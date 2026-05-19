„Opravdu tristní čísla.“ Češi propadají v důležité disciplíně, horší je jediný tým

Sejmuli ze sebe tlak. Výhrou nad Švédy 4:3 odčinili čeští hokejisté blamáž se Slovinskem a klidně mohou pomýšlet na jedno z prvních dvou míst ve skupině B. V dějišti mistrovství světa ale pořád mají na čem pracovat. Problém představuje hlavně oslabení.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Říká se, že speciální formace, tedy ty do přesilovky a oslabení, rozhodují klíčové zápasy.
V takovém případě by teď ale Češi v play off pohořeli.
V pondělním utkání proti Švédsku těžili – vedle senzačního nástupu – ze tří gólů při hře pět na pět. To na branky v početních výhodách prohráli 1:3.
„První a třetí gól jsem vůbec neviděl, hráči tam dobře clonili. A ten druhý byl dobře trefený z první,“ rekapituluje brankář českého týmu Josef Kořenář.
„Nemyslím si, že bychom to hráli úplně špatně,“ přidává útočník Jiří Černoch. „Vždycky ale uděláme nějakou malinkou chybičku. Tým jako Švédsko to potrestá.“
V průběhu pondělního večera začal převládat pocit, že Češi jsou proti severské přesilovce bezbranní. Kdykoliv šli do početní nevýhody, inkasovali. Hrůznou sérii uťali až při Tomáškově vyloučení ze 43. minuty.
„Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku,“ líčí Rulík. „Po těch třech inkasovaných gólech jsme s tím ale pracovali. Změnili jsme systém bránění, trošku i skladby dvojic. A vyplatilo se nám to. Ve třetí třetině už jsme jejich přesilovku ubránili,“ připomíná.
Jednou z těchto změn bylo zařazení Daniela Voženílka, který v předchozích zápasech oslabení nehrál. „Ještě se na to budu muset podívat, ale podle mě tam prostě musíme zblokovat ty střely,“ přidává mohutný útočník názor, co je třeba dělat jinak.
Češi dostali gól v oslabení i od Dánů a Slovinců. Celkově hráli v početní nevýhodě desetkrát a inkasovali pětkrát, což dělá 50procentní úspěšnost.
Rulíkovi svěřenci nezáří ani v přesilovkách, kde s asi 17procentní úspěšností (jedna proměněná početní výhoda ze sedmi) patří do podprůměru.
Hlavní problém ovšem představuje oslabení. Na šampionátu jsou týmy, které v početní nevýhodě ještě neinkasovali, jmenovitě Norsko a Slovensko. Poloviční úspěšnost je mimořádně špatná. Hůř je na tom jen Německo, které ani ne 38procentní úspěšností podtrhuje celkově mizerné výkony na turnaji.
„Opravdu tristní čísla,“ uznává Voženílek současnou českou realitu. „Právě tohle přitom v hokeji rozhoduje.“
„Máme ale ještě prostor na tom zapracovat. A podle mě je to zrovna taková činnost, na které se dá zapracovat jednoduše. Určitě se zlepšíme,“ slibuje útočník.
