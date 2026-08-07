Nový problém českého hokeje. Žebříček budí strach o veledůležitou pozici

Za největší slabinu českého hokeje se dlouhodobě označuje obrana. Hlavně proto, že počet tuzemských beků v zámořské NHL prořídl na pouhou hrstku. Podobně špatně už je na tom ale i střed útoku, vůbec nejdůležitější post vyjma gólmana.
Lang, Straka, Reichel, Plekanec, Čajánek, Výborný a mnoho dalších. V nultých letech byl český hokej na vrcholu a v NHL to bylo znát i na klíčové pozici centra.
Střední útočník v ledním hokeji přijímá zásadní odpovědnost, větší než ostatní bruslaři. Pracuje v obraně, chodí na buly, řídí hru. Říká se, že bez prvotřídních centrů nejde vyhrát Stanley Cup. Relevantní je to i pro velké mezinárodní turnaje, jako je olympiáda.
O to víc tak platí, že český hokej má problém.
Renomovaný online deník The Athletic nedávno seřadil všechny týmy NHL na základě jejich prvních dvou centrů, respektive je rozhodil do osmi kategorií podle kvality.
Do té první se nepřekvapivě vešel pouze Edmonton, jehož superhvězdné duo Connor McDavid – Leon Draisaitl nemá ve středu útoku konkurenci.
Zbytek žebříčku je zajímavý mimo jiné tím, že dlouho neukazuje žádné české jméno.
Až v kategorii číslo šest. Částečně. U Buffala je jako první centr veden Josh Norris, protože s hvězdným Tagem Thompsonem se počítá spíš na křídlo, a dvojkou jsou výjimečně hned tři hráči: Konsta Helenius, Noah Östlund a… Jiří Kulich.
„Jeden z těchto tří by se měl prosadit jako schopný druhý centr,“ píše autor analýzy Harman Dayal.
Ačkoliv v jiném, starším návrhu vede nadějný Kulich rovnou první útok, automatické místo v prvních dvou lajnách zjevně nemá, zvlášť potom, co kvůli krevní sraženině zmeškal většinu uplynulého ročníku.
Druhým a posledním Čechem v žebříčku je Pavel Zacha. V Bostonu, který skončil v sedmé kategorii z osmi, je prý ve středu útoku mužem číslo jedna před Fraserem Mintenem, případně Eliasem Lindholmem.
„V minulé sezoně si vedl působivě, dosáhl na metu 30 gólů. A za zmínku stojí, že toho dosáhl prakticky bez Davida Pastrňáka,“ připomíná Dayal, že české hvězdy spolu mimo přesilovky téměř nehrály. „Obecně ale Zacha kalibrem odpovídá druhému centrovi, než že by byl skutečnou jedničkou, to je zjevné. V kariéře nikdy nepřekročil hranici 70 bodů a není výrazným tahounem hry.“
Kdo by ve výčtu čekal ještě zkušeného Tomáše Hertla, tak ten podle Dayala „není při hře pět na pět dostatečně tvořivý, aby mohl dělat druhého centra na plný úvazek“.
Ve Vegas tak na této pozici – pokud je zdravý - nastupuje William Karlsson a z křídla je schopný zaskočit hvězdný Mitch Marner. Neoddiskutovatelným prvním centrem klubu je pak Jack Eichel.
Potenciál pro první dvě formace dlouhodobě ukazuje Filip Chytil, ale brzdí ho otřesy mozku. The Athletic vidí jako dva nejlepší centry Vancouveru jiné hráče: Eliase Petterssona a Marca Rossiho.
Pak už z českých centrů v NHL zbývá jen dříč do čtvrté lajny Radek Faksa.
Jiní takoví hokejisté, David Kämpf a Tomáš Nosek, v létě odešli zpátky do Evropy. David Tomášek tak učinil už v sezoně, poté, co se neprosadil v Edmontonu.
Situaci mohl zachránit Martin Nečas, jenž prošel draftem jako centr. V zámořské lize ale nakonec vykrystalizoval jako top křídelník. Respektuje to i reprezentace.
Viditelně chřadnoucí střed útoku tak stejně jako obranu bude muset spasit nastupující generace. Ta, která konečně začala vyhrávat medaile na mládežnických světových šampionátech. V nadcházejícím ročníku budou o NHL bojovat například centři Petr Sikora a Miroslav Holinka. Nic jistého ale nemají, natož v prvních dvou lajnách.
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