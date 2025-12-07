Lední hokej

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Nepříjemnou dohru mělo utkání 30. kola hokejové extraligy v Českých Budějovicích pro útočníka Pardubic Jáchyma Kondelíka.
Jáchym Kondelík
Jáchym Kondelík | Foto: ČTK

Osmdesátiletý děda bývalého hráče Motoru byl v průběhu utkání na tribuně Budvar areny slovně napaden jedním z domácích fanoušků a musel být převezen do nemocnice. Kondelík to uvedl na svých sociálních sítích.

"Vím, že je hokej hra emocí a patří to k tomu, ale aby během zápasu někdo napadl mého 80letého dědu, to do sportu rozhodně nepatří," napsal Kondelík po zápase na sociální sítě a přidal fotografii útočníka se zakrytým obličejem.

"Prosím HC Motor, takový člověk by měl mít zakázáno chodit na zápasy," doplnil hokejista, jenž v Českých Budějovicích vyrůstal.

O hodinu a půl později doplnil poděkování pořadatelům, doktorům a fanouškům, kteří dědovi pomohli.

"Je v nemocnici, má stabilizovaný tlak a bude v pořádku. Naštěstí se nejednalo o fyzické napadení, ale jen slovní, které děda zkrátka neunesl a seknul sebou," napsal reprezentační útočník, který se před rokem podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.

 
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga

