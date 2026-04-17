Pardubice musí přidat, Červenka stačit nebude, líčí expert. Co je výhoda Třince?

Poražení i vítězové v hokejové bitvě Pardubic se Spartou se vzácně shodli: Předčasné finále! Jenže Sparta za něj medaili nedostala a Pardubice extraligový pohár taky ne. Pro titul mistrů musí porazit Třinec. Budou na Oceláře stačit? I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
Hrálo se na ledě, bojovalo v zákulisí. Byla to série, na kterou čekali všichni fanoušci Sparty a Pardubic už dlouho. A chtěli ji mít finálovou. Nestalo se. Pohár se po jejím sedmizápasovém dějství nepředával.
„O ten nás série teprve čeká a bude hezká. I tenhle souboj byl krásný, rozhodující zápas velmi zajímavý navzdory jedinému gólu,“ chválí Václav Nedorost, dvojnásobný juniorský mistr světa.
„Sparta hrála postupem play off velmi dobře, byla aktivnější než Pardubice. Zároveň Dynamo to skvěle zvládlo takticky,“ vyzdvihuje.
Rozhodl jeden jediný gól. Trefa Jana Mandáta, které předcházela chyba elitního sparťanského obránce Jakuba Krejčíka. „Kdo nic netvoří, ten nic nezkazí,“ pokrčí rameny bývalý brankář Roman Málek.
„Bez Kuby by v semifinále vůbec nebyli. Udělal chybu, ví to a snažil se ji odčinit. Zároveň mu to nikdo vyčítat nemůže.“
A co střelec Jan Mandát? Muž pro velké zápasy a velké momenty. „Je cenný tím, jak se umí přizpůsobit. Je jedno s kým a do jaké pozice ho postavíte, vždycky si to odehraje,“ chválí Nedorost pracovitého útočníka.
„Nepatří do reprezentace?“ ptá se moderátorka Tereza Kubíčková. „Dynamo bude ve finále a trenéři by měli hodně málo času ho vyzkoušet. Myslím si, že dostanou přednost jiní,“ odpovídá rekordman v počtu vychytaných čistých kont v extraligovém play off Málek.
Brzy o něj může přijít. Roman Will nulou v rozhodující partii zápis 13 čistých štítů vyrovnal, ve finále ho může překonat. „Hned jsem mu gratuloval, a pokud to vyjde a bude mít titul, budu mu to přát!“ nepochybuje Málek.
A dostává se tím k důležité podmínce. Musí vyhrát. „Zatím je to od Romana Willa nejlepší play off v Pardubicích, ale druhé místo tam nikdo nechce. Ještě musí zvládnout jednu sérii, aby mohli mluvit o opravdovém úspěchu,“ zdůrazňuje někdejší opora Slavie, Plzně či Vítkovic.
V cestě stojí Třinec. Trochu jiný Třinec, než byl v titulových sezonách, přesto a možná právě proto znovu nesmírně silný. „Trenér Boris Žabka trochu změnil hru, nebojí se posadit Martina Růžičku nebo Tomáše Kundrátka, ta největší jména. Měří všem stejně a je vidět, že má u týmu velký respekt,“ cení Nedorost.
„Pardubice musí přidat. Nebude jim stačit Roman Červenka, Třinec má zatím formace mnohem vyrovnanější,“ varuje Málek. Jak finále dopadne?
Co musí Dynamo zlepšit, aby neskončilo s další smutnou finálovou zkušeností? A jak dopadne baráž? To všechno se v novém epizodě podcastu Bago stihlo probrat a vy si ho můžete poslechnout v plném znění.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole a hrozí jí až čtyřletý zákaz činnosti. Na případ upozornil server iSport.cz, kterému česká tenistka i její právní zástupce Jan Exner kauzu vylíčili.
V pravidelném pátečním pořadu TEČKA Radka Bartoníčka se redaktor Aktuálně.cz s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne.
Tenistka Linda Nosková skončila na turnaji ve Stuttgartu ve čtvrtfinále. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6:7 a 5:7.
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.