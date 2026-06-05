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Sport

Oba zámořské týmy i nebezpečné Norsko. Hokejisty čeká na příštím MS těžká skupina

ČTK

Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem.

Lukáš Sedlák a Darnell Nurse v zápase MS 2026 Česko - Kanada
Lukáš Sedlák a Darnell Nurse v zápase MS 2026 Česko - KanadaFoto: REUTERS
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Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Složení skupin zveřejnila federace dnes na svém webu.

Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května zápasem na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kde by se mělo domácí Německo utkat zřejmě se Švýcarskem.

Kompletní program turnaje ale organizátoři zveřejní v příštích týdnech. V Mannheimu a Düsseldorfu, kde se odehrají utkání skupiny A, se začne hrát v pátek 14. května.

Turnaj, na kterém povede českou reprezentaci poprvé jako hlavní kouč Zdeněk Moták, vyvrcholí v Düsseldorfu v neděli 30. května.

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Složení základních skupin:

A (Düsseldorf): Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina.

B (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán.

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