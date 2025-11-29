Nabitý program NHL po Dni díkůvzdání. Palát řídil výhru New Jersey, bodoval i Hronek

Hokejová NHL po Dni díkůvzdání tradičně nabídla nabitý program, čeští hokejisté ale sváteční den bodovou nadílkou neoslavili.
Do statistik se při zranění tradičně produktivního bostonského dua David Pastrňák, Pavel Zacha zapsali pouze dva Češi.
Po devíti zápasech bodoval útočník New Jersey Palát, který se na ledě Buffala zapsal dvěma nahrávkami a poprvé v sezoně si v jednom duelu připsal dva body. Obě branky připravil pro Arsenije Gricjuka, který v NHL prvně v kariéře zažil dvougólový večer.
New Jersey vyhrálo potřetí za sebou a se 33 body dál vládne Východní konferenci. O pouhý bod zpět jsou Tampa Bay a Carolina.
Vancouver je na Západě na opačném konci tabulky, s 22 body je až třináctý. Obránce Hronek ale i přes nepřesvědčivé týmové výkony zůstává produktivní. V duelu se San Jose bodoval potřetí za sebou a s 16 body je v bodování českých hokejistů na pátém místě.
Produktivitě Čechů vládne Martin Nečas, který v pátečním programu NHL vyšel bodově naprázdno. Proti Minnesotě závěrečném rozstřelu sice proměnil nájezd, spoluhráči na něj ale nenavázali a Colorado po deseti výhrách v řadě prohrálo.
Avalanche i přes porážku protáhlo svou bodovou sérii na 15 zápasů. Dál platí, že z úvodních 24 duelů sezony prohrál tým z Denveru jediný duel v základní hrací době.
"Vzhledem k síle soupeře i tomu, že jsme hráli venku, můžeme být s bodem spokojeni. Neodehráli jsme vůbec špatný zápas," řekl i přes prohru trenér Avalanche Jared Bednar.
"Myslím, že jsme měli opravdu dobrou první třetinu, ve druhé jsme se od toho trochu odchýlili a pustili jsme soupeře do hry. Když to kluci vycítili, bylo to pro nás těžké," posteskl si kapitán Colorada Gabriel Landeskog.
Pastrňák vynechal kvůli menšímu zranění Bostonu proti NY Rangers a skončila tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupili ani další čeští útočníci Zacha a Matěj Blümel. Boston doma prohrál 2:6.
Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.
Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku. Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil.
Klub ho zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů. Pastrňák a Zacha by měli chybět jen v řádu dnů.
Kvůli zranění chyběl také brankář Anaheimu Lukáš Dostál, jenž by měl být mimo hru dva až tři týdny. Ducks i bez něj porazili Los Angeles 5:4 po samostatných nájezdech. Druhý český gólman Anaheimu Petr Mrázek sledoval výhru ze střídačky.
Nájezdy nevyšly brankáři NY Islanders Davidu Rittichovi. Zkušený gólman v duelu s Philadelphií inkasoval tři branky z 21 střel a pomohl Islanders k bodu, v nájezdech ale hokejisté z New Yorku druhý nepřidali. Flyers Ritticha prostřelili dvakrát, zatímco domácí uspěli pouze jednou a prohráli podruhé za sebou.
Prohru neodvrátil ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Dallasu 4:3. Český gólman inkasoval čtyřikrát z 28 střel a úspěšnost zákroků měl lehce pod 86 procenty.
Výsledky NHL:
Detroit - Tampa Bay 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Branky: 12. a 24. Compher, 39. Larkin - 24. a 37. Gourde, 18. D. Raddysh, 21. Goncalves, 53. Guentzel, 58. Hagel. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.515. Hvězdy utkání: 1. Gourde, 2. D. Raddysh (oba Tampa Bay), 3. Rasmussen (Detroit).
Boston - New York Rangers 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Branky: 45. Mittelstadt, 46. M. Geekie - 35. a 36. Zibanejad, 4. Panarin, 13. Soucy, 57. Lafreniére, 58. Gavrikov. Střely na branku: 21:36. Diváci: 17.850. Hvězdy utkání: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Lindholm (Boston).
Columbus - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky: 14. Monahan, 24. Gaunce, 40. Werenski - 7. a 49. Crosby, 41. Rust, 61. Letang. Střely na branku: 29:24. Diváci: 18.194. Hvězdy utkání: 1. Crosby, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Werenski (Columbus).
Chicago - Nashville 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Branky: 20. Donato, 36. Greene, 51. Teräväinen - 22. Wood, 28. Stamkos, 37. Evangelista, 48. O’Reilly. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.755. Hvězdy utkání: 1. Teräväinen (Chicago), 2. Stamkos, 3. Evangelista (oba Nashville).
Dallas - Utah 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Branky: 18. Hintz, 29. Benn, 30. Robertson, 39. W. Johnston - 1. Cooley, 13. Rooney, 37. McBain. Střely na branku: 28:30. Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Keller (Utah), 2. W. Johnston, 3. Rantanen (oba Dallas).
Minnesota - Colorado 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 32. a 39. Kaprizov, rozhodující sam. nájezd Boldy - 15. MacKinnon, 52. Landeskog. Střely na branku: 37:41. Diváci: 19.044. Hvězdy utkání: 1. Kaprizov, 2. Wallstedt (oba Minnesota), 3. MacKinnon (Colorado)
Buffalo - New Jersey 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Branky: 28 a 57. Gricjuk (na obě Palát), 13. Hischier, 42. Dillon, 46. Cotter. Střely na bránu: 42:23. Diváci: 19.070. Hvězdy utkání: 1. Allen, 2. Gricjuk, 3. Cotter (všichni New Jersey).
NY Islanders - Philadelphia 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 26. Heineman, 29. Schaefer, 40. Lee - 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras, rozhodující sam. nájezd Konecny. Střely na branku: 31:21. Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy utkání: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Schaefer (New York), 3. Couturier (Philadelphia).
Anaheim - Los Angeles 5:4 (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0)
Branky: 29. Kreider, 32. Zellweger, 51. Minťukov, 59. Leo Carlsson, rozhodující sam. nájezd Terry - 18. Laferriere, 31. Fiala, 44. Turcotte, 47. Edmundson. Střely na branku: 31:27. Diváci: 17.174. Hvězdy utkání: 1. Terry (Anaheim), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Minťukov (Anaheim).
Florida - Calgary 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Branky: 1. Rodrigues, 3. Bennett, 52. Marchand - 6. Kuzněcov, 11. Weegar, 21. Frost, 39. Kadri, 59. Farabee. Střely na branku: 39:34. Diváci: 19.664. Hvězdy utkání: 1. Kadri, 2. R. Andersson (oba Calgary), 3. Reinhart (Florida)
St. Louis - Ottawa 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Branky: 28. Sundqvist, 42. Kyrou, 46. Bučněvič, 50. Kessel - 31. Pinto, 39. Zetterlund, 48. Perron. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.096. Hvězdy utkání: 1. Bučněvič, 2. Schenn (oba St. Louis), 3. Pinto (Ottawa).
Vegas - Montreal 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 56. Stone - 15. Bolduc, 23. Caufield, 44. Evans, 59. Slafkovský. Střely na branku: 31:19. Diváci: 17.739. Hvězdy utkání: 1. Caufield, 2. Montembeault (oba Montreal), 3. Stone (Vegas).
San Jose - Vancouver 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Branky: 10. Smith, 35. Eklund, 36. Gaudette - 5. Boeser, 24. Pettersson (Hronek) Střely na branku: 24:34. Diváci: 17.435. Hvězdy utkání: 1. Askarov, 2. Eklund, 3. Gaudette (všichni San Jose).
Washington - Toronto 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky: 39. McMichael, 50. Beauvillier, 55. Chychrun, 60. Wilson - 13. Rielly, 29. Knies. Střely na branku: 34:18. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. McMichael, 2. Chychrun, 3. Beauvillier (všichni Washington).
Carolina - Winnipeg 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Branky: 17., 53. a 59. Jarvis, 52. Martinook, 60. Nikišin - 31. Scheifele. Střely na branku: 35:13. Diváci: 18.312. Hvězdy utkání: 1. Jarvis, 2. Bussi, 3. Martinook (všichni Carolina).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Tampa Bay
|24
|15
|2
|7
|80:64
|32
|2.
|Montreal
|23
|13
|3
|7
|80:80
|29
|3.
|Ottawa
|24
|12
|4
|8
|78:78
|28
|4.
|Boston
|26
|14
|0
|12
|80:84
|28
|5.
|Detroit
|25
|13
|1
|11
|75:86
|27
|6.
|Florida
|24
|12
|1
|11
|75:77
|25
|7.
|Toronto
|24
|10
|3
|11
|78:87
|23
|8.
|Buffalo
|24
|9
|4
|11
|73:84
|22
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|24
|16
|1
|7
|77:69
|33
|2.
|Carolina
|24
|15
|2
|7
|85:70
|32
|3.
|Washington
|25
|14
|2
|9
|84:68
|30
|4.
|Pittsburgh
|23
|12
|5
|6
|72:63
|29
|5.
|Philadelphia
|23
|13
|3
|7
|68:64
|29
|6.
|NY Islanders
|25
|13
|3
|9
|75:73
|29
|7.
|NY Rangers
|26
|13
|2
|11
|71:67
|28
|8.
|Columbus
|25
|11
|5
|9
|73:82
|27
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|24
|17
|6
|1
|96:53
|40
|2.
|Dallas
|25
|16
|4
|5
|87:70
|36
|3.
|Minnesota
|25
|14
|4
|7
|75:69
|32
|4.
|Utah
|25
|12
|3
|10
|77:76
|27
|5.
|Chicago
|24
|10
|5
|9
|75:70
|25
|6.
|Winnipeg
|23
|12
|0
|11
|71:68
|24
|7.
|St. Louis
|25
|8
|7
|10
|67:91
|23
|8.
|Nashville
|24
|8
|4
|12
|62:87
|20
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|24
|15
|1
|8
|89:78
|31
|2.
|Los Angeles
|24
|11
|7
|6
|66:69
|29
|3.
|Seattle
|23
|11
|6
|6
|59:62
|28
|4.
|Vegas
|24
|10
|8
|6
|72:73
|28
|5.
|San Jose
|25
|12
|3
|10
|71:80
|27
|6.
|Edmonton
|25
|10
|5
|10
|77:95
|25
|7.
|Vancouver
|25
|10
|2
|13
|78:93
|22
|8.
|Calgary
|26
|9
|3
|14
|65:81
|21