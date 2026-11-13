Pardubice doma rozcupovaly Kometu, Kladno ovládlo nájezdové drama

Hokejisté Pardubic v utkání 18. kola extraligy vyhráli nad Brnem 6:2, vybojovali třetí vítězství za sebou a udrželi šestibodový odstup za vedoucím Třincem. O druhé výhře nad Kometou v tomto ročníku rozhodl obhájce titulu definitivně až ve třetí třetině, Východočeši ji vyhráli 3:0. Dva góly a asistenci zaznamenal v dresu vítězů obránce Jan Košťálek.
Před zápasem zraněný kapitán Pardubic Lukáš Sedlák společně s Patrikem Poulíčkem pokřtili knihu mapující mistrovskou sezonu Dynama. Pardubický klub zároveň přivítal útočníka Tomáše Vondráčka, který v tomto ročníku přestoupil do Komety, zaplněné tribuny ho ocenily potleskem.
Už po 26 sekundách se poprvé vylučovalo, když na trestnou lavici zamířil Pospíšil, ale zanedlouho ho následoval domácí Tomášek. První gól přesto padl v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Při přesilovce Komety chyboval v deváté minutě za brankou brankář Komety Rabčan, jehož nepovedenou rozehrávku zachytil Mandát a zamířil přesně. I hosté si vytvořili slibné příležitosti, jenže Willa v úvodní třetině nepřekonali.
Druhá třetina začala šancí Smejkala, který neskóroval. Hosté vyrovnali ve 23. minutě, když se v přesilovce prosadil Pospíšil. V početní výhodě si pak zahráli i Pardubičtí, dvakrát střílel Červenka, ale Rabčana nepřekonal. To se povedlo až Sobotkovi, jenž zblízka po ideální přihrávce Kondelíka vrátil Dynamu vedení.
Na druhé straně pak byl blízko gólu Flek, jenže Will si s jeho zakončením poradil. Pardubický brankář pak ve 37. minutě po střele Kuska zneškodnil i dorážku Tomáše Zohorny. Ještě ve druhé třetině se za Dynamo trefil Kaut, který velmi přesnou dělovkou zvýšil na 3:1. Ale to nebylo vše, za hosty kontroval Brabenec.
Pardubicím se vydařil nástup do třetího dějství, když po střele Košťálka uklidil Tomášek puk do brněnské branky. Ještě lépe pro Pardubic to vypadalo ve 46. minutě, kdy domácí bleskově využili další přesilovku. Za pouhých pět sekund se střelou od modré čáry prosadil Košťálek.
Stejný střelec se trefil o pět minut později ještě jednou. Tentokrát už překonal brankáře Stezku, jenž vystřídal po pěti inkasovaných gólech Rabčana. Na druhé straně neuspěl v zakončení Král, který ujel na Willa při návratu z trestné lavice na led. Pardubičtí už čtyřgólové vedení uhájili až do konce duelu.
Nájezdy Kladnu vyhrál Hrabík
Kladenští zvítězili na ledě Olomouce 3:2 po samostatných nájezdech. Na úvodní gól hostujícího Michala Houdka ze čtvrté minuty odpověděli ve druhé části v rozmezí 82 sekund Daniel Herčík a Jakub Kos. Po polovině zápasu vyrovnal Samuel Vigneault, druhý bod pak vystřelil Rytířům Kryštof Hrabík. Třetí Středočeši bodovali posedmé v řadě, z toho šestkrát vyhráli. Hanáci zůstávají poslední.
V úvodu zahrozil z mezikruží Ojamäki, proti němuž zasáhl Cichoň. Zanedlouho mohl otevřít skóre Kempný, domácí brankář se však vyznamenal lapačkou. Kladno se dostalo do vedení v čase 3:56, od modré čáry se zápěstím prosadil obránce Houdek.
Olomouc si pak zahrála dvě přesilovky. V obou měl možnost vyrovnat Herčík, ani jednou ale neuspěl. Na druhé straně zakončoval krátce před vypršením úvodní třetiny Pietroniro, z kruhu nicméně minul.
Hosté zkraje prostředního dějství ubránili další oslabení a po jeho skončení mohl udeřit Ojamäki, jenže střela před prázdnou brankou mu nesedla. Hanáci srovnali v čase 24:24, po kladenské chybě v rozehrávce přesně zamířil z mezikruží Herčík. Do podobného prostoru si za minutu a 22 sekund najel Kos a otočil průběžný stav.
Zvýraznit olomoucký náskok se poté snažil Tomeček, Pavláta ale nepřekonal. Vyloženou šanci srovnat měl při vyloučení Navrátila zblízka Kelly Klíma, Cichoň však domácí podržel, stejně jako při následné přesilovce Rytířů pět na tři o délce 45 sekund. Kladno dotáhlo těsnou ztrátu ve 34. minutě. Přihrávku Audettea usměrnil za padajícího gólmana Vigneault.
Strhnout vedení zpět na stranu domácích se pokoušel David Vitouch, jenž trefil tyčku kladenské branky. S příležitostí Matýse si posléze poradil Pavlát, hostující Přikryl zase ze slibné pozice přestřelil.
Nerozhodné skóre platilo i po prodloužení, ve kterém Cichoň vychytal Audettea s Přikrylem a jeho protějšek Spodniaka s Kosem. Vítěze musely určit až samostatné nájezdy, ve kterých se prosadili tři ze čtyř kladenských exekutorů. Rozhodující trefu si připsal ve druhé sérii Hrabík.
18. kolo hokejové extraligy:
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky a nahrávky: 9. Mandát, 29. Sobotka (Kondelík, Čerešňák), 38. M. Kaut (Gazda), 41. Tomášek (Košťálek, Červenka), 46. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 51. Košťálek (M. Stránský, Smejkal) - 25. K. Pospíšil (Zábranský, F. Král), 39. Brabenec (Kučeřík, Kunc). Rozhodčí: Kika, Šír - Thuma, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 9938.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, T. Dvořák - Mandát, Sobotka, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Lauko, T. Nosek, Poulíček - M. Kaut, Kondelík, Kelemen. Trenér: Pešán.
Brno: Rabčan (46. Stezka) - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, D. Mikyska, Nedomlel, Gulaši - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, Ilomäki, A. Zbořil - H. Zohorna, Brabenec, Kunc - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.
HC Olomouc - Rytíři Kladno 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Herčík, 26. J. Kos (Orsava) - 4. Michal Houdek (Ojamäki, M. Jandus), 34. Vigneault (Audette), rozhodující sam. nájezd K. Hrabík. Rozhodčí: Hacaperka, Pražák - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 4565.
Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Gewiese, Ondrušek - Navrátil, Macuh, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, Spodniak - Senyshyn, M. Tomeček, Herčík. Trenér: Fiala.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, Michal Houdek, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, K. Hrabík, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, Lisler - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman. Trenér: R. Rulík.
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 15. P. Koch (M. Růžička, M. Kovařčík), 17. J. Galvas (A. Nestrašil), 21. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 22. Kurovský (Pyrochta, L. Hudáček), 54. P. Chlán (Pyrochta, Miloš Roman) - 18. A. Najman (T. Galvas), 50. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Lederer, Maňák. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil - Flynn, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Liberec: Kváča - M. Ivan, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Petrovský, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 32. N. Jones (Bambula, Mamčics) - 3. Vesalainen, 8. Dzierkals (M. Michálek), 59. Sekáč (Dzierkals, Shore). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Gerát, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5648.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Mamčics, Winberg, Eronen, Dyk - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Černoch, Sapoušek - Rustamchonov, Jiskra, Minárik - Koffer, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Sparta: Jakub Kovář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - P. Kousal, Shore, Sekáč - Blümel, M. Špaček, Daníček - Řepík, Hradec, Dzierkals - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka - O. Najman. Trenér: P. Augusta.
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Gríger (Hyka), 50. Jánošík (Hyka), 60. Hyka (Skalický) - 33. Hrivík (Macias). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska - Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2399.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Jánošík, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, R. Koblížek - Martel, Rekonen, Jandric - Zvagulis, Gavars, Lichtag - od 21. navíc Závora. Trenér: Haken.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Bernovský, Nellis, Abdul - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Petr, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 39. R. Pavlík (Radil, Pláněk) - 6. Rubins (Jakub Lev, N. Malík), 23. Jakub Lev. Rozhodčí: Stano (SR), Mejzlík - Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4036.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Nenonen - P. Zdráhal, R. Kousal, Kohout - L. Král, Čacho, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák, A. Čech - Schleiss, Lalancette, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - I. Sedláček, Jakub Lev, O. Rohlík - Titlbach. Trenér: Veber.
Tabulka:
1.
Třinec
18
14
1
1
2
72:41
45
2.
Pardubice
18
12
1
1
4
70:45
39
3.
Kladno
18
7
4
3
4
56:51
32
4.
České Budějovice
18
9
0
2
7
49:50
29
5.
Sparta
18
8
1
2
7
48:41
28
6.
Karlovy Vary
18
8
2
0
8
42:36
28
7.
Plzeň
18
5
6
1
6
46:43
28
8.
Hradec Králové
17
6
2
2
7
44:44
24
9.
Liberec
17
6
1
4
6
46:48
24
10.
Brno
17
5
3
3
6
45:49
24
11.
Litvínov
18
6
1
1
10
39:49
21
12.
Mladá Boleslav
18
5
2
1
10
38:58
20
13.
Vítkovice
17
4
1
2
10
39:55
16
14.
Olomouc
18
3
1
3
11
34:58
14
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