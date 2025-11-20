Kdepak Pastrňák. V souboji českých hvězd dal gól nezvyklý střelec, stihl se i porvat

Lední hokej

Anaheim s českými mistry světa Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem přehrál v hokejové NHL Boston s dalšími šampiony Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Ducks vyhráli 4:3 i díky Gudasově trefě, kanonýr Pastrňák se tentokrát prosadil jen jako nahrávač, stejně jako Zacha.
Ducks vstoupili do utkání skvěle. Ve 3. minutě otevřel skóre Harkins a brzy na něj navázal sváteční střelec Gudas.

Český zadák a kapitán mužstva zaznamenal první gól v sezoně, když jeho rána od modré čáry skončila v brance i díky teči od brusle útočníka Bostonu Mintena.

Boston snížil na 1:2 ještě v úvodní třetině z přesilové hry a vypadalo to, že Matěj Blümel vstřelil svůj premiérový gól v NHL.

Český útočník se pokoušel dorážet tečovaný puk, který skočil Dostálovi přes lapačku nad levý beton, a gól emotivně slavil.

I komentátoři jej nejdříve označovali za autora branky, kterým se však nakonec stal tečující Geekie, v síti skončil kotouč bez Blümelova dotyku. Asistenci si u gólu připsal Zacha za přihrávku obránci na modrou čáru.

Anaheim znovu odskočil do dvougólového vedení zásluhou Stromea, hosté však srovnali. Nejprve skóroval Eyssimont a ve 48. minutě dostali Bruins po zákroku na Pastrňáka výhodu přesilovky.

Sám faulovaný hned po sedmi vteřinách poslal puk na Dostálovu branku a Geekie tečoval přesně.

Pak se strhla parádní podívaná, hrálo se nahoru dolů a oba týmy měly skvělé šance.

Dostál výtečně zakročil proti Geekiemu a zabránil mu v hattricku, větší příležitosti měli však domácí.

Boston odolával do 57. minuty, kdy Korpisalo neviděl přes shluk hráčů včetně Pastrňáka střelu Moorea.

Hosté pak už nedokázali srovnat ani při power play, přestože při ní byl Pastrňák znovu hodně vidět.

Největší hvězdou zápasu byl vyhlášen Dostál, jenž si připsal 36 úspěšných zákroků.

Gudas při utkání zaujal nejen brankou, ale na začátku třetí třetiny také krátkou pěstní šarvátkou s Truchonem-Vielem, jenž se rozhodl pomstít předchozí střet českého tvrďáka s Eyssimontem. Oba boxeři po ní skončili na hanbě s pětiminutovým trestem.

David Tomášek svým druhým gólem v sezoně neodvrátil prohru Edmontonu 4:7 ve Washingtonu.

Český útočník se prosadil téměř po měsíci, když ve 43. minutě snížil na 3:4 poté, co si najel před branku a po přihrávce od zadního mantinelu uspěl s bekhendovým zakončením.

Tomášek, který hraje svou premiérovou sezonu v soutěži, si vylepšil bilanci na dvě vstřelené branky a dvě přihrávky v 15 utkáních.

Washington si vypracoval v úvodních sedmi minutách náskok 2:0 a o vedení v zápase ani jednou nepřišel.

Dva góly Capitals vstřelili Leonard a Wilson, který si obě trefy připsal při risku Edmontonu bez brankáře. McMichael připravil tři branky domácích.

Výsledky NHL:

Anaheim - Boston 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 3. Harkins, 7. Gudas, 34. Strome, 57. Moore - 15. a 48. Geekie (na první Zacha, na druhou Pastrňák), 39. Eyssimont. Střely na branku: 33:39. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta. Diváci: 15.000. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Moore, 3. Strome (všichni Anaheim).

Buffalo - Calgary 2:6 (0:2, 2:0, 0:4)

Branky: 31. Samuelsson, 36. T. Thompson - 13. a 50. Farabee, 6. Andersson, 43. Frost, 48. Backlund, 58. Coronato. Střely na branku: 30:35. Diváci: 15.213. Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Andersson (oba Calgary), 3. Samuelsson (Buffalo).

Washington - Edmonton 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)

Branky: 11. a 32. Leonard, 59. a 60. Wilson, 3. Protas, 7. Ovečkin, 47. Beauvillier - 8. a 13. Nurse, 43. Tomášek, 48. Draisaitl. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17.929. Hvězdy zápasu: 1. Leonard (Washington), 2. Nurse (Edmonton), 3. McMichael (Washington).

Minnesota - Carolina 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 12. a rozhodující sam. nájezd Boldy, 2. Faber, 41. Zuccarello - 35. a 59. Blake, 47. Aho. Střely na branku: 18:45. Diváci: 16.087. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Faber (oba Minnesota), 3. Blake (Carolina).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Detroit 20 12 1 7 62:62 25
2. Boston 22 12 0 10 72:73 24
3. Montreal 19 10 3 6 63:66 23
4. Tampa Bay 19 10 2 7 59:56 22
5. Ottawa 19 9 4 6 64:65 22
6. Florida 19 10 1 8 58:59 21
7. Toronto 20 9 2 9 70:74 20
8. Buffalo 20 7 4 9 58:71 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 20 13 2 5 73:58 28
2. New Jersey 19 13 1 5 62:57 27
3. Pittsburgh 19 10 4 5 62:50 24
4. NY Islanders 20 11 2 7 64:64 24
5. Washington 20 10 2 8 60:53 22
6. Columbus 20 10 2 8 62:65 22
7. NY Rangers 21 10 2 9 53:52 22
8. Philadelphia 18 9 3 6 51:51 21

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 19 13 5 1 78:47 31
2. Dallas 20 12 3 5 66:57 27
3. Chicago 19 10 4 5 64:49 24
4. Winnipeg 19 12 0 7 64:52 24
5. Minnesota 21 10 4 7 60:64 24
6. Utah 20 10 3 7 62:61 23
7. St. Louis 20 6 5 9 55:78 17
8. Nashville 20 6 4 10 49:70 16

Pacifická divize:

1. Anaheim 20 13 1 6 74:63 27
2. Vegas 19 9 6 4 60:55 24
3. Los Angeles 20 10 4 6 56:57 24
4. Seattle 19 9 5 5 51:54 23
5. Edmonton 22 9 4 9 67:82 22
6. San Jose 20 9 3 8 59:65 21
7. Vancouver 21 9 2 10 67:77 20
8. Calgary 22 6 3 13 51:69 15
 
