Ze šlágru v Třinci mezi prvními dvěma týmy hokejové extraligy vyšly lépe Pardubice. Výhrou 4:2 stáhly náskok Ocelářů na dva body a celé soutěži vyslaly poměrně výrazný vzkaz. Jaká rivalita mezi finalisty minulé sezony v posledních letech vyklíčila, poznal na vlastní kůži Tomáš Nosek, navrátilec z NHL.
V 56. minutě, za stavu 3:1 pro hostující Dynamo, se v obranném pásmu Třince srazili Daniel Voženílek s Noskem. Loňský vítěz Stanley Cupu zůstal dlouho ležet na ledě a ztěžka se dobelhal na střídačku.
„Dostal jsem do hlavy. Cvakly mi zuby, kousnul jsem se do jazyka. Mám trošku zablokovaný krk,“ popisovala po zápase pardubická hvězda.
Zdálo se, že už se Nosek do hry nezapojí. Když se dával dohromady, byla v přímé komunikaci se střídačkou Dynama i zástupkyně záchranné služby. Proč se za zdánlivě rozhodnutého skóre, navíc otřesený, vracel?
„Otřesený jsem pořád, to je hokej,“ reagoval. Zároveň tvrdil, že byl v pohodě. „To bych tam jinak nešel, ne?“ prohodil 34letý útočník.
Na led skočil v 59. minutě, to už vedly Pardubice po pojišťující trefě Vladimíra Sobotky dokonce 4:1. Nosek se rychle dostal do konfliktu s Michalem Kovařčíkem.
„On po mně šel, tak už jsem se nenechal. Nenechal jsem se dvakrát zmáčknout. Já jsem to nezačal,“ vysvětloval hokejista, který se do extraligy vrátil po 12 letech v zámoří.
Ležícího Kovařčíka atakoval krosčekem, načež se na ledě strhla větší mela, v níž si měli hodně co říct Andrej Nestrašil s Milošem Kelemenem. Dvojice čárových rozhodčích se pořádně zapotila, aby kohouty udržela od sebe, situace působila až komicky.
„Když je zápas takhle vyhrocený, vtáhne vás to. Já to mám rád. Miluju, když to má play off atmosféru, dneska to takové bylo. Dál už bych to nerozebíral,“ řekl Nosek.
„Napadal jsem, najednou vidím, že brácha leží na zemi. Nevěděl jsem, co se děje, ale emoce k tomu patří. Hrají proti sobě dva první týmy, je tam historie z jarního finále, některé dvojice proti sobě jdou,“ komentoval třinecký útočník Ondřej Kovařčík.
Třinec podlehl Pardubicím i ve druhém zápase sezony, v říjnu právě na ledě Dynama skončila jeho rekordní šňůra devíti tříbodových vítězství na startu extraligy.
Oceláři s úřadujícími šampiony i doma brzy prohrávali 0:2. Na rozdíl od říjnového duelu, který se rozhodoval v prodloužení, tentokrát vyrovnat nedokázali.
„Měli jsme na začátku trošku velký respekt, zbytečně,“ litoval Ondřej Kovařčík. „Byly tam podobnosti jako v Pardubicích. Když dali na 2:0, věděl jsem, že to bude do kopce, ale říkal jsem si, že konečně začneme hrát. Nebyl to od nás vůbec špatný zápas, za kratší konec jsme tahali jen na začátku,“ podotkl.
Slezané ale už ve třetím utkání po sobě nebodovali naplno, poztráceli v nich celkem sedm bodů a z devítibodového polštáře na čele tabulky jsou rázem pouhé dva body.
Pardubice naproti tomu válcují konkurenci i bez zraněných opor. Vyhrály sedmkrát z posledních osmi zápasů, naplno bodovaly počtvrté v řadě a Třinec porazily dvakrát v sezoně jako jediný tým v soutěži. Silný vzkaz pro zbytek extraligy.
„To jsem ani nevěděl. Ale mělo to kvalitu, mělo to šťávu, myslím, že to bavilo všechny,“ shrnul Nosek.
V novější třinecké Werk Areně, v níž Oceláři hrají od podzimu 2014, se představil vůbec poprvé v kariéře. Jako mladík zažil jen starý zimní stadion.
Po vyostřeném závěru si od třineckého publika za trestnou lavicí i s Kelemenem leccos vyslechl, potom byl ještě vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
„Je to tak, bylo to poprvé a užil jsem si to tady. Pěkná aréna, moc pěkná,“ pousmál se střelec důležitého druhého gólu Dynama víceznačně.
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