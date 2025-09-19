Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Oceláři provedli před utkáním změny v sestavě. Do elitní formace se posunul Roman místo Flynna, který nastupoval ve druhém útoku na pozici zraněného Daňa a nejlepšího střelce domácích skvěle zastoupil. V prvním obranném páru Plzně hrál Jeřábek, který působil předchozí tři sezony v Třinci a získal s ním dva tituly. Klub mu připravil na první komerční přestávku videosestřih a diváci transparent s nápisem: Kebo, díky.
V úvodu prověřil domácí kanonýr Růžička dvakrát svého jmenovce v brance Plzně. Největší příležitost první třetiny se ale zrodila na hostující straně. Lev v gólové šanci nepřekonal zblízka Kacetla, jenže puk se následně odrazil od Pšeničky do brankoviště. Zde se blýsknul dobrým obranným zákrokem Musil, který skokem zastoupil Kacetla a kotouč směřující do branky odehrál do bezpečí.
Začátek druhé třetiny patřil Ocelářům, v šancích se před brankářem Růžičkou zjevili Roman a Hudáček, ale neprosadili se. Skóre se měnilo až ve 33. minutě. Plzeň sehrála v přesilové hře ukázkovou kombinaci, kterou zakončil pro přihrávce Filipa do prázdné branky Měchura. Domácí ale bleskově odpověděli. Hned po vhazování ujel po levé straně Flynn a střelou k bližší tyči vyrovnal.
Ve třetí třetině nejdříve zahrozili Oceláři ze své první přesilové hry v zápase, ale dorážka Ondřeje Kovařčíka se neujala. Poté převzala iniciativu na několik minut Plzeň. V šancích se objevili Schleiss, Lev a Měchura, ale Kacetl odolal. Třinecký gólman zůstal pozorný i při několika závarech.
V prodloužení byli pro změnu aktivnější Oceláři. Kundrátek ještě v gólové šanci nepřehodil pravý beton Růžičky, ale v dohrávané akci udeřil Flynn. Stále tak platí, že Třinec doma s Plzní neuspěl naposledy koncem ledna 2022. Od té doby vyhrál všech sedm utkání.
Sparta rozhodla brzy
Klíčový třígólový náskok si Pražané vypracovali v první třetině, dvakrát se mezi střelce zapsal kanadský útočník Devin Shore. Verva prohrála i třetí domácí utkání v sezoně.
Hned dva hráči si v utkání připsali jubilejní starty, litvínovský útočník Koblasa nastoupil k 700. zápasu v extralize, hostující obránce Krejčík ke 400.
Lépe na něj ale bude vzpomínat bek Sparty. Do první šance se přitom již ve druhé minutě dostal domácí Polášek, jenž při zranění Sukeľa nastoupil s kapitánským céčkem. Ze samostatného nájezdu ale Kořenáře překonat nedokázal.
Pražané byli střelecky aktivnější, přesto musel Kořenář v deváté minutě opět předvést skvělý zákrok. Czuczman jej po přečíslení dva na jednoho také nepřekonal.
A poté začala úřadovat Sparta. V 11. minutě se dostal za obranu Vervy Shore, prostřelil Tomka a připsal si první extraligovou trefu. O necelé čtyři minuty později na něj navázal Sirota, jenž také zamířil přesně a střelecky se prosadil poprvé v dresu Sparty. Desetiminutovku hrůzy pro domácí zakončil 42 sekund před koncem první třetiny Hyka, jenž se prosadil po individuální akci.
Severočechům se podařilo snížit v první přesilové hře. Hlava ještě netrefil zcela odkrytou branku, čtyři sekundy před plánovaným návratem Davida Vitoucha na led se ale prosadil Plutnar. Litvínov se tak dočkal první vstřelené branky na Zimním stadionu Ivana Hlinky v sezoně.
Domácí byli poté mnohem nebezpečnější než v první části, druhý gól ale přidat nedokázali. Naopak sami inkasovali. I Sparta dokázala využít premiérovou přesilovku, když osvědčil svůj důraz na brankovišti Shore.
Ve 46. minutě mohl utkání zdramatizovat Jurčík, Kořenáře ale nepřekonal. Na druhé straně zkoušel odčinit své vyloučení David Vitouch, Tomek byl však pozorný. Následně se svými spoluhráči přestál i tlak při Gajdošově vyloučení, k obratu ale tým nenastartoval. Sparta tak zahájila sérii čtyř zápasů na kluzištích soupeřů výhrou, kterou navíc podtrhl Horák pátým gólem 15 sekund před koncem.
5. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 33. Flynn (L. Hudáček), 62. Flynn (L. Hudáček, Kundrátek) - 33. Měchura (Filip, Zámorský). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba - Axman, Rožánek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 4611.
Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, Jank, J. Galvas, Nedomlel - M. Růžička, Miloš Roman, A. Nestrašil - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.
Plzeň: J. Růžička - Merežko, J. Jeřábek, Kvasnička, Šalda, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Plutnar (Holmström, Koblasa) - 11. Shore (Chlapík, Dzierkals), 14. Sirota (M. Špaček, Chlapík), 20. Hyka (Sirota, M. Seppälä), 37. Shore (Hyka, M. Špaček), 60. Horák (Irving, Raška). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 4907.
Litvínov: M. Tomek - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Czuczman, Baláž - Pištěk, D. Kaše, Hlava - Čajkovič, Holmström, Hännikäinen - Maštalířský, Gut, Koblasa - Jurčík, Jícha, Zygmunt - Brož. Trenér: Broš.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, M. Seppälä, Sirota, Němeček - Řepík, Shore, Hyka - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, Horák, K. Hrabík - Raška, M. Vitouch, D. Vitouch. Trenér: Gross.
HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 41. Yetman (M. Kalus, Nellis), 58. P. Zdráhal (Kňažko) - 11. Fořt (F. Pavlík, Havlín), 15. Skalický, 29. Mazura (Buchtele, Skärberg), 54. Fořt (Skalický, Moses). Rozhodčí: Květoň, Mejzlík - Peluha, Zíka. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4125.
Vítkovice: Klimeš - Port, Demel, Kňažko, Leahy, Budík, Auvitu, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hladonik - Lednický, Přibyl, Macias - Hauser. Trenér: Varaďa.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Gewiese, Lintuniemi, Čech, F. Pavlík, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Mazura - Rekonen, Hradec, Malínek - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 32. Mandát (Kondelík), 42. Smejkal (Gazda, Tourigny), 46. Lauko (Smejkal) - 31. Macuh (Anděl). Rozhodčí: Cabák, Šír - Hnát, Lhotský. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváků: 8832.
Pardubice: Will - Gazda, Ludvig, Tourigny, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, R. Kousal - Smejkal, Sobotka, Lauko - Hrníčko, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Herčík - od 21. navíc Kaplan. Trenér: Pešán.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Škůrek, Ozols - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Petrovický.
Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 31. Robins (Bareš, M. Forman) - 16. Vráblík (Štencel), 34. Harris (N. Olesen, Cibulka), 51. N. Olesen (Lantoši, Cibulka), 54. Harris (N. Olesen, Cibulka). Rozhodčí: Pilný, Veselý - Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:1. Diváci: 2683.
Kladno: Š. Lukeš - M. Jandus, Piskáček, Mendel, Vandas, T. Tomek, Pietroniro - Ojamäki, Barinka, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Forman - Bareš, Robins, Konečný - M. Procházka, Melka, O. Bláha. Trenér: Čermák.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Cibulka, Kachyňa, Vála, Pýcha - Ordoš, Bulíř, J. Koláček - N. Olesen, Harris, Lantoši - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Hoch, M. Toman, P. Novák - Kašlík. Trenér: Čihák.
HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 11. D. Šťastný (Jones, P. Tomek), 35. Černoch (D. Šťastný, D. Mikyska), 37. Čihař (Jones, D. Šťastný) - 13. Kohout (Tamáši, Dlapa). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gerát, Rampír. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 3283.
Karlovy Vary: D. Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, A. Rulík, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Jiskra - D. Šťastný, Jones, Čihař - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Vukojevic, Mudrák, Dlapa, Pláněk, Šenkeřík, Pilař, L. Kovář - Jergl, Tamáši, Perret - Kohout, Batna, Nenonen - Radil, Bunnaman, R. Pavlík - Pour, Hašek, Kusý. Trenér: T. Martinec.
HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Branky a nahrávky: 7. T. Zohorna, 34. Š. Stránský (Ščotka), 44. H. Zohorna (T. Zohorna), 56. Š. Stránský (Ščotka) - 22. A. Musil, 36. Sandberg (O. Procházka, Ahac), 53. Lenc, 58. Faško-Rudáš (Zile, Sandberg), 60. Pytlík. Rozhodčí: Barek, Hribik - Dědek, Hynek. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Oslabení: 0:2. Diváci: 7054.
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, Boltvan, J. Kos. Trenér: Pokorný.
Liberec: Kváča - D. Zeman, M. Ivan, Kachlíř, Zile, Aubrecht, Ahac, Pilíšek - Faško-Rudáš, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, O. Procházka - Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.
|1.
|České Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2.
|Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3.
|Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4.
|Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|5.
|Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|6.
|Mladá Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7.
|Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8.
|Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|9.
|Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|10.
|Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11.
|Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12.
|Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13.
|Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2