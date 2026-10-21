Paráda Slafkovského uchvátila NHL. Slovák si pohrál s obráncem Sharks

Na další gól v sezoně sice slovenský útočník Juraj Slafkovský čekal pět zápasů, ale jeho paráda v duelu se San Jose zvedla fanoušky Montrealu ze sedadel.
Běžela 22. minuta nočního zápasu NHL mezi hráči Montrealu a San Jose. Domácí útočník Juraj Slafkovský dostal ve středním pásmu puk a pak se děly věci.
22letý Slovák si efektně obhodil obránce Sharks Darnella Nursea, kterého nechal jen bezmocně přihlížet své parádní akci. Parádní jízdu nezastavil ani brankář Alex Nedeljkovic, na kterého si Slafkovský připravil blafák.
Canadiens se sice tímto gólem dostali do vedení 2:1, ale vítězství nakonec slavili hosté. K obratu přispěl i trest českého brankáře Jakuba Dobeše, který v prodloužení dostal dvě minuty za nedovolené bránění útočníka Collina Grafa. Následnou přesilovku využil kapitán Žraloků Macklin Celebrini a rozhodl o vítězství hostů 4:3 v prodloužení.