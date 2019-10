Oceláři zdolali přemožitele Philadelphie. Proti Flyers by to bylo jiné, tvrdí Gernát

Třinec porazil v hokejové Lize mistrů Lausanne 2:1 v prodloužení a před úterním duelem ve Švýcarsku má boj o postup ze skupiny ve vlastních rukách. Slovenský obránce Ocelářů Martin Gernát zavzpomínal na nedávné angažmá v klubu, který v exhibičním zápase před deseti dny skolil Philadelphii Flyers 4:3.

Zápas proti Lausanne jste rozjeli dobře, ale zejména druhá třetina asi nebyla podle představ, že? Dostali jste se pod tlak.

Bylo to utkání v dost vysokém tempu. Po oťukávacím začátku se to rozběhlo naplno, soupeř měl rychlý přechod do našeho pásma z obou stran. S tím jsme měli problémy, pouštěli jsme je do přečíslení. Ale ubránili jsme to, dotáhli jsme zápas do prodloužení a tam jsme rozhodli.

Gólman Petr Kváča vás podržel 28 zákroky, z nichž mnoho bylo dost těžkých. Navíc chytil trestné střílení. Udržel vás ve hře?

Samozřejmě. Peťo byl jednoznačně hráč zápasu, podržel celé mužstvo. Ale o tom to je, někdy potřebujete, aby brankář bránu zavřel a udělal mnoho zákroků, ať už při samostatných únicích, nebo z jiných situací. My jsme se mu pak odvděčili v prodloužení.

12 minut před koncem trochu zabrnkal na nervy fanouškům, když při rozehrávce poslal puk do boční sítě. Zavánělo to vlastním gólem.

Vzpomínám si na to. Bruslil jsem zrovna opačným směrem, ale říkal jsem si, že vlastní gól si snad nedá. Snažil jsem se jít za branku, puk šel přes boční síť, ale dobruslili jsme ho a nic vážného z toho nebylo. To se stane každému.

Není to tak dávno, co jste za Lausanne odehrál 17 zápasů. Neřešil jste s trenéry, jak vyzrát na švýcarského soupeře?

Nic jsem jim neříkal. Trenéři mají svůj vlastní systém a program, v jakém fungují. Videa si dělají podle sebe. Vůbec jsme se nedostali do žádné komunikace o hře Lausanne.

Hrál jste v Lausanne před rokem a půl a pomohl jste mu zachránit se v nejvyšší švýcarské lize. Jak na to angažmá vzpomínáte?

Vzpomínky jsou super. Byl jsem tam skoro půl roku, užil jsem si krásné město a kvalitní soutěž. Angažmá ve Švýcarsku byla dobrá zkušenost.

Švýcarské fanoušky znáte, takže vás ani nepřekvapilo, že i na Ligu mistrů do Třince přijeli v solidním počtu a hlasitě povzbuzovali?

Jejich fanoušci jsou tím známí. Pamatuju si, že při domácích zápasech nás podporovali stejně, ať už jsme vedli, nebo prohrávali. Myslím, že francouzská část Švýcarska, kam Lausanne patří, hokejem žije.

Prohodil jste pár slov s některými hráči Lausanne?

Jasně, asi s polovinou kluků ze současného kádru jsem hrál. Před zápasem jsem se s některými setkal a podebatovali jsme. Uvidíme se znovu za týden u nich.

Sledoval jste před devíti dny zápas Lausanne proti Philadelphii?

Ano, viděl jsem z toho dvě třetiny. Je to vždy specifický zápas, když tým z Evropy hraje proti mužstvu z NHL. Kluci z NHL se asi hlavně před sezonou nechtěli zranit, hráči Lausanne se naopak mohli jedině ukázat. Ten výsledek hovoří za vše, ale pro Lausanne bylo perfektní, že na novém stadionu mohli přivítat zrovna Philadelphii Flyers.

Lausanne v tom zápase zvítězilo 4:3. Takže v kontextu vašeho zápasu věříte, že by i Třinec hrál proti Flyers vyrovnané utkání?

Těžko říct. Tady by to byl zase úplně jiný zápas, pro Philadelphii i pro nás. Je těžké to hodnotit na základě dvou odlišných utkání.

Díky vítězství v prodloužení máte boj o postup v Lize mistrů ve svých rukách. Když v úterý v Lausanne vyhrajete, postoupíte bez ohledu na výsledek zápasu Minsku proti Lahti.

Je to zamotané až do konce, dalo se to čekat. Hlavní úkol pro domácí zápas byl, abychom vyhráli, ale věděli jsme, že i do odvety půjdeme určitě s nutností minimálně bodovat. Uvidíme, jak to dopadne.

Jak velkou komplikací je zranění obránce Guntise Galvinše?

Věřím, že to nebude nic na delší dobu. Snad se Guntis dá během týdne dohromady, ale pokud by měl chybět, Zahrada (Jan Zahradníček, pozn. red.) ukázal, že ho dokáže zastoupit.

Galvinš je už sedmým obráncem Třince, který se v této sezoně zranil. Zdraví po celou dobu jste jen vy a Milan Doudera.

Musíme zaklepat a věřit, že nic takového se nám nestane.