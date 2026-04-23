Chudákem mezi elitou? Ani náhodou. Osmnáctka se vzpírá prognózám, skolila dalšího obra

Čeští hokejisté do 18 let vyhráli i druhý zápas na MS v Bratislavě. Švédsko porazili 2:1 díky přesilovkové brance Jakuba Vaněčka v čase 59:39.
Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:
Skupina B (Bratislava):
Česko - Švédsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 26. Klaus (Řípa, Řehák), 60. J. Vaněček (P. Tomek, Ruml) - 51. Nordmark (Hermansson, Elofsson). Rozhodčí: Hyvärinen (Fin.), Stewart - Knox (oba Kan.), Willie (USA). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 1444.
Sestava Česka: Psohlavec - Kamas, J. Vaněček, V. Nedorost, Ruml, M. Michálek, Byrtus, Hora - P. Tomek, Huk, Tománek - Hartl, Šichtař, Katolický - Řípa, Řehák, Klaus - D. Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.
