Přeskočit na obsah
Benative
13. 3. Růžena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Obhájce titulu z Brna uspěl v předkole, přehrál Motor

Sport,ČTK

Hokejisté Brna úspěšně zvládli i druhý duel předkola v Českých Budějovicích a postoupili do čtvrtfinále play off. Po dnešní výhře 3:2 ovládl obhájce titulu sérii 3:1 na zápasy.

Kristián Pospíšil a Šimon Kubíček z Českých Budějovi v zápas play off Motor České Budějovice - HC Kometa Brno
Kristián Pospíšil a Šimon Kubíček z Českých Budějovi v zápas play off Motor České Budějovice - HC Kometa BrnoFoto: CTK
Mezi nejlepší osmičkou se Jihomoravané utkají buď s vítězem základní části Pardubicemi, nebo s druhou Plzní.

Pokud z poslední rozehrané série předkola Sparta - Kladno postoupí Pražané, utká se Kometa v repríze loňského finále s Dynamem. Při postupu Rytířů vyzve Indiány.

Pro tým Motoru, který loni zvládl předkolo, ale pak neuhrál ve čtvrtfinále ani jeden zápas v sérii s Pardubicemi, sezona skončila.

V čase 52:47 o tom rozhodl gól Kristiána Pospíšila za stavu 2:2. Domácí předtím ve druhé části smazali dvoubrankové manko, které měli po úvodní třetině.

Aktualizujeme…

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápasy:

Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha,

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o útok na uspořádání společnosti a o vytváření strachu.
ŽIVĚ „Absolutní legislativní zmetek.“ Opozice grilovala chystaný zákon o neziskovkách

Opozice se obrátí na Ústavní soud, pokud bude platit zákon o registraci neziskových organizací se zahraničními vazbami. Ve sněmovně to v pátek řekli předsedové Pirátů Zdeněk Hřib a klubu STAN Michaela Šebelová. Hřib označil pracovní návrh za ruský zákon a Šebelová za paskvil. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o „absolutní legislativní zmetek, který by Českou republiku posunul dál než do Ruska“.

FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei visits Hezbollah's office in Tehran
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
To by v Česku nikdy neprošlo. Srovnání s ruským zákonem o zahraničních agentech je nesmysl

Označovat to, co dělají čeští vládní politici, za ruské není příliš rozumné. Je to prvoplánová nálepka, která se dá nalepit takřka na všechno. A je to i nepřímá bagatelizace ruského represivního režimu. Jen stěží si mohou lidé nežijící v Rusku představit, jak rozsáhlé jsou možnosti ruského státu k potlačování jeho odpůrců a jak úzká je politická svoboda v Rusku.

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia
ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu

Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.

In a far flung seat, Nepal’s new guard takes on old vote machine
Novým nepálským premiérem bude raper. K moci ho vynesla vzpoura mladých

V nepálských parlamentních volbách podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala v pátek agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých bylo zabito sedm desítek lidí a které vedly k pádu vlády.

