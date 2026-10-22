Ostuda, k něčemu se zavázal, tepe Olesz do Kanaďana. Extralize hrozí „úplná deprese“

Olomouc má za sebou děsivý rozjezd hokejové extraligy. Slaboučkým sběrem bodů atakuje historická minima, její posila, která kdysi na draftu přeskočila hvězdy NHL, je na nule, a navíc klub postihla tvrdá rána s ohledem na budoucí rozvoj. Situaci Olomouce rozebírá její bývalý útočník Rostislav Olesz.
„Je to alarmující,“ začne někdejší reprezentační hokejista, který s Olomoucí spojil poslední čtyři roky extraligové kariéry.
„Stačí se podívat na tabulku a na poměr vstřelených a inkasovaných gólů. Nejde jim to, přitom se nutně potřebují držet ostatních týmů,“ říká.
Mora je po 12 kolech s pěti body poslední a extraligová historie napovídá, že tak bídný start skončil třikrát z pěti minulých případů sestupem.
V posledních šesti zápasech Olomouc ani jednou neskórovala při hře pět na pět. Slízla doma debakly 0:9 s Třincem a 0:5 s Karlovými Vary, žádný gól nedala ani v Liberci.
„Nedokázali nahradit trenéra, tak aby jim to zapadalo. Nechtěli riskovat,“ nadhodí Olesz.
Slovák Róbert Petrovický odešel po minulé sezoně do Českých Budějovic a vystřídal ho Petr Fiala, dosavadní klubový video kouč, který ale jako hlavní trenér vedl naposled Kometu před dlouhými sedmi lety.
Olomouc přišla o nejlepšího střelce Petra Fridricha, zmizel i produktivní Lotyš Renars Krastenbergs. A zatím to vypadá, že se vůbec nepodařilo přivést adekvátní náhradu.
„Naděje umírá poslední a sezona se ještě může otočit. Může přijít moment, kdy přivedou nové hráče, udělají řez, udělají změnu,“ zamýšlí se Olesz.
Jedním dechem ale dodává: „Na druhou stranu první čtvrtina je skoro odehraná a po Evropě nečekají kvalitní hráči, kteří by za odpovídajících podmínek šli do Olomouce. Je strašně těžké takhle někoho rozdílového sehnat.“
Před sezonou sázeli Moravané na to, že rozdílový by mohl být Kanaďan Zach Senyshyn. 29letý útočník, kterého si na draftu NHL v roce 2015 vybral z patnáctého místa Boston.
Senyshyn byl tehdy tažen dřív než dnešní hvězdy Matthew Barzal nebo Kyle Connor, ale v NHL dal jen 16 zápasů. V posledních letech hrál v Německu a na Slovensku.
Už v srpnu však trenér Fiala veřejně prohlásil, že do Olomouce přišel Kanaďan s nadváhou a musí na sobě zapracovat, aby byl na extraligu připravený.
„Tohle není profesionální přístup. Nejsem zastáncem toho, že všichni musí splňovat nějaké fitness tabulky a procenta tuku, hokej se hraje na ledě. Ale když není schopný udělat, co se od něj čeká, pro co podepsal, k čemu se zavázal, tak je to ostuda,“ komentuje Olesz.
Senyshyn odehrál v extralize první dvě kola, pak ho Fiala posadil na tribunu. V posledních čtyřech zápasech byl znovu v sestavě, ale Olomouci zatím nepomohl ani jedním kanadským bodem.
„To je přesně obrázek, jak to někteří Kanaďané berou, když jdou do Evropy. Nedokážu si to představit opačně. V Americe by takový hráč okamžitě letěl, tady vidíte, že zůstane a uvidí se, co bude dál,“ dodává Olesz, majitel 365 startů v NHL.
Další rána přišla zvenčí, když zemřel podnikatel Richard Morávek, největší mecenáš klubu, který chtěl v Olomouci postavit multifunkční arénu. Teď tyto plány padly.
Kohouti, kvůli staré plechové hale často vysmívaní, by přitom nové zázemí s ohledem na další rozvoj nutně potřebovali. Podle Olesze to ale není nic, co by hokejisty na ledě přímo ovlivňovalo.
„Spíš je to velká rána pro celý region, pro Olomoucký kraj. V hokeji to znamená spíš komfort pro fanouška, pro sponzory. Týmu se svět nezboří,“ namítá.
„Naopak plecharéna má své kouzlo i výhodu v době, kdy padnou rtutě a mrzne. Pak je to sedmý hráč, který někdy pomůže zdolat soupeře tou nepříjemnou teplotou a atmosférou. Navíc jsou v extralize další týmy, které si nemohou říct, že by na tom se stadionem byly o mnoho lépe,“ pokračuje Olesz.
V Olomouci hrál v letech 2019 až 2023. I tehdy klub pracoval se skromným rozpočtem, experti ho v predikcích posílali dolů. Nicméně ve všech čtyřech případech došla Olomouc do play off.
„Ani teď to není nemožné, i když se zdá, že odrazit se ze současné situace bude nesmírně těžké. Olomouc nikdy nebyla zvyklá vítězit 5:4 nebo 6:3. Potřebuje to umlátit na pár gólů, být nebezpečná v přesilovce a strašně nepříjemná ve hře pět na pět,“ zmiňuje olympijský medailista.
„Před sezonou bylo až nezvykle mnoho změn. Hráči, kteří hráli jinde třetí nebo čtvrtou pětku, si možná myslí, že v Olomouci budou automaticky výše. A realita je pak tvrdá,“ dodává.
Dnes Mora předehrává 13. kolo domácím zápasem proti dvanácté Mladé Boleslavi, na kterou ztrácí sedm bodů.
„Je třeba se chytit, protože kdyby se měla Olomouc například od Vánoc chystat jen na baráž, těžko by udržela nějaké pozitivní myšlení. Byla by to úplná deprese pro Olomouc a celá extraliga by tím ztratila náboj,“ soudí Olesz.
„Když postupuje do play off 12 týmů, tak vesměs všichni sledují třinácté a čtrnácté místo. Tam je to vypětí, ten boj o život. To, co dříve bývalo, když šlo do play off osm týmů. To se teď odehrává dole,“ uzavírá.
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