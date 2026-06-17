Od kapitána k trenérovi. „Rod svalovec“ už dvacet let mění osud Caroliny

Rod Brind'Amour proměnil Carolinu v jeden z nejlépe fungujících týmů NHL. Odměnou mu je velký triumf.
Když hokejisté Caroliny Hurricanes zvedali nad hlavu Stanley Cup, nebylo těžké najít člověka, který za jejich úspěchem stál možná nejvíc.
Rod Brind'Amour sice nestál v popředí oslav, nepřitahoval pozornost kamer a nesnažil se být hlavní hvězdou večera. Přesto právě on vtiskl týmu tvář, která ho dovedla až na vrchol NHL.
Přitom nejde o trenéra, který by vymyslel převratný systém nebo překvapil soupeře složitými taktickými novinkami. Jeho síla spočívá jinde. V důvěře, respektu a schopnosti přesvědčit hráče, aby všichni táhli za jeden provaz.
„Hráči musí vědět, že od nich nechcete nic, co byste sami nebyli ochotni udělat,“ vysvětloval Brind'Amour už před finálovou sérií s Vegas.
Právě tím si získal kabinu. V NHL totiž jen málokdo pochybuje o jeho pracovních návycích.
Když během hráčské kariéry nastupoval za St. Louis, Philadelphii a především Carolinu, patřil k nejlépe fyzicky připraveným hokejistům soutěže.
Přezdívka „Rod the Bod“ nevznikla náhodou. Legenda praví, že „Rod svalovec“ dokáže i po padesátce absolvovat některé tréninky lépe než mnozí profesionální hráči.
Brind'Amour během dvaceti sezon v NHL nasbíral více než 1100 bodů, dvakrát získal Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka a v roce 2006 dovedl Carolinu jako kapitán k prvnímu Stanley Cupu v historii klubu.
O dvacet let později se příběh symbolicky uzavřel.
Tentokrát už nestál na ledě v helmě a s hokejkou. Stanley Cup zvedal jako hlavní trenér.
Jeho Hurricanes se stali postrachem celé soutěže. Ne proto, že by disponovali největšími hvězdami NHL.
Carolina neměla hráče formátu Connora McDavida nebo Nathana MacKinnona. Měla ale něco jiného, dokonale fungující kolektiv.
Brind'Amour po svých hráčích vyžaduje neustálý pohyb, agresivní napadání soupeře, zodpovědnou obranu i ochotu obětovat se pro tým. V jeho systému neexistují výjimky.
„Každý musí hrát správným způsobem. Nezáleží na tom, kdo jste nebo kolik vyděláváte,“ opakoval několikrát během sezony.
Právě tahle filozofie se stala základem úspěchu. Hráči Caroliny vědí, co se od nich očekává. Neřeší, kdo dá nejvíc gólů nebo kdo bude na titulních stranách novin. Důležitý je výsledek.
Velkou roli hraje také Brind'Amourova komunikace. Není známý dlouhými projevy ani teatrálními výstupy. Naopak. Hráči často zmiňují, že jeho předzápasové řeči bývají krátké, ale velmi osobní.
„Když Rod něco řekne, posloucháte. Protože víte, že tomu opravdu věří,“ popsal jeden z jeho svěřenců.
Carolina přitom neuspěla ze dne na den. Pod Brind'Amourovým vedením patřila mezi nejlepší týmy NHL už několik let.
Pravidelně postupovala do play off a několikrát se dostala mezi nejlepší mužstva Východní konference. V rozhodujících chvílích jí ale vždy něco chybělo.
Až letos všechno zapadlo do sebe.
Zkušené jádro týmu, vhodně doplněný kádr a systém, který hráči přijali za svůj. Výsledkem byl druhý Stanley Cup v historii organizace.
Brind'Amour tak dokázal něco mimořádného. Nejenže přivedl Carolinu na vrchol jako kapitán, ale zopakoval to i jako trenér. A možná právě proto je dnes považován za jednoho z nejrespektovanějších mužů celé NHL.