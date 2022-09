Moderuje a má desítky nemovitostí. Moje kariéra měla vypadat jinak, říká Koreis

Jakub Koreis měl kdysi nakročeno k výjimečné hokejové kariéře, v roce 2002 si ho vybral Phoenix v prvním kole draftu NHL. Věci ale nakonec nedopadly podle plánu a plzeňský rodák začal v sedmadvaceti z obav z budoucnosti vymýšlet, jak se finančně zajistit. O svém širokém záběru se Koreis rozpovídal v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Držitel stříbrné i bronzové extraligové medaile v dresu Komety Brno se věnuje nemovitostem, moderování podcastu Bomby k tyči, komentuje hokej v televizi a je majitelem kavárny v Plzni.

"Snažím se dělat věci, které mě baví. Nemovitosti pro mě byly cestou, jak se finančně zajistit. Otevřít si kavárnu byl vždycky můj sen. Dalším krokem byly sdílené kanceláře v Plzni. A pak jsem si řekl, že chci být vidět, tak jsem začal vydávat podcast a do toho dělat hokej v televizi," shrnuje své činnosti osmatřicetiletý podnikatel a moderátor.

V roce 2002 ho draftoval Phoenix jako devatenáctého v pořadí. Spolumajitelem Coyotes byl tehdy legendární Wayne Gretzky, agentem Koreise další ikona, Bobby Orr.

"V tomhle jsem trochu jako Forrest Gump. Měl jsem štěstí, že jsem potkal takové lidi. Moje kariéra měla vypadat o dost jinak," přiznává Koreis, že velká očekávání nakonec nenaplnil. Debutu v nejslavnější lize světa se nakonec nedočkal a odešel zpět do Evropy.

Už v sedmadvaceti letech se začal zajímat o nemovitosti. Výrazným hnacím motorem byly obavy z budoucnosti.

"Tehdy jsem si uvědomil, že za nároďák asi hrát nebudu, když dávám průměrně jeden a půl gólu za sezonu. Věděl jsem, kde je moje místo. Taky jsem byl docela často zraněný, takže jsem věděl, že budu rád, když se v extralize udržím ještě pár let," vysvětluje.

Jako hokejista vydělával zhruba 130 tisíc měsíčně. Už tehdy se naučil být finančně zodpovědný.

"Čtyři nebo pět let jsem žil tak, že jsem si dal měsíční limit na běžné útraty dvacet tisíc korun. Tak jsem se naučil šetřit a co jsem ušetřil jsem mohl investovat do nemovitostí," říká.

Průšvihy a špatné investice se mu nevyhnuly, ale vždy se poučil. Spravuje šedesát nemovitostí, z toho téměř třicet je jeho.

Z podnikání má někdy návaly úzkosti. "Hlavně když vidím těch papírů kolem sebe. Je spousta činností, které mě na tom nebaví, ale to je proto, že je neumím delegovat na někoho jiného a tím způsobem si ulevit," podotýká.

Koreis má pocit, že je jeho popularita větší po kariéře, než během ní. Připisuje to jak svému podcastu tak vystupování v televizi. Komentování a moderování mu adrenalinem nahrazuje sport.

"Pot mi teče pořád a všude. Jsem vždycky zdravě nervózní. Supluje mi to ten sportovní adrenalin. Když odpočítávají vteřiny do vysílání, to je jako když jdeš na buly před zápasem," zmiňuje Koreis, který v rámci projektu Bez frází vydal hned dva své textové příběhy - Neměnil bych a Bez červeného koberce.