Kdepak Pastrňák. V souboji českých hvězd dal gól nezvyklý střelec, stihl se i porvat

Ducks vstoupili do utkání skvěle. Ve 3. minutě otevřel skóre Harkins a brzy na něj navázal sváteční střelec Gudas.
Český zadák a kapitán mužstva zaznamenal první gól v sezoně, když jeho rána od modré čáry skončila v brance i díky teči od brusle útočníka Bostonu Mintena.
Boston snížil na 1:2 ještě v úvodní třetině z přesilové hry a vypadalo to, že Matěj Blümel vstřelil svůj premiérový gól v NHL.
Český útočník se pokoušel dorážet tečovaný puk, který skočil Dostálovi přes lapačku nad levý beton, a gól emotivně slavil.
I komentátoři jej nejdříve označovali za autora branky, kterým se však nakonec stal tečující Geekie, v síti skončil kotouč bez Blümelova dotyku. Asistenci si u gólu připsal Zacha za přihrávku obránci na modrou čáru.
Anaheim znovu odskočil do dvougólového vedení zásluhou Stromea, hosté však srovnali. Nejprve skóroval Eyssimont a ve 48. minutě dostali Bruins po zákroku na Pastrňáka výhodu přesilovky.
Sám faulovaný hned po sedmi vteřinách poslal puk na Dostálovu branku a Geekie tečoval přesně.
Pak se strhla parádní podívaná, hrálo se nahoru dolů a oba týmy měly skvělé šance.
Dostál výtečně zakročil proti Geekiemu a zabránil mu v hattricku, větší příležitosti měli však domácí.
Boston odolával do 57. minuty, kdy Korpisalo neviděl přes shluk hráčů včetně Pastrňáka střelu Moorea.
Hosté pak už nedokázali srovnat ani při power play, přestože při ní byl Pastrňák znovu hodně vidět.
Největší hvězdou zápasu byl vyhlášen Dostál, jenž si připsal 36 úspěšných zákroků.
Gudas při utkání zaujal nejen brankou, ale na začátku třetí třetiny také krátkou pěstní šarvátkou s Truchonem-Vielem, jenž se rozhodl pomstít předchozí střet českého tvrďáka s Eyssimontem. Oba boxeři po ní skončili na hanbě s pětiminutovým trestem.
Viel goes after Gudas after he lays the body on Eyssimont 🥊 pic.twitter.com/BsBRzpXglT— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 20, 2025
David Tomášek svým druhým gólem v sezoně neodvrátil prohru Edmontonu 4:7 ve Washingtonu.
Český útočník se prosadil téměř po měsíci, když ve 43. minutě snížil na 3:4 poté, co si najel před branku a po přihrávce od zadního mantinelu uspěl s bekhendovým zakončením.
Tomášek, který hraje svou premiérovou sezonu v soutěži, si vylepšil bilanci na dvě vstřelené branky a dvě přihrávky v 15 utkáních.
Washington si vypracoval v úvodních sedmi minutách náskok 2:0 a o vedení v zápase ani jednou nepřišel.
Dva góly Capitals vstřelili Leonard a Wilson, který si obě trefy připsal při risku Edmontonu bez brankáře. McMichael připravil tři branky domácích.
Výsledky NHL:
Anaheim - Boston 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 3. Harkins, 7. Gudas, 34. Strome, 57. Moore - 15. a 48. Geekie (na první Zacha, na druhou Pastrňák), 39. Eyssimont. Střely na branku: 33:39. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta. Diváci: 15.000. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Moore, 3. Strome (všichni Anaheim).
Buffalo - Calgary 2:6 (0:2, 2:0, 0:4)
Branky: 31. Samuelsson, 36. T. Thompson - 13. a 50. Farabee, 6. Andersson, 43. Frost, 48. Backlund, 58. Coronato. Střely na branku: 30:35. Diváci: 15.213. Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Andersson (oba Calgary), 3. Samuelsson (Buffalo).
Washington - Edmonton 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)
Branky: 11. a 32. Leonard, 59. a 60. Wilson, 3. Protas, 7. Ovečkin, 47. Beauvillier - 8. a 13. Nurse, 43. Tomášek, 48. Draisaitl. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17.929. Hvězdy zápasu: 1. Leonard (Washington), 2. Nurse (Edmonton), 3. McMichael (Washington).
Minnesota - Carolina 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)
Branky: 12. a rozhodující sam. nájezd Boldy, 2. Faber, 41. Zuccarello - 35. a 59. Blake, 47. Aho. Střely na branku: 18:45. Diváci: 16.087. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Faber (oba Minnesota), 3. Blake (Carolina).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Detroit
|20
|12
|1
|7
|62:62
|25
|2.
|Boston
|22
|12
|0
|10
|72:73
|24
|3.
|Montreal
|19
|10
|3
|6
|63:66
|23
|4.
|Tampa Bay
|19
|10
|2
|7
|59:56
|22
|5.
|Ottawa
|19
|9
|4
|6
|64:65
|22
|6.
|Florida
|19
|10
|1
|8
|58:59
|21
|7.
|Toronto
|20
|9
|2
|9
|70:74
|20
|8.
|Buffalo
|20
|7
|4
|9
|58:71
|18
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|20
|13
|2
|5
|73:58
|28
|2.
|New Jersey
|19
|13
|1
|5
|62:57
|27
|3.
|Pittsburgh
|19
|10
|4
|5
|62:50
|24
|4.
|NY Islanders
|20
|11
|2
|7
|64:64
|24
|5.
|Washington
|20
|10
|2
|8
|60:53
|22
|6.
|Columbus
|20
|10
|2
|8
|62:65
|22
|7.
|NY Rangers
|21
|10
|2
|9
|53:52
|22
|8.
|Philadelphia
|18
|9
|3
|6
|51:51
|21
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|19
|13
|5
|1
|78:47
|31
|2.
|Dallas
|20
|12
|3
|5
|66:57
|27
|3.
|Chicago
|19
|10
|4
|5
|64:49
|24
|4.
|Winnipeg
|19
|12
|0
|7
|64:52
|24
|5.
|Minnesota
|21
|10
|4
|7
|60:64
|24
|6.
|Utah
|20
|10
|3
|7
|62:61
|23
|7.
|St. Louis
|20
|6
|5
|9
|55:78
|17
|8.
|Nashville
|20
|6
|4
|10
|49:70
|16
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|20
|13
|1
|6
|74:63
|27
|2.
|Vegas
|19
|9
|6
|4
|60:55
|24
|3.
|Los Angeles
|20
|10
|4
|6
|56:57
|24
|4.
|Seattle
|19
|9
|5
|5
|51:54
|23
|5.
|Edmonton
|22
|9
|4
|9
|67:82
|22
|6.
|San Jose
|20
|9
|3
|8
|59:65
|21
|7.
|Vancouver
|21
|9
|2
|10
|67:77
|20
|8.
|Calgary
|22
|6
|3
|13
|51:69
|15