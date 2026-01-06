Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Pardubice vyhrály na Spartě 3:2 v prodloužení, dvakrát se trefil Kelemen

ČTK

Hokejisté Pardubic vyhráli ve šlágru 39. kola extraligy na ledě Sparty po obratu 3:2 v prodloužení. Dvěma góly včetně toho vítězného se na tom podílel Miloš Kelemen. Východočeši bodovali pojedenácté za sebou, z toho devětkrát triumfovali a vedou tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané prohráli pět z posledních sedmi extraligových zápasů a jsou šestí.

neuvedeno
Ostrý souboj Michaela Špačka ze Sparty a Lukáše Sedláka z PardubicFoto: CTK
Reklama

Po měsíci se do sestavy Sparty vrátil někdejší útočník Pardubic Hyka. Na druhé straně nastoupil bývalý kapitán Pražanů Sobotka, jenž první vzájemné utkání v O2 areně vynechal v říjnu kvůli zranění. Východočeši tehdy zvítězili 6:3.

V úvodním dějství se hrál svižný hokej s minimem přerušení. O málo aktivnější pardubičtí hráči ale na gólmana Kováře nevyzráli. V závěru první části si agilní sparťan Řepík v oslabení najel až před brankáře Willa, z bezprostřední blízkosti však neuspěl.

Ve 24. minutě se domácí prosadili. Niko Seppälä se u hrazení zbavil Vondráčka, nabruslil si až téměř do prostoru mezi kruhy a pomocí odrazu od břevna se dočkal první extraligové trefy. Za další čtyři minuty skóroval Řepík, Dynamo si ale vzalo trenérskou výzvu. Kvůli nedovolenému bránění gólmanovi ze strany Řepíka branka neplatila. Místo toho z velkého úhlu srovnal Sedlák.

V polovině zápasu se vyostřily emoce a následovala šarvátka mezi hráči, na ledě se vytvořily i čtyři dvojice, hromadná bitka ale nakonec nenastala. Rozhodčí však poté přezkoumali videozáznam a Krejčík po hlavičce do Kelemena obdržel pět minut plus do konce utkání. Duel kvůli osobnímu trestu skončil i pro pardubického Mikliše, který ještě v minulé sezoně působil ve Spartě.

Reklama
Reklama

Pardubicím se naskytla zkrácená tříminutová přesilovka, kterou však nevyužili. Těsně před početní výhodou Seppälä "namazal" puk Vondráčkovi, jenže ten na Kováře nevyzrál. Na konci prostřední části vrátil Pražanům vedení Němeček.

Hosté srovnali se Spartou krok na začátku třetí třetiny po trefě Kelemena. Obrat mohl dokonat Poulíček, který dnes nastoupil k 600. extraligovému duelu, jenže zcela osamocený před Kovářem místo zakončení zlomil hokejku. Šlágr kola před 13.496 diváky nakonec rozhodl v prodloužení Kelemen.

39. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 24. N. Seppälä (Eberle), 39. Němeček (Chlapík, Řepík) - 28. L. Sedlák (Červenka, Mandát), 43. Kelemen (Kondelík), 62. Kelemen (Mandát). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Lhotský, Gerát. Vyloučení: 4:6, navíc Krejčík 5 min. a do konce utkání - Mikliš do konce utkání. Bez využití. Diváci: 13.496.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, Vesalainen, K. Hrabík - M. Vitouch, O. Najman, Eberle - od 41. navíc O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, M. Tourigny, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - Herčík, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 7. Abdul (Nellis, Yetman), 20. Lednický (Wesley, Demel), 56. Hladonik (Fasner, Edmonds), 58. Nellis (Abdul, Kňažko) - 8. I. Sedláček (Merežko, Jakub Lev), 14. FIlip (L. Strnad, Šalda), 28. Měchura (L. Strnad, Filip), 39. V. Petman (Teplý, O. Rohlík), 49. Zámorský (Filip), 60. Filip (Měchura). Rozhodčí: Gebauer, Jeřábek - Axman, Rampír. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. Diváci: 3675.

Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Budík, Port, J. Zbořil, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hladonik, M. Kalus - Lednický, M. Přibyl, Fasner - Macias, J. Šír, Nazad - Hauser. Trenér: Varaďa.

