Outsider si vychutnal zhrzený komentář Američanů. Ti se na MS řítí do průšvihu

Úřadující mistři světa i olympijští vítězové. Američané jsou momentálně jedničkou světového žebříčku. Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jim ale hrozí konec už ve skupině. Výrazně se tomu přiblížili selháním proti Lotyšsku.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – V sobotním utkání proti baltskému outsiderovi Američané ani jednou nevedli a nakonec kousali porážku 2:4.
„Dominovali jsme, takže v devíti z deseti případů vyhrajeme. Tak jednoduché to je,“ odsekl po zápase v Curychu útočník Mathieu Olivier.
Spojené státy vyhrály na střely 47:22, ale narážely na výborně chytajícího Kristerse Gudlevskise. Třeba poslední třetina, začínající za stavu 1:1, však skončila na střelecké pokusy 11:11.
Když se o Olivierově komentáři dozvěděli lotyšští hráči, mohli se jako vítězové jen usmívat. „Dejte nám tedy deset zápasů, pak se uvidí,“ reagoval forvard Sandis Vilmanis, který v závěru dvakrát skóroval do prázdné brány, což se mu povedlo poprvé v životě.
K tomu, že USA by vyhrály devětkrát z deseti případů, byl skeptický i další útočník Toms Andersons. „Nevěřím tomu, ne když máme takového gólmana,“ vyzdvihl 33letého Gudlevskise.
Ten momentálně chytá v Německu, ale mihl se i v NHL. A v zámoří má jméno. Na olympiádě v Soči 2014 totiž málem zastavil jinak suverénní Kanadu. Ve čtvrtfinále vytáhl při těsné porážce 1:2 neskutečných 55 zákroků.
Na rozdíl od spoluhráčů byl k frustrovanému Američanovi Olivierovi smířlivější. „Nejspíš má pravdu. Ale dneska přišel ten jeden zápas!“ radoval se.
Je otázkou, jak by dopadla desetizápasová série mezi současnými týmy, ale posledních deset střetnutí USA a Lotyšska na světových šampionátech přináší možná překvapivý obrázek.
Američané nevyhráli devětkrát, ale jen sedmkrát, z toho jednou v prodloužení. Lotyši brali dvě výhry v základní hrací době a jednu v prodloužení. Ta přišla před třemi roky v utkání o bronz.
Aktuálně má Lotyšsko šest bodů a čekají ho Britové a Maďaři, dva největší outsideři skupiny A. Pokud neztratí, už určitě zůstane před Američany.
Ti jsou na pěti bodech a reálně jim hrozí konec ve skupině. Nastoupí ještě proti Maďarsku a Rakousku. Právě s ním si to nejspíš rozdají o postup.
V zamotané curyšské skupině myslí na čtvrtfinále ještě Německo, ale na rozdíl od ostatních to nemá ve svých rukách. Jistě už postupují suveréni Švýcarsko s Finskem.
USA se do svízelné situace dostaly tím, že v pěti vystoupeních porazily v základní hrací době pouze Británii.
Do Curychu Američané přivezli papírově slabší výběr než v předchozích letech. Jsou v něm samí hráči pod smlouvou v NHL, ale pouze jedna superhvězda, útočník Matthew Tkachuk. Ten navíc kvůli narození dcery přijel až v průběhu turnaje.
Kdo si sliboval, že čerstvý olympijský vítěz a dvojnásobný držitel Stanley Cup mužstvo probudí z nevýrazných výkonů, musí být zatím zklamaný.
