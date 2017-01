Nevím, co s námi je, řekl Kaše. Brankář se omluvil. Juniory už spasí jen zázrak s Kanadou

před 57 minutami

Když útočník David Kaše v 54. minutě konečně překonal švédského gólmana, bylo pozdě. Česká dvacítka nakonec prohrála 2:5 a ve čtvrtfinále mistrovství vyzve domácí Kanadu. "Nevím, co s námi je. Každý z nás se pro tým musí obětovat. Jinak na této úrovni nemáme šanci. Trápíme se hlavně v koncovce," mrzí Kašeho.

Praha – Skvělý start, rozpačité pokračování a slabý závěr. Tak by se dalo shrnout vystoupení českých juniorů v montrealské skupině světového šampionátu.

Kdyby včera svěřenci kouče Jakuba Petra porazili Švédsko alespoň za dva body, poskočili by na druhé místo a v pondělním čtvrtfinále vyzvali přijatelné Rusko.

Jenže po jasné prohře 2:5 zůstali třetí a klíčový duel turnaje sehrají proti domácí Kanadě. Ta sice podlehla Američanům 1:3, ale pořád zůstává největším favoritem turnaje. V přípravě navíc smetla Čechy 8:0 a 5:0.

"Katastrofa, náš nejhorší zápas tady," hodnotil pro hokej.cz vystoupení proti Švédům brankář Daniel Vladař. "Myslím, že za to, co jsme tady předvedli, se trošku musíme omluvit fanouškům. Z mé strany to byla ostuda. Takže se chci omluvit. A rád bych slíbil, že nový rok začneme úplně jinak, než jak jsme ho končili."

"Je to těžká prohra," doplnil útočník Tomáš Šoustal, načež přiznal, že do čtvrtfinále nechtěl žádnou ze zámořských velmocí: "Skupinu jsme si pokazili sami, mohli jsme jít z druhého místa na Rusy. Pokud chceme dojít co nejdál, neměli bychom se ohlížet na soupeře, musíme porazit všechny, ale pro čtvrtfinále by bylo Rusko přece jen lehčí soupeř."

Češi měli z posledních duelů trochu pošramocené sebevědomí, neboť dvakrát prohráli prodloužení. Poprvé za 23 vteřin, podruhé za 47.

S psychikou na tom byli ještě hůř, když od Švédska dostali první gól po 37 sekundách. Pak sice místy měli tlak a slušné šance, jenže branky střílel efektivnější soupeř. I díky hattricku Jonathana Dahléna upláchl do vedení 5:0. "Nejely nám nohy, nevím, co s námi je," smutně konstatoval forvard David Kaše. "Každý z nás se pro tým musí obětovat. Jinak na této úrovni nemáme šanci. Trápíme se hlavně v koncovce."

První trefa z české hokejky přišla až v 54. minutě. A po ní ještě jedna. Přesto – dva góly z 38 střel jsou vskutku na pováženou. Horší úspěšnost střelby mají na turnaji pouze Finové, které čeká boj o udržení.

"Je pozitivní, že závěr zápasu kluci nezabalili," hledal klady včerejšího duelu trenér Petr. "Skupinu jsme chtěli dokončit na pozitivní vlně, protože nás v pondělí čeká nejdůležitější utkání turnaje. Nebudeme ale říkat, že je vše v pořádku. Určitě ne. Některé věci si musíme jasně vyříkat. Bojovnost a přístup tam jsou, to by měla být samozřejmost, když se obleče národní dres. Mě mrzí hlavně individuální chyby, které vám systém dříve nebo později nabourají. A navíc k tomu nepřicházejí branky – počet šancí, které potřebujeme na vstřelení gólu, je obrovský. S produktivitou, jakou momentálně máme, můžeme být za pět bodů rádi. Nemůžeme říkat, že je za tím nějaká smůla. To vůbec ne."

Češi nechtějí minout semifinále mistrovství světa podvanácté za sebou, vyřazení od Kanady však můžou zvrátit jedině zázračným výkonem.

autoři: Daniel Poláček, ČTK

