Nový Gudas? Může být náš šerif, říká trenér o Alscherovi. Jeho rodina má psí spřežení

Je jedním z osmi českých nováčků na hokejovém mistrovství světa a na ledě si ho zaručeně všimnete díky velké svalnaté postavě. 22letý tvrďák Marek Alscher ale ve Fribourgu přispěl i jedním důležitým gólem. Obránce, který v aktuální sezoně zapsal první čtyři starty v NHL, představuje jeho trenér Jan Krégl.
Kladenský odchovanec Alscher má od začátku turnaje pevné místo ve třetím obranném páru.
Při výhře nad Švédskem zaujal obětavými bloky v oslabení, v utrápeném zápase s Italy zase pomohl Čechům z nečekané šlamastyky důležitým gólem na 1:1.
„Pro fanoušky jsou zajímavé góly a asistence. Márovi s Jirkou Ticháčkem se naštěstí podařilo vymyslet vyrovnání s Itálií. Tím vejdete do povědomí širšího spektra diváků,“ říká Krégl, jenž poznal oba zmíněné beky v kladenské mládeži.
„Marek je ale typický svým zodpovědným přístupem a výbornými defenzivními věcmi. Věřím, že i tím dokázal a dokáže zaujmout,“ dodává k Alscherovi, s nímž dodnes spolupracuje coby kondiční trenér.
Obránce s parametry 190 centimetrů a 93 kilogramů působil u Rytířů do 15 let. Pak strávil dva roky v dorostu finského Lahti a tři sezony v zámořské juniorce v Portlandu.
V roce 2022 si ho ve třetím kole draftu NHL vybrala Florida.
„V každé sezoně se mu povedlo dát gól ve stylu, kdy projel celé hřiště. Mohl na juniorské úrovni produkovat více bodů, ale Florida od začátku věděla, na jakou pozici s ním směřuje,“ popisuje Krégl.
Poslední dvě sezony strávil Alscher v AHL, na floridské farmě v Charlotte. Setkal se tam i se slovenským útočníkem Oliverem Okuliarem, který o Alscherovi prohlásil, že z něj Čechům roste nový Radko Gudas.
„Typologicky jsou to podobní hráči,“ souhlasí Krégl. Ten i Gudase, shodou okolností dalšího hokejistu s kladenskými kořeny, velmi dobře zná.
Ale zatímco 35letý Gudas proslul v NHL jako český rekordman v počtu hitů a řízný obránce, který se nebojí shodit rukavice, Alschera vidí přece jen trochu jinak.
„Radko je v některých aspektech hry tvrdší a dokáže to vybláznit. Mára je spíš klidný a konzistentní. Jsem přesvědčený, že pokud se v NHL usadí, tak se svou postavou bude muset občas do něčeho vletět, ale spíš bych ho přirovnal k roli Nika Mikkoly,“ zmiňuje trenér.
Finského beka Floridy vypíchl i sám Alscher, když před MS mluvil s českými médii o tom, jakým stylem by chtěl v zámoří hrát. „Dohrát každý souboj, nenechat žádnou ránu jen tak,“ povídal.
Podle Krégla se tento styl, kdy soupeře každý souboj zabolí, daří mladému obránci aplikovat i na šampionátu ve Švýcarsku. Také do budoucna by roli „šerifa“ mužstva, kterou míval právě Gudas, mohl Alscher plnit.
„Gudy je výborný v prostoru před brankou, umí přitvrdit, dirigovat si defenzivní činnost a výborně číst hru. To si myslím, že by Marek mohl mít taky. Navíc i se svou velkou postavou se dokáže na ledě lépe pohybovat,“ přidává Krégl.
V závěru základní části této sezony NHL dostal Alscher první povolání z farmy do mužstva Panthers. Za Floridu, která se v té době potýkala s množstvím absencí a už bylo jisté, že do play off nepostoupí, stihl čtyři utkání.
„Za mě zanechal velmi dobrou stopu a dveře do NHL si tím výrazně otevřel. Myslím, že v příštím ročníku by mohl za Floridu odehrát více zápasů, bude mít šanci na kempu před sezonou, předpoklady má. Teď je musí akorát potvrdit,“ konstatuje Krégl.
A jaký je nový člen dospělé reprezentace a bronzový medailista z juniorského MS 2024 mimo ledová kluziště?
„Úplně normální hodný kluk,“ reaguje trenér. „Přestože je takhle nasměrovaný na NHL, minulý rok si dodělal maturitu. Nikdy nepřemýšlel o tom, že by si zadní vrátka zavřel,“ doplňuje.
„Rodiče ho sice od začátku maximálně podporují, ale vůbec není z hokejové rodiny. Celou dobu si za tím jde sám, je velmi samostatný,“ pokračuje Krégl.
Alscherovi rodiče Ivan a Pavla mají svou smečku psů husky. Účastní se s nimi i musherských závodů, tedy klání psích spřežení.
„Márův taťka žije hlavně tady v tom, teď má snad osm nových mláďat husky. O mamce můžu říct, že nerada lítá. Mára říkal, že to spíš dostane v NHL kontrakt na osm milionů dolarů, než aby sedla do letadla a letěla se na něj podívat,“ směje se trenér.
Všiml si, že u hráčů, s nimiž spolupracuje a kteří se dostali na vrcholnou hokejovou úroveň, bývá tento prvek společný. A sice že jejich rodiče nikdy neměli přehnané ambice.
„Dokonce toho o hokeji často moc nevěděli,“ říká Krégl.
„Ale sport má spoustu benefitů do života, je to takový život nanečisto. Samostatnost je důležitá a když vyletíte z hnízda, nezbývá vám nic jiného než se to naučit. Mára je v tomhle skvěle nastavený, každé jeho angažmá mu něco dalo, aby se té elitní úrovni přiblížil. Věřím, že si svůj mindset udrží i dál,“ uzavírá trenér.
ŽIVĚ Sudetští Němci i Češi na závěr brněnského sjezdu uctili oběti okupace
Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 500 lidí, protestujících desítky.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Papež varoval před dopady umělé inteligence. Vyzval k důsledné regulaci
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství), která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil, napsala v pondělí agentura AP.
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Trumfli i Kartágo. Ukrajinští vojáci brání frontovou vesnici déle než 1500 dní
Ukrajinští vojáci bránící frontovou vesnici Mala Tokmačka v Záporožské oblasti drží nepřetržitě kontrolu nad touto obcí už déle než 1500 dní a vytvořili tím národní rekord. Napsal to v pondělí server Ukrajinska pravda s odvoláním na 118. samostatnou mechanizovanou brigádu, která získala diplom o stanovení rekordu.