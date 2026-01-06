Pardubice vyhrály na Spartě 3:2 v prodloužení, dvakrát se trefil Kelemen

Hokejisté Pardubic vyhráli ve šlágru 39. kola extraligy na ledě Sparty po obratu 3:2 v prodloužení. Dvěma góly včetně toho vítězného se na tom podílel Miloš Kelemen. Východočeši bodovali pojedenácté za sebou, z toho devětkrát triumfovali a vedou tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané prohráli pět z posledních sedmi extraligových zápasů a jsou šestí.
Po měsíci se do sestavy Sparty vrátil někdejší útočník Pardubic Hyka. Na druhé straně nastoupil bývalý kapitán Pražanů Sobotka, jenž první vzájemné utkání v O2 areně vynechal v říjnu kvůli zranění. Východočeši tehdy zvítězili 6:3.
V úvodním dějství se hrál svižný hokej s minimem přerušení. O málo aktivnější pardubičtí hráči ale na gólmana Kováře nevyzráli. V závěru první části si agilní sparťan Řepík v oslabení najel až před brankáře Willa, z bezprostřední blízkosti však neuspěl.
Ve 24. minutě se domácí prosadili. Niko Seppälä se u hrazení zbavil Vondráčka, nabruslil si až téměř do prostoru mezi kruhy a pomocí odrazu od břevna se dočkal první extraligové trefy. Za další čtyři minuty skóroval Řepík, Dynamo si ale vzalo trenérskou výzvu. Kvůli nedovolenému bránění gólmanovi ze strany Řepíka branka neplatila. Místo toho z velkého úhlu srovnal Sedlák.
V polovině zápasu se vyostřily emoce a následovala šarvátka mezi hráči, na ledě se vytvořily i čtyři dvojice, hromadná bitka ale nakonec nenastala. Rozhodčí však poté přezkoumali videozáznam a Krejčík po hlavičce do Kelemena obdržel pět minut plus do konce utkání. Duel kvůli osobnímu trestu skončil i pro pardubického Mikliše, který ještě v minulé sezoně působil ve Spartě.
Pardubicím se naskytla zkrácená tříminutová přesilovka, kterou však nevyužili. Těsně před početní výhodou Seppälä "namazal" puk Vondráčkovi, jenže ten na Kováře nevyzrál. Na konci prostřední části vrátil Pražanům vedení Němeček.
Hosté srovnali se Spartou krok na začátku třetí třetiny po trefě Kelemena. Obrat mohl dokonat Poulíček, který dnes nastoupil k 600. extraligovému duelu, jenže zcela osamocený před Kovářem místo zakončení zlomil hokejku. Šlágr kola před 13.496 diváky nakonec rozhodl v prodloužení Kelemen.
39. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 24. N. Seppälä (Eberle), 39. Němeček (Chlapík, Řepík) - 28. L. Sedlák (Červenka, Mandát), 43. Kelemen (Kondelík), 62. Kelemen (Mandát). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Lhotský, Gerát. Vyloučení: 4:6, navíc Krejčík 5 min. a do konce utkání - Mikliš do konce utkání. Bez využití. Diváci: 13.496.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, Vesalainen, K. Hrabík - M. Vitouch, O. Najman, Eberle - od 41. navíc O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, M. Tourigny, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - Herčík, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.
HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky: 7. Abdul (Nellis, Yetman), 20. Lednický (Wesley, Demel), 56. Hladonik (Fasner, Edmonds), 58. Nellis (Abdul, Kňažko) - 8. I. Sedláček (Merežko, Jakub Lev), 14. FIlip (L. Strnad, Šalda), 28. Měchura (L. Strnad, Filip), 39. V. Petman (Teplý, O. Rohlík), 49. Zámorský (Filip), 60. Filip (Měchura). Rozhodčí: Gebauer, Jeřábek - Axman, Rampír. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. Diváci: 3675.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Budík, Port, J. Zbořil, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hladonik, M. Kalus - Lednický, M. Přibyl, Fasner - Macias, J. Šír, Nazad - Hauser. Trenér: Varaďa.
Plzeň: J. Růžička - Zámorský, Percy, Merežko, Šalda, V. Lajunen, Malák, J. Jeřábek - Holešinský, D. Simon, Schleiss - L. Strnad, Filip, Měchura - O. Rohlík, V. Petman, Teplý - O. Pšenička, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 12. O. Kaše (Šenkeřík, Hännikäinen), 13. Jurčík (Koblasa, Zygmunt), 59. M. Sukeľ, 60. Hlava (O. Kaše) - 6. Konečný (M. Forman). Rozhodčí: Zeliska, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3564.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, Plutnar - O. Kaše, M. Sukeľ, Hlava - Hännikäinen, Jícha, Pištěk - Šprynar, Holmström, Maštalířský - Zygmunt, Jurčík, Koblasa - Jaroslav Brož. Trenér: Petr.
Kladno: Brízgala - Blain, Mendel, M. Jandus, Michal Houdek, Wylie, Piskáček, Pietroniro, od 27. navíc T. Tomek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Bareš, Vigneault, M. Procházka - J. Strnad, Melka, M. Forman - Ryšavý, Konečný, Lisler. Trenér: Plekanec.
HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 13. Orsava, 47. Krastenbergs (Matýs, Kusko), 48. Cosgrove (Krastenbergs, Kusko) - 25. T. Zohorna (Holland, F. Král), 53. Š. Stránský (Cingel, F. Král). Rozhodčí: Šír, Cabák - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4501.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rayen Petrovický - Kusko, Nahodil, Plášek - Matýs, Čacho, Krastenbergs - Navrátil, D. Vitouch, Fridrich - Doktor, Anděl, Ministr - Orsava. Trenér: Róbert Petrovický.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Ďaloga, Jurný - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Hartl, Cingel, Š. Stránský - Kollár, A. Zbořil, David Moravec II - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: J. Horáček.
1.
Pardubice
37
21
2
5
9
117:83
72
2.
Plzeň
38
18
3
6
11
107:75
66
3.
Třinec
38
17
6
1
14
112:93
64
4.
Karlovy Vary
37
19
2
2
14
91:90
63
5.
Hradec Králové
37
17
5
1
14
99:87
62
6.
Sparta
36
16
4
2
14
112:93
58
7.
Liberec
37
17
1
5
14
94:89
58
8.
Vítkovice
41
16
4
2
19
109:118
58
9.
Olomouc
40
16
3
2
19
93:115
56
10.
České Budějovice
38
14
5
3
16
100:103
55
11.
Brno
38
15
2
5
16
100:105
54
12.
Kladno
39
11
4
5
19
91:113
46
13.
Mladá Boleslav
37
12
3
3
19
75:100
45
14.
Litvínov
39
11
2
4
22
85:121
41
