Přeskočit na obsah
Benative
22. 10. Sabina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Olomouc povstala z popela. Žalostnou sérii uťala domácím obratem ve třetí třetině

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně naplno bodovali na domácím ledě, když v předehrávce 13. extraligového kola zdolali Mladou Boleslav 4:2. Hanáci s přispěním dvou gólů Jakuba Navrátila otočili vývoj ve třetí třetině, v níž vstřelili všechny čtyři branky, a přerušili sérii sedmi zápasů bez bodového zisku.

Jakub Navrátil slaví gól v zápase Olomouc - Mladá Boleslav.
Jakub Navrátil slaví gól v zápase Olomouc - Mladá Boleslav.Foto: Luděk Peřina / ČTK
Reklama

Olomouc zůstává poslední, v neúplné tabulce se přiblížila na dva body třináctým Vítkovicím, manko na dvanácté Bruslaře snížila na čtyři body.

Skóre mohl otevřít Freibergs, v přesilovce trefil od modré čáry horní tyčku mladoboleslavské branky. Jeho spoluhráč Štohanzl měl zanedlouho proti sobě ležícího gólmana Furcha, který sice posunul branku, olomoucký útočník ale i tak mířil jen do boční sítě.

Početní převahu naopak využili hosté. Martel přejel osu hřiště a v čase 9:54 zakončil zpoza kruhů do levého dolního rohu Machovského branky. Hanáci byli nadále o něco aktivnější, Herčík však dvakrát minul a proti dorážejícímu Kosovi si poradil klečící Furch.

Do branky Olomouce se od druhé třetiny postavil místo Machovského Cichoň a brzy musel vyrážet střelu Závory. Mladá Boleslav převážně kontrolovala hru.

Reklama
Reklama

Domácí se sice zvedli po vyloučení Krále za podrážení, k vyrovnání jim to nicméně nepomohlo. Při dalším Králově trestu Furch pádem k ledu zastavil teč z bezprostřední blízkosti.

Olomouc však předvedla aktivní nástup do třetí části a v rozmezí 61 sekund se jí podařilo průběžný stav otočit.

Související

Nejprve vypálil zdálky Macuh a v čase 42:20 vymetl pravý horní roh hostující branky. Poté zkraje přesilovky střílel zleva Orsava a puk se po teči jednoho z hostů odrazil od Navrátila do sítě.

Zvýšit náskok Kohoutů mohl ve vlastním oslabení Gewiese, po Kosově přihrávce však mezeru mezi Furchovými betony nenašel.

Reklama
Reklama

Bruslaři si nepomohli dvěma přesilovkami ani častější střelbou. V závěru odvolali brankáře, načež se do prázdné branky trefil Navrátil a prosadil se podruhé v utkání.

Mladoboleslavští sice ještě 43 sekund před sirénou snížili díky dorážce Moranda, za Olomouc však hned za dalších sedm sekund kontroval Kos a odmítl jakoukoliv další zápletku.

Předehrávka 13. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 43. Macuh (Herčík, Freibergs), 44. Navrátil (Orsava, Macuh), 59. Navrátil (D. Vitouch, Štohanzl), 60. J. Kos (Orsava, Stella) - 10. Martel (David Moravec, Morand), 60. Morand (Skalický, Jandric). Rozhodčí: Pražák, Šír - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 3 492.

Olomouc: Machovský (21. Cichoň) - Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Herčík, Macuh, Anděl - od 41. navíc Senyshyn. Trenér: Fiala.

Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, A. Vlasák, F. Pavlík, Budík, David Moravec, Jánošík, Skärberg - Skalický, Závora, Hyka - Martel, Morand, Rekonen - R. Koblížek, P. Král, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Třinec

12

11

0

1

0

54:24

34

2.

Pardubice

12

9

1

0

2

51:32

29

3.

Karlovy Vary

12

7

1

0

4

30:20

23

4.

Hradec Králové

12

5

2

0

5

35:31

19

5.

České Budějovice

12

6

0

1

5

32:35

19

6.

Plzeň

12

3

4

1

4

31:29

18

7.

Kladno

12

4

2

2

4

33:36

18

8.

Sparta

12

5

0

2

5

34:30

17

9.

Brno

12

3

3

2

4

31:33

17

10.

Liberec

12

4

0

4

4

33:35

16

11.

Litvínov

12

4

1

1

6

28:33

15

12.

Mladá Boleslav

13

3

1

1

8

29:46

12

13.

Vítkovice

12

2

1

2

7

30:43

10

14.

Olomouc

13

2

1

0

10

23:47

8

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.
Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.
Na dálnici D6 došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil.

Video pobouřilo Česko. „Doživotně bez řidičáku,“ volají lidé za zbití ženy na D6

Jen pár hodin stačilo, aby video brutálního útoku na dálnici D6 nasbíralo miliony zhlédnutí a vyvolalo bouřlivé reakce. Řidič Volkswagenu Touareg u Jesenice vybrzdil a surově zbil ženu, která jela v úseku s omezenou rychlostí podle předpisů. Útok zachytila palubní kamera, kterou držela osmiletá dcera. Lidé v tisících komentářů požadují pro agresora jediné: vězení a doživotní zákaz řízení.

FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.

Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance

Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama