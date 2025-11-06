Ovečkin dal jako první hráč v NHL 900 branek. Uvidíme, kde se to zastaví, prohlásil

Ovečkin se v dubnovém utkání proti NY Islanders osamostatnil v čele historických tabulek, když gólem číslo 895 překonal 31 let starý zápis legendárního Wayna Gretzkyho. Nyní má za sebou další velký milník.
"Je to obrovské číslo, na které ještě nikdo v historii NHL nedosáhl. Být prvním hráčem, který to dokázal, je speciální věc. Bylo fajn užít si to na domácím stadionu před našimi fanoušky a rodinou," řekl Ovečkin. Metu překonal v 1504. zápase v lize.
Proti St. Louis na jubilejní gól dosáhl v úvodu druhé třetiny, poté co bekhendem z otočky dorazil do branky střelu Jakoba Chychruna.
Ruský kanonýr se prosadil potřetí v sezoně a dosáhl na milník, který byl dlouhodobě považován za nepřekonatelný.
"Asi to celé pořádně ocením, až jednou ukončím kariéru. Cítím, že je to speciální, ale ještě není konec, proto mi to asi zatím úplně nedochází. Uvidíme, kde až se to číslo zastaví," dodal hokejista, jemuž ve Washingtonu po sezoně končí smlouva.
Ruský útočník se prosadil potřetí v sezoně a dosáhl na metu, která byla dlouhodobě považována za nepřekonatelnou.
Washington o jednoznačné výhře 6:1 rozhodl ve druhé třetině, kterou vyhrál rozdílem čtyř branek. Capitals tak razantně utnuli čtyřzápasovou sérii proher, během které vstřelili pouze pět gólů.
Hokejisté Blues padli poosmé z posledních devíti zápasů a dál patří k nejhorším týmům Západní konference.
Bodově se na ně díky výhře 5:1 nad Columbusem dotáhlo poslední Calgary. Pod druhé vítězství za sebou se podepsal český forvard Klapka, který ve 29. minutě přesnou střelou mezi beton a lapačku gólmana Jeta Greavese zvýšil na 4:1 pro Flames.
Český obr odehrál bezmála 10 minut a kromě druhého gólu v sezoně se blýskl také dvěma zblokovanými střelami a čtyřmi srážkami. V tomto ohledu byl spolu se spoluhráčem Mackenziem Weegarem nejaktivnějším mužem zápasu.
Výrazně méně důvodů k radosti něž Klapka měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním programu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta.
Český gólman ve středu odchytal nejhorší zápas v barvách Mammoth. Ve svém čtvrtém zápase za tým ze Salt Lake City dostal čtyři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků nedostal ani na 80 procent.
Toronto o výhře rozhodlo ve třetí třetině, ve které dalo tři branky. Potřetí za sebou se prosadil kanonýr Auston Matthews, který po nevýrazném vstupu do sezony pozvolna stoupá pořadím střelců. S osmi zásahy už je na hranici elitní desítky.
Maple Leafs i díky němu vyhráli potřetí za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli se na páté místo. Utah je na Západě třetí, na vedoucí Colorado aktuálně ztrácí tři body.
Výsledky NHL:
Toronto - Utah 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Branky: 25. Nylander, 29. Matthews, 49. Tavares, 56. Maccelli, 58. Knies - 19. Carcone, 37. Sergačjov, 59. Guenther. Střely na branku: 19:24. Vaněček za Utah odchytal 58 minut a 19 vteřin, inkasoval čtyři góly z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 77,8 procenta. Diváci: 18.457. Hvězdy zápasu: 1. Maccelli, 2. Matthews, 3. Tavares (všichni Toronto).
Washington - St. Louis 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Branky: 10. a 49. Wilson, 25. a 37. Beauvillier, 23. Ovečkin, 30. Carlson - 41. Toropčenko. Střely na branku: 33:24. Diváci: 17.437. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Carlson, 3. Beauvillier (všichni Washington).
Calgary - Columbus 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Branky: 1. Frost, 2. Coleman, 28. Kadri, 29. Klapka, 60. Backlund - 7. Marčenko. Střely na branku: 43:26. Diváci: 16.802. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Wolf, 3. Honzek (všichni Calgary).
Seattle - San Jose 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Branky: 17. Winterton - 2. Celebrini, 19. Cardwell, 32. Klingberg, 42. W. Smith, 44. Dellandrea, 44. Toffoli. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Askarov (všichni San Jose).
Vancouver - Chicago 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
Branky: 57. Räty, 59. E. Kane - 44., 47. a 52. Bertuzzi, 48. Michejev, 60. Bedard. Střely na branku: 45:28. Diváci: 19.002. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Knight (oba Chicago), 3. E. Kane (Vancouver).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|13
|9
|1
|3
|48:41
|19
|2.
|Detroit
|14
|9
|0
|5
|44:42
|18
|3.
|Toronto
|14
|8
|1
|5
|52:50
|17
|4.
|Boston
|15
|8
|0
|7
|49:51
|16
|5.
|Tampa Bay
|13
|6
|2
|5
|37:36
|14
|6.
|Ottawa
|13
|6
|2
|5
|48:51
|14
|7.
|Buffalo
|13
|5
|4
|4
|38:40
|14
|8.
|Florida
|13
|6
|1
|6
|34:41
|13
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|13
|9
|0
|4
|46:40
|18
|2.
|Pittsburgh
|14
|8
|2
|4
|49:40
|18
|3.
|Carolina
|12
|8
|0
|4
|44:32
|16
|4.
|Washington
|13
|7
|1
|5
|37:30
|15
|5.
|Philadelphia
|13
|7
|1
|5
|38:35
|15
|6.
|NY Islanders
|13
|6
|2
|5
|43:46
|14
|7.
|Columbus
|13
|7
|0
|6
|41:41
|14
|8.
|NY Rangers
|14
|6
|2
|6
|31:34
|14
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|14
|8
|5
|1
|50:37
|21
|2.
|Winnipeg
|13
|9
|0
|4
|45:33
|18
|3.
|Utah
|14
|9
|0
|5
|47:40
|18
|4.
|Dallas
|13
|7
|3
|3
|37:39
|17
|5.
|Chicago
|14
|6
|3
|5
|44:40
|15
|6.
|Nashville
|15
|5
|4
|6
|39:51
|14
|7.
|Minnesota
|14
|5
|3
|6
|40:51
|13
|8.
|St. Louis
|14
|4
|2
|8
|38:59
|10
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|12
|8
|1
|3
|48:37
|17
|2.
|Vegas
|12
|7
|3
|2
|40:32
|17
|3.
|Seattle
|13
|6
|4
|3
|34:39
|16
|4.
|Los Angeles
|14
|6
|4
|4
|40:44
|16
|5.
|Edmonton
|15
|6
|4
|5
|46:48
|16
|6.
|Vancouver
|15
|7
|0
|8
|42:50
|14
|7.
|San Jose
|14
|5
|3
|6
|48:54
|13
|8.
|Calgary
|15
|4
|2
|9
|36:49
|10