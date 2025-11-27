Lední hokej

Růža nebyl lakomej, říká Málek. Vidí, komu se vše rozpadlo i kde se uvolnila nálada

před 1 hodinou
Chválil se Třinec, tepala Sparta. Bývávalo. Otočilo se pár listů kalendáře a v extralize platí nové pořádky. Pražané vládnou tabulce, Oceláři mají nekonečnou šňůru sedmi porážek. I o tom je nová epizoda hokejového podcastu Bago.
Nikdo nepochyboval. Mistři jsou zpátky! Na konci října si hrdý tým ze Slezska hověl na čele extraligové tabulky s náskokem jedenácti bodů. Fungovalo… úplně všechno. A teď? Rozpadlo se… úplně všechno.

"Je to krize, fakt je to krize," říká Václav Nedorost. Svěřenci Zdeňka Motáka sice zůstávají na třetí příčce, ale pohodlný polštář je pryč s celkovou pohodou. "Rozpadla se obrana, neprosazuje se útok. Je cítit velká nepohoda," dodá dvojnásobný mistr světa z juniorských šampionátů.

S hodnocením se k němu přidá i Roman Málek. Také on před pár epizodami vyzdvihoval formu Marka Mazance. "Gólman se sveze se zbytkem mužstva. Zažil jsem to sám mnohokrát. Jsou chvíle, kdy se branka za vámi zdá být titěrná. A jsou chvíle, kdy je obrovská," poví.

Oceláři během série nezdarů prohráli i ve Vítkovicích, kde v neděli padly také Pardubice. Trenér Václav Varaďa si díky tomu vylepšil bilanci proti bývalým zaměstnavatelům na 8:0. "Jak je to možné?" ptá se moderátorka Tereza Kubíčková.

"Je vidět, že umí. Má nakoukané hráče, dokáže najít správné detaily, a pak vyhrává o gól," všímá si Nedorost. "Navíc motivace je velká. Kabina ví, že ty odchody nebyly třeba úplně ideální a chce za trenéra bojovat," dodává.

Historku přidá i Málek. "Zažívali jsme to ve Slavii s Vláďou Růžičkou. Prohrát derby? To nechtěl další den na zimák nikdo. Když jsme ale Spartu porazili, byla největší pohoda na světě. A Růža vždycky něco vypsal, není lakomej," vzpomíná na velké souboje o Prahu.

Zatímco Slavia aktuálně vévodí první lize, Sparta je na stejné pozici o stupeň výš. Přímočarý přístup někdejšího Málkova soupeře a neústupného beka Jaroslava Nedvěda na kabinu zafungoval, úterní triumf v Pardubicích budiž důkazem.

"Atmosféra se asi uvolnila, je to vidět na ledě," všímá si Málek. "Pokud je pravda, že měli v kabině úřední jazyk angličtinu, tak to mohlo být složité. Taky bych v takovém prostředí v Česku asi být nechtěl a necítil se."

Nedorost se na celou sparťanskou revoluci chce dívat s nadhledem. "Nejde říkat, že to všechno byla chyba Pavla Grosse. Minulé sezony hráli pěkně, dávali góly, my je vyzdvihovali. Třetí rok je vždycky těžký, asi se to spojení vyčerpalo," připomíná Nedorost.

I tohle téma v Bagu poctivě a pečlivě celé trio rozebere. Podepsal by Václav Nedorost s Pavlem Grossem před sezonou prodloužení smlouvy? Jaké byly bitky Johna Ludviga a Jakuba Lauka? Kolik spolužáků vzal Petr Tomek na školní zápas v Karlových Varech? Odpovědi najdete v nové epizodě podcastu Bago.

 
Růža nebyl lakomej, říká Málek. Vidí, komu se vše rozpadlo i kde se uvolnila nálada
