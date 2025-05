Bývalí hráči Bostonu srazili Toronto. Nosek asistoval, Marchand rozhodl prodloužení

Hokejisté Floridy udolali ve 2. kole play off NHL i díky asistenci Tomáše Noska doma Toronto 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2. O výhře rozhodl v 76. minutě Brad Marchand, donedávna kapitán Bostonu. Winnipeg porazil Dallas 4:0 a vyrovnal sérii na 1:1.

Nosek, hráč Bostonu z let 2021 až 2023, naskočil v letošním play off do prvního utkání a po jeho akci korunovala Florida obrat z 1:3 na 4:3. Český útočník zavezl puk z obranné modré čáry podél levého mantinelu do útočného pásma, kde si najel do středu a vystřelil.

Jeho švih zpoza mezikruží skončil v brance a v oficiálním zápise byl Nosek chvíli uveden jako autor gólu. Opakovaný záznam ale prokázal, že kotouč ještě lehce tečoval Jonah Gadjovich.

Obhájce Stanleyova poháru, který prohrál v Torontu oba zápasy o gól, nezačal vůbec dobře. Poprvé inkasoval už po 23 sekundách z Matthewa Kniese. V šesté minutě zvýšil povedeným manévrem John Tavares: přihrávku převzal u levé tyčky, kde veškerý prostoru ucpal gólman Sergej Bobrovskij, tak obkroužil branku a bekhendem zasunul puk do branky na opačné straně.

Vzápětí snížil Aleksander Barkov, ale znovu Tavares šikovnou tečí vrátil hostům v úvodu druhé třetiny dvougólový náskok.

Florida slepenými trefami během 64 sekund vyrovnala. Při závaru se nejdříve prosadil Sam Reinhart a rozhodčí ještě u videa zkoumali, zda puk prošel brankovou čarou. Na něj navázal Carter Verhaