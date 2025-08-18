Lední hokej

"Nikdo nečekal, že vyhrajeme." Američané opět zaskočili hokejový svět

před 1 hodinou
Američtí hokejisté do 18 let vyhráli o víkendu Hlinka Gretzky Cup, historicky známý hlavně jako Memoriál Ivana Hlinky. A je to větší událost, než by se mohlo zdát.
"Vždycky tu byly dva turnaje, ve kterých se Američané za žádných okolností nezdáli být vážnými kandidáty na zlato: mistrovství světa dospělých a Hlinka Gretzky Cup. Oni ale v roce 2025 vyhráli oba dva," upozornil Steven Ellis z webu Daily Faceoff.

Seniorský světový šampionát ovládly Spojené státy v květnu, když ve finále porazily v prodloužení Švýcarsko. Zlato z této akce slavily po neuvěřitelných 65 letech.

Teď Američané dobyli také dorostenecký Hlinka Gretzky Cup. V brněnském semifinále skolili na nájezdy Kanadu a v trenčínském finále vrátili Švédsku porážku ze skupinové fáze.

Titul ukořistili po 22 letech a teprve podruhé v historii 34letého turnaje, který odstartoval v Japonsku a nesl různé názvy, ale nejvíc proslul jako Hlinkův memoriál spolupořádaný Českem a Slovenskem. Stalo se z něj neoficiální mistrovství světa osmnáctek.

Nynější název vychází z toho, že akci obrok hostí také Kanada.

Ta je s 25 zlaty historicky nejtěžší vahou turnaje a hlavním favoritem byla i letos. Po třech titulech v řadě se ale musela překvapivě sklonit před zámořským rivalem, který v předchozích sedmi ročnících získal akorát jeden bronz.

"Byli jsme za outsidera - nikdo nečekal, že vyhrajeme," citoval oficiální web hokejové federace IIHF amerického brankáře Bradyho Knowlinga. "Nezvítězili jsme od roku 2003. Myslím, že jsme to prostě chtěli zlomit."

Důvodem, proč USA na Hlinkovi obecně nevyhrávají a proč jejich letošní triumf vyvolal takový rozruch, je složení týmu.

Zatímco na dubnové MS osmnáctek posílá zámořský gigant to nejlepší, co má, tedy hvězdičky z národního rozvojového programu, na srpnovou akci míří dorostenci druhého sledu. Z americké juniorky USHL, středoškolské ligy či jiné přípravy na juniorský hokej. Výběr je to vždy pestrý, ale rozhodně ne elitní.

Letos to nebylo jiné. "USA neměly papírově nejzručnější tým. Nutily ale soupeře platit za chyby a hlavně v přesilovkách využily každou naskytnutou příležitost. Jako by Američané prožili starý dobrý turnaj ve finském stylu," dodal Ellis s odkazem na reprezentaci Suomi, která i bez statusu favorita vyhrála nejednu akci.

Americký hokej celkově prožívá fantastické období. Vedle Hlinka Gretzky Cupu a mistrovství dospělých ovládl také uplynulý světový šampionát žen a poslední dva juniorské šampionáty.

