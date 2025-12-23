Pardubice drží první místo, na Kladně jim stačil jediný gól. Sparta zabrala

Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 33. kole extraligy na ledě Kladna 1:0 a udrželi si vedení v soutěži. Druhá je Sparta, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Olomouc 7:2.
Duel na Kladně rozhodl v přesilové hře Peter Čerešňák, premiérové čisté konto v soutěži udržel kanadský brankář Malcolm Subban.
Kladno si připsalo pátou porážku za sebou a i nadále je dvanácté, na poslední Litvínov už má ale náskok jen sedm bodů.
Rytíři nastoupili po dvou zápasech opět bez hvězdného útočníka Jaromíra Jágra, který duel sledoval jen ze skyboxu kladenského stadionu.
Sparta po dvou vystoupeních bez bodového zisku porazila Olomouc 7:2. Hanákům tím utnula sérii tří vítězství.
Domácí rozhodli o triumfu čtyřmi zásahy během druhé třetiny, jimiž odpověděli na vyrovnání Kohoutů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se před 15.353 diváky zaskvěl Michael Špaček. Obě branky poražených vstřelil Ondřej Najman.
33. kolo hokejové Tipsport extraligy:
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Branka a nahrávky: 49. Čerešňák (Sobotka, M. Tourigny). Rozhodčí: Pražák, Hacaperka - Hynek, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 3342.
HC Sparta Praha - HC Olomouc 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 17. Pysyk (M. Špaček), 23. P. Kousal (Chlapík, M. Špaček), 29. M. Špaček (Pysyk), 32. K. Hrabík (Raška, Mašín), 38. Chlapík (Irving, M. Špaček), 47. Eberle (N. Seppälä, Irving), 48. Řepík (Shore, O. Hrabík) - 22. O. Najman (Hrádek, Řezníček), 58. O. Najman (Fridrich, Cosgrove). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Šimánek, Lhotský. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.353.
HC Energie Karlovy Vary - Banes Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 55. Černoch. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Gerát, Špůr. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4404.
HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 32. Abdul (Nellis), 34. Abdul (Kňažko), 52. Hladonik (Edmonds, M. Kalus), 59. Wesley (Yetman) - 25. D. Zeman (Faško-Rudáš, Ahac). Rozhodčí: Hradil, R. Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5021.
HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 11. Holmström (Maštalířský, Jaroslav Brož), 16. Hlava (M. Sukeľ), 30. Husinecký (Polášek, Koblasa), 38. M. Sukeľ (Pištěk, Schmiemann), 46. Šprynar (Zygmunt), 49. Maštalířský (Hännikäinen) - 28. Buchtele (Pyrochta). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4229.
HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Kollár (Š. Stránský), 39. A. Zbořil z trestného střílení, 62. F. Král (A. Zbořil, Kollár) - 45. Teplý (M. Petman, Percy), 49. Filip (V. Petman, Percy). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Rampír, Blažek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 7324.
Tabulka:
1.
Pardubice
32
17
2
4
9
99:73
59
2.
Sparta
35
16
4
1
14
108:88
57
3.
Hradec Králové
33
15
5
1
12
89:77
56
4.
Karlovy Vary
32
17
1
2
12
80:79
55
5.
Třinec
33
15
4
1
13
97:82
54
6.
Liberec
33
16
0
5
12
85:80
53
7.
Vítkovice
35
15
3
2
15
92:99
53
8.
Brno
32
15
2
3
12
88:84
52
9.
Plzeň
33
13
3
6
11
82:67
51
10.
Olomouc
34
14
3
2
15
80:94
50
11.
České Budějovice
33
13
4
2
14
90:89
49
12.
Kladno
33
9
3
5
16
77:96
38
13.
Mladá Boleslav
33
10
3
2
18
63:88
38
14.
Litvínov
33
8
2
3
20
69:103
31
Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let
Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.
„V lese se nic nenašlo," tvrdila armáda. Svědci z Kecksburgu ale viděli kovový žalud
„Vypadalo to jako obří kovový žalud a po stranách to mělo nápisy připomínající egyptské písmo.“ Tak popisují svědci objekt, který se v prosinci 1965 zřítil do lesů v Pensylvánii. Zatímco armáda místo neprodyšně uzavřela a tvrdila, že nic nenašla, místní dodnes věří, že se stali svědky jedné z největších záhad studené války.
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským generálem, podle Tripolisu zahynul
V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle ministra byl nalezen vrak letadla, o osudu lidí na palubě se Yerlikaya nezmínil. Libyjský premiér Abdal Hamíd Dbaíbá podle agentur uvedl, že generál zahynul.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
I malé omezení alkoholu je dobré, říká expert. Vánoce jsou pro české pijáky šance
Adiktolog Viktor Mravčík vysvětluje, co děláme jako společnost a stát špatně, pokud jde o konzumaci alkoholu a dalších návykových látek. A byť upozorňuje, že právě tyto dny jsou pro lidi, kteří mají problémy s pitím, rizikovým obdobím, je pozitivní. Vánoce jsou totiž také příležitostí k novému začátku.