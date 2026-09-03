Nosil by dnes německý tým hákový kříž? pálí kritik. Ruský klub pobouřil retro dresy

Ruský hokejový klub CSKA Moskva vyvolal pozdvižení retro dresy pro nadcházející sezonu Kontinentální ligy.
V ročníku, který startuje už 5. září, oslaví hokejové CSKA 80. výročí od založení klubu. Při této příležitostí vytáhne ve vybraných zápasech speciální dresy.
Ty jsou inspirované podobou ze 70. a 80. let. Na hrudi mají rudou hvězdu se srpem a kladivem, symbolem komunismu a Sovětského svazu.
„Ty dresy jsou fakt super, krásné! Červená je moje oblíbená barva a vypadá na nich skvěle. Celý tým z toho má opravdu radost,“ řekl deníku Sovětskij sport útočník CSKA Marat Chajrullin.
Ne všichni ale hokejistovo nadšení sdílí. Zatímco v Rusku mají sovětské symboly - s ohledem na tehdejší velmocenské postavení Ruska - spíše pozitivní konotace, v zemích bývalého východního bloku jsou silně kontroverzní až nelegální. Podobně jako ty nacistické.
„Dokážete si představit, že by dnes nějaký německý tým hrdě nosil hákový kříž?“ podivil se na sociální síti X Szymon Szemberg, bývalý šéf Asociace evropských klubů nebo mluvčí světového hokeje IIHF.
„Muzeum druhé světové války v polském Gdaňsku přisuzuje odpovědnost za vypuknutí této války jak nacistickému Německu, tak Sovětskému svazu,“ připomněl bývalý funkcionář, že symboly SSSR je vysoce citlivou záležitostí například v Polsku, a přiložil několik fotografií ze zmíněného muzea.
Kontroverzní retro dresy nejsou v ruském hokeji ničím novým. Třeba na konci roku 2021, pár měsíců před ruskou invazí na Ukrajinu, nastoupila sborná na domácím Channel One Cupu v dresech s nápisem v azbuce CCCP, čili SSSR (Svaz sovětských socialistických republik). Hrála tak i proti Česku.
„Sovětský svaz byl krutý totalitní stát a oživovat ho, dokonce z nostalgie, je nechutné,“ zlobil se třeba sovětský šachový velmistr Garri Kasparov.
Vedle kritiky se však objevila i smířlivost, a to i z Česka.
„Mně se to zdálo dobré. Nevidím na tom nic špatného, neberu to jako provokaci,“ podotkl bývalý obránce Vladimír Bednář, mistr světa z roku 1972, který proti Sovětům svedl řadu bitev. „Ta doba dávno pominula. Oni si zkrátka zavzpomínali, je to jejich věc,“ dodal.
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