Plzeň: J. Růžička - Zámorský, Percy, Merežko, Šalda, V. Lajunen, Malák, J. Jeřábek - Holešinský, D. Simon, Schleiss - L. Strnad, Filip, Měchura - O. Rohlík, V. Petman, Teplý - O. Pšenička, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 12. O. Kaše (Šenkeřík, Hännikäinen), 13. Jurčík (Koblasa, Zygmunt), 59. M. Sukeľ, 60. Hlava (O. Kaše) - 6. Konečný (M. Forman). Rozhodčí: Zeliska, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3564.

Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, Plutnar - O. Kaše, M. Sukeľ, Hlava - Hännikäinen, Jícha, Pištěk - Šprynar, Holmström, Maštalířský - Zygmunt, Jurčík, Koblasa - Jaroslav Brož. Trenér: Petr.

Kladno: Brízgala - Blain, Mendel, M. Jandus, Michal Houdek, Wylie, Piskáček, Pietroniro, od 27. navíc T. Tomek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Bareš, Vigneault, M. Procházka - J. Strnad, Melka, M. Forman - Ryšavý, Konečný, Lisler. Trenér: Plekanec.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 13. Orsava, 47. Krastenbergs (Matýs, Kusko), 48. Cosgrove (Krastenbergs, Kusko) - 25. T. Zohorna (Holland, F. Král), 53. Š. Stránský (Cingel, F. Král). Rozhodčí: Šír, Cabák - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4501.

Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rayen Petrovický - Kusko, Nahodil, Plášek - Matýs, Čacho, Krastenbergs - Navrátil, D. Vitouch, Fridrich - Doktor, Anděl, Ministr - Orsava. Trenér: Róbert Petrovický.

Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Ďaloga, Jurný - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Hartl, Cingel, Š. Stránský - Kollár, A. Zbořil, David Moravec II - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: J. Horáček.

1.

Pardubice

37

21

2

5

9

117:83

72

2.

Plzeň

38

18

3

6

11

107:75

66

3.

Třinec

38

17

6

1

14

112:93

64

4.

Karlovy Vary

37

19

2

2

14

91:90

63

5.

Hradec Králové

37

17

5

1

14

99:87

62

6.

Sparta

36

16

4

2

14

112:93

58

7.

Liberec

37

17

1

5

14

94:89

58

8.

Vítkovice

41

16

4

2

19

109:118

58

9.

Olomouc

40

16

3

2

19

93:115

56

10.

České Budějovice

38

14

5

3

16

100:103

55

11.

Brno

38

15

2

5

16

100:105

54

12.

Kladno

39

11

4

5

19

91:113

46

13.

Mladá Boleslav

37

12

3

3

19

75:100

45

14.

Litvínov

39

11

2

4

22

85:121

41

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ropný tanker u Venezuely. Ilustrační foto
Ropný tanker u Venezuely. Ilustrační foto
Ropný tanker u Venezuely. Ilustrační foto

ŽIVĚDopad Trumpova zásahu ve Venezuele. Z přístavů putuje ropa jen do USA, v Asii mají smůlu

Z hlavních venezuelských přístavů už pátým dnem neodchází žádná ropa zákazníkům v Asii. Ti jsou přitom hlavními odběrateli, které dosud státní společnost PDVSA surovinou zásobovala. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Na vývoz ropy z Venezuely se vztahuje americké embargo. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států.

Radiátor
Radiátor
Radiátor

11 tisíc pražských domácností je kvůli poruše bez tepla. Ví se, kdy se dodávky obnoví

Asi 11 tisíc domácností v Praze 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. Dokončení opravy horkovodu bylo oznámeno před 20:00. Dodávky tepla a teplé vody by se měly obnovit do středečního rána. V Praze je v úterý stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.

Reklama
Ministr školství Robert Plaga při rozhovoru s novináři na začátku roku 2026
Ministr školství Robert Plaga při rozhovoru s novináři na začátku roku 2026
Ministr školství Robert Plaga při rozhovoru s novináři na začátku roku 2026

Ministr za ANO promluvil nezvykle o Ukrajincích. A dočkal se reakce z nejvyšších míst

Většina politiků hnutí ANO reagovala značně opatrně na výroky předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury a šéfa klubu SPD Radima Fialy, kteří sdíleli ruskou propagandu ohledně Ukrajiny i o sabotáži muničního skladu ve Vrběticích. Jednou z výjimek byl ministr školství za ANO Robert Plaga, který se obratem vyjádřil k Vrběticím i ke kritice Ukrajinců.

Reklama
Reklama
Reklama