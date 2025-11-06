Lední hokej

Ovečkin dal jako první hráč v NHL 900 branek. Uvidíme, kde se to zastaví, prohlásil

Ruský útočník Alexandr Ovečkin dal jako první hráč v historii NHL 900 branek. Jubilejní gól vstřelil při domácí výhře Washingtonu 6:1 nad St. Louis. Ve středečním programu se prosadil také český útočník Adam Klapka, jenž jedním přesným zásahem pomohl Calgary k výhře 5:1 nad Columbusem.
Ovečkin se v dubnovém utkání proti NY Islanders osamostatnil v čele historických tabulek, když gólem číslo 895 překonal 31 let starý zápis legendárního Wayna Gretzkyho. Nyní má za sebou další velký milník.

"Je to obrovské číslo, na které ještě nikdo v historii NHL nedosáhl. Být prvním hráčem, který to dokázal, je speciální věc. Bylo fajn užít si to na domácím stadionu před našimi fanoušky a rodinou," řekl Ovečkin. Metu překonal v 1504. zápase v lize.

Proti St. Louis na jubilejní gól dosáhl v úvodu druhé třetiny, poté co bekhendem z otočky dorazil do branky střelu Jakoba Chychruna.

"Asi to celé pořádně ocením, až jednou ukončím kariéru. Cítím, že je to speciální, ale ještě není konec, proto mi to asi zatím úplně nedochází. Uvidíme, kde až se to číslo zastaví," dodal hokejista, jemuž ve Washingtonu po sezoně končí smlouva.

Washington o jednoznačné výhře 6:1 rozhodl ve druhé třetině, kterou vyhrál rozdílem čtyř branek. Capitals tak razantně utnuli čtyřzápasovou sérii proher, během které vstřelili pouze pět gólů.

Hokejisté Blues padli poosmé z posledních devíti zápasů a dál patří k nejhorším týmům Západní konference.

Bodově se na ně díky výhře 5:1 nad Columbusem dotáhlo poslední Calgary. Pod druhé vítězství za sebou se podepsal český forvard Klapka, který ve 29. minutě přesnou střelou mezi beton a lapačku gólmana Jeta Greavese zvýšil na 4:1 pro Flames.

Český obr odehrál bezmála 10 minut a kromě druhého gólu v sezoně se blýskl také dvěma zblokovanými střelami a čtyřmi srážkami. V tomto ohledu byl spolu se spoluhráčem Mackenziem Weegarem nejaktivnějším mužem zápasu.

Výrazně méně důvodů k radosti něž Klapka měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním programu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta.

Český gólman ve středu odchytal nejhorší zápas v barvách Mammoth. Ve svém čtvrtém zápase za tým ze Salt Lake City dostal čtyři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků nedostal ani na 80 procent.

Toronto o výhře rozhodlo ve třetí třetině, ve které dalo tři branky. Potřetí za sebou se prosadil kanonýr Auston Matthews, který po nevýrazném vstupu do sezony pozvolna stoupá pořadím střelců. S osmi zásahy už je na hranici elitní desítky.

Maple Leafs i díky němu vyhráli potřetí za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli se na páté místo. Utah je na Západě třetí, na vedoucí Colorado aktuálně ztrácí tři body.

Výsledky NHL:

Toronto - Utah 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky: 25. Nylander, 29. Matthews, 49. Tavares, 56. Maccelli, 58. Knies - 19. Carcone, 37. Sergačjov, 59. Guenther. Střely na branku: 19:24. Vaněček za Utah odchytal 58 minut a 19 vteřin, inkasoval čtyři góly z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 77,8 procenta. Diváci: 18.457. Hvězdy zápasu: 1. Maccelli, 2. Matthews, 3. Tavares (všichni Toronto).

Washington - St. Louis 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Branky: 10. a 49. Wilson, 25. a 37. Beauvillier, 23. Ovečkin, 30. Carlson - 41. Toropčenko. Střely na branku: 33:24. Diváci: 17.437. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Carlson, 3. Beauvillier (všichni Washington).

Calgary - Columbus 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky: 1. Frost, 2. Coleman, 28. Kadri, 29. Klapka, 60. Backlund - 7. Marčenko. Střely na branku: 43:26. Diváci: 16.802. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Wolf, 3. Honzek (všichni Calgary).

Seattle - San Jose 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Branky: 17. Winterton - 2. Celebrini, 19. Cardwell, 32. Klingberg, 42. W. Smith, 44. Dellandrea, 44. Toffoli. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Askarov (všichni San Jose).

Vancouver - Chicago 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)

Branky: 57. Räty, 59. E. Kane - 44., 47. a 52. Bertuzzi, 48. Michejev, 60. Bedard. Střely na branku: 45:28. Diváci: 19.002. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Knight (oba Chicago), 3. E. Kane (Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 13 9 1 3 48:41 19
2. Detroit 14 9 0 5 44:42 18
3. Toronto 14 8 1 5 52:50 17
4. Boston 15 8 0 7 49:51 16
5. Tampa Bay 13 6 2 5 37:36 14
6. Ottawa 13 6 2 5 48:51 14
7. Buffalo 13 5 4 4 38:40 14
8. Florida 13 6 1 6 34:41 13

Metropolitní divize:

1. New Jersey 13 9 0 4 46:40 18
2. Pittsburgh 14 8 2 4 49:40 18
3. Carolina 12 8 0 4 44:32 16
4. Washington 13 7 1 5 37:30 15
5. Philadelphia 13 7 1 5 38:35 15
6. NY Islanders 13 6 2 5 43:46 14
7. Columbus 13 7 0 6 41:41 14
8. NY Rangers 14 6 2 6 31:34 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 14 8 5 1 50:37 21
2. Winnipeg 13 9 0 4 45:33 18
3. Utah 14 9 0 5 47:40 18
4. Dallas 13 7 3 3 37:39 17
5. Chicago 14 6 3 5 44:40 15
6. Nashville 15 5 4 6 39:51 14
7. Minnesota 14 5 3 6 40:51 13
8. St. Louis 14 4 2 8 38:59 10

Pacifická divize:

1. Anaheim 12 8 1 3 48:37 17
2. Vegas 12 7 3 2 40:32 17
3. Seattle 13 6 4 3 34:39 16
4. Los Angeles 14 6 4 4 40:44 16
5. Edmonton 15 6 4 5 46:48 16
6. Vancouver 15 7 0 8 42:50 14
7. San Jose 14 5 3 6 48:54 13
8. Calgary 15 4 2 9 36:49 10
 
