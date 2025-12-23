Přeskočit na obsah
Hokej

Pardubice drží první místo, na Kladně jim stačil jediný gól. Sparta zabrala

Sport

Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 33. kole extraligy na ledě Kladna 1:0 a udrželi si vedení v soutěži. Druhá je Sparta, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Olomouc 7:2.

Pardubický Košťálek (vlevo) v souboji s Konečným s Kladna
Pardubický Košťálek (vlevo) v souboji s Konečným s KladnaFoto: Roman Mareš/Rytíři Kladno
Duel na Kladně rozhodl v přesilové hře Peter Čerešňák, premiérové čisté konto v soutěži udržel kanadský brankář Malcolm Subban.

Kladno si připsalo pátou porážku za sebou a i nadále je dvanácté, na poslední Litvínov už má ale náskok jen sedm bodů.

Rytíři nastoupili po dvou zápasech opět bez hvězdného útočníka Jaromíra Jágra, který duel sledoval jen ze skyboxu kladenského stadionu.

Sparta po dvou vystoupeních bez bodového zisku porazila Olomouc 7:2. Hanákům tím utnula sérii tří vítězství.

Domácí rozhodli o triumfu čtyřmi zásahy během druhé třetiny, jimiž odpověděli na vyrovnání Kohoutů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se před 15.353 diváky zaskvěl Michael Špaček. Obě branky poražených vstřelil Ondřej Najman.

33. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávky: 49. Čerešňák (Sobotka, M. Tourigny). Rozhodčí: Pražák, Hacaperka - Hynek, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 3342.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. Pysyk (M. Špaček), 23. P. Kousal (Chlapík, M. Špaček), 29. M. Špaček (Pysyk), 32. K. Hrabík (Raška, Mašín), 38. Chlapík (Irving, M. Špaček), 47. Eberle (N. Seppälä, Irving), 48. Řepík (Shore, O. Hrabík) - 22. O. Najman (Hrádek, Řezníček), 58. O. Najman (Fridrich, Cosgrove). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Šimánek, Lhotský. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.353.

HC Energie Karlovy Vary - Banes Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 55. Černoch. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Gerát, Špůr. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4404.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Abdul (Nellis), 34. Abdul (Kňažko), 52. Hladonik (Edmonds, M. Kalus), 59. Wesley (Yetman) - 25. D. Zeman (Faško-Rudáš, Ahac). Rozhodčí: Hradil, R. Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5021.

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Holmström (Maštalířský, Jaroslav Brož), 16. Hlava (M. Sukeľ), 30. Husinecký (Polášek, Koblasa), 38. M. Sukeľ (Pištěk, Schmiemann), 46. Šprynar (Zygmunt), 49. Maštalířský (Hännikäinen) - 28. Buchtele (Pyrochta). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4229.

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Kollár (Š. Stránský), 39. A. Zbořil z trestného střílení, 62. F. Král (A. Zbořil, Kollár) - 45. Teplý (M. Petman, Percy), 49. Filip (V. Petman, Percy). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Rampír, Blažek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 7324.

Tabulka:

1.

Pardubice

32

17

2

4

9

99:73

59

2.

Sparta

35

16

4

1

14

108:88

57

3.

Hradec Králové

33

15

5

1

12

89:77

56

4.

Karlovy Vary

32

17

1

2

12

80:79

55

5.

Třinec

33

15

4

1

13

97:82

54

6.

Liberec

33

16

0

5

12

85:80

53

7.

Vítkovice

35

15

3

2

15

92:99

53

8.

Brno

32

15

2

3

12

88:84

52

9.

Plzeň

33

13

3

6

11

82:67

51

10.

Olomouc

34

14

3

2

15

80:94

50

11.

České Budějovice

33

13

4

2

14

90:89

49

12.

Kladno

33

9

3

5

16

77:96

38

13.

Mladá Boleslav

33

10

3

2

18

63:88

38

14.

Litvínov

33

8

2

3

20

69:103

31

