Olomouc povstala z popela. Žalostnou sérii uťala domácím obratem ve třetí třetině

Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně naplno bodovali na domácím ledě, když v předehrávce 13. extraligového kola zdolali Mladou Boleslav 4:2. Hanáci s přispěním dvou gólů Jakuba Navrátila otočili vývoj ve třetí třetině, v níž vstřelili všechny čtyři branky, a přerušili sérii sedmi zápasů bez bodového zisku.
Olomouc zůstává poslední, v neúplné tabulce se přiblížila na dva body třináctým Vítkovicím, manko na dvanácté Bruslaře snížila na čtyři body.
Skóre mohl otevřít Freibergs, v přesilovce trefil od modré čáry horní tyčku mladoboleslavské branky. Jeho spoluhráč Štohanzl měl zanedlouho proti sobě ležícího gólmana Furcha, který sice posunul branku, olomoucký útočník ale i tak mířil jen do boční sítě.
Početní převahu naopak využili hosté. Martel přejel osu hřiště a v čase 9:54 zakončil zpoza kruhů do levého dolního rohu Machovského branky. Hanáci byli nadále o něco aktivnější, Herčík však dvakrát minul a proti dorážejícímu Kosovi si poradil klečící Furch.
Do branky Olomouce se od druhé třetiny postavil místo Machovského Cichoň a brzy musel vyrážet střelu Závory. Mladá Boleslav převážně kontrolovala hru.
Domácí se sice zvedli po vyloučení Krále za podrážení, k vyrovnání jim to nicméně nepomohlo. Při dalším Králově trestu Furch pádem k ledu zastavil teč z bezprostřední blízkosti.
Olomouc však předvedla aktivní nástup do třetí části a v rozmezí 61 sekund se jí podařilo průběžný stav otočit.
Nejprve vypálil zdálky Macuh a v čase 42:20 vymetl pravý horní roh hostující branky. Poté zkraje přesilovky střílel zleva Orsava a puk se po teči jednoho z hostů odrazil od Navrátila do sítě.
Zvýšit náskok Kohoutů mohl ve vlastním oslabení Gewiese, po Kosově přihrávce však mezeru mezi Furchovými betony nenašel.
Bruslaři si nepomohli dvěma přesilovkami ani častější střelbou. V závěru odvolali brankáře, načež se do prázdné branky trefil Navrátil a prosadil se podruhé v utkání.
Mladoboleslavští sice ještě 43 sekund před sirénou snížili díky dorážce Moranda, za Olomouc však hned za dalších sedm sekund kontroval Kos a odmítl jakoukoliv další zápletku.
Předehrávka 13. kola hokejové extraligy:
HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 43. Macuh (Herčík, Freibergs), 44. Navrátil (Orsava, Macuh), 59. Navrátil (D. Vitouch, Štohanzl), 60. J. Kos (Orsava, Stella) - 10. Martel (David Moravec, Morand), 60. Morand (Skalický, Jandric). Rozhodčí: Pražák, Šír - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 3 492.
Olomouc: Machovský (21. Cichoň) - Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Herčík, Macuh, Anděl - od 41. navíc Senyshyn. Trenér: Fiala.
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, A. Vlasák, F. Pavlík, Budík, David Moravec, Jánošík, Skärberg - Skalický, Závora, Hyka - Martel, Morand, Rekonen - R. Koblížek, P. Král, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
Tabulka:
1.
Třinec
12
11
0
1
0
54:24
34
2.
Pardubice
12
9
1
0
2
51:32
29
3.
Karlovy Vary
12
7
1
0
4
30:20
23
4.
Hradec Králové
12
5
2
0
5
35:31
19
5.
České Budějovice
12
6
0
1
5
32:35
19
6.
Plzeň
12
3
4
1
4
31:29
18
7.
Kladno
12
4
2
2
4
33:36
18
8.
Sparta
12
5
0
2
5
34:30
17
9.
Brno
12
3
3
2
4
31:33
17
10.
Liberec
12
4
0
4
4
33:35
16
11.
Litvínov
12
4
1
1
6
28:33
15
12.
Mladá Boleslav
13
3
1
1
8
29:46
12
13.
Vítkovice
12
2
1
2
7
30:43
10
14.
Olomouc
13
2
1
0
10
23:47
8
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