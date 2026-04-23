Chudákem mezi elitou? Ani náhodou. Osmnáctka se vzpírá prognózám, skolila dalšího obra

ČTK

Čeští hokejisté do 18 let vyhráli i druhý zápas na MS v Bratislavě. Švédsko porazili 2:1 díky přesilovkové brance Jakuba Vaněčka v čase 59:39.

Česko - Švédsko
Česko - ŠvédskoFoto: IIHF.com
Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

Česko - Švédsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Klaus (Řípa, Řehák), 60. J. Vaněček (P. Tomek, Ruml) - 51. Nordmark (Hermansson, Elofsson). Rozhodčí: Hyvärinen (Fin.), Stewart - Knox (oba Kan.), Willie (USA). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 1444.

Sestava Česka: Psohlavec - Kamas, J. Vaněček, V. Nedorost, Ruml, M. Michálek, Byrtus, Hora - P. Tomek, Huk, Tománek - Hartl, Šichtař, Katolický - Řípa, Řehák, Klaus - D. Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.

Mohlo by vás zajímat
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump nařídil námořnictvu střílet na lodě, jež rozmisťují miny v Hormuzu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil americkému námořnictvu střílet na lodě, které rozmisťují miny ve vodách Hormuzského průlivu. Americké minolovky podle něj současně vodní cestu od min čistí. Šéf Bílého domu to napsal na sociální síti Truth Social s tím, že nařídil ztrojnásobení snah o odminování úžiny.

elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika
elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika
elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika

První krok ke zestátnění? ČEZ oznámilo plán na rozdělení firmy

Vedení energetické skupiny ČEZ ve čtvrtek navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Společnost by si v nové dceřiné firmě ponechala 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům.

Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas.
Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas.
Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas.

Zemřel americký dirigent Michael Tilson Thomas. Bernstein ho měl za génia

Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas, který po čtvrt století vedl Sanfranciský symfonický orchestr, píše agentura AP. Byl držitelem 12 cen Grammy a uznávaným interpretem děl Gustava Mahlera, jehož všech devět symfonií se svým orchestrem nahrál. Tilson Thomas, který v posledních letech bojoval s mozkovým nádorem, zemřel doma v San Francisku.

