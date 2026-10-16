„Odkud se vzal?“ Hokej žije neznámým brankářem s nadpozemskými čísly

Zřejmě žádný hokejový brankář na planetě momentálně nemá takovou formu jako Jonas Neffin, který naprosto dominuje v jednom z nejlepších klubů Evropy. Ještě nedávno byl přitom „zašitý“ v nižší lize a téměř nikdo ho neznal.
V krátkém, několikazápasovém úseku jsou špičkové brankářské statistiky poměrně běžné. Takové, jakými disponuje Neffin, však ne.
Šestadvacetiletý německý gólman chytá za Eisbären Berlín v nejvyšší domácí soutěži DEL tak, jako by byl lepší verzí Dominika Haška z olympijského Nagana.
Ve svých úvodních pěti zápasech ligové sezony pětkrát vyhrál, čtyřikrát vychytal nulu a ze 119 střel inkasoval jedinkrát. To dělá bizarní úspěšnost zákroků 99,2 procenta.
„Působí to, jako by někdo hrál hokej na PlayStationu s nastavenou nižší obtížností,“ komentoval čísla německý deník Frankfurter Allgemeine.
Ohromující statistiky přitom nejsou zkresleny tím, že by Neffin řešil jen lehké střely. Podle spoluhráčů vytahuje „brutální zákroky“. A pokročilá analytika to potvrzuje.
„Podle dat posbíraných z počítačových čipů v pucích a dresech měl Neffin inkasovat už 13,2 gólu. On však musel lovit puk z branky pouze jednou,“ upozornil zmíněný deník.
Za zcela mimořádné výkony si gólman vysloužil řadu nových přezdívek: Nullfin, pan Nepřemožitelný, Berlínská zeď.
Není přitom žádným zavedeným jménem. „Odkud se vzal?“ ptala se třeba německá stanice ntv.
Neffin nikdy neprošel draftem zámořské NHL a za Německo nikdy nechytal velký turnaj, jen se mihl v reprezentační devatenáctce.
Za Iserlohn sice coby dlouholetý talent klubu nakoukl v brzkém věku do DEL, ale opravdu si zachytal jen na hostováních ve druhé a třetí lize. To bylo často blízko českým hranicím: Weiden, Drážďany, Řezno.
Právě do Řezna z druhé ligy nakonec plnohodnotně přestoupil. A v minulé sezoně si tam řekl o angažmá o patro výš, když ho s téměř 93procentní úspěšní zákroků vyhlásili nejlepším hráčem soutěže.
Smlouvu podepsal rovnou s Eisbärenem, jedním z nejnavštěvovanějších evropských klubů, který třikrát v řadě a pětkrát za posledních šest let vyhrál německý titul.
Neffin začal jako náhradník Jacka LaFontainea. Když ale Kanaďan, který se mihl i v NHL, nezastavil v prvních třech ligových startech ani 88 procent puků, přišlo střídání. A senzace, která se dostává i za hranice Německa.
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