. Alcaraz si to se Sinnerem rozdá o světový trůn
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner se v nedělním finále turnaje Masters v Monte Carlu utkají v prvním letošním vzájemném duelu nejen o titul, ale i o pozici světové jedničky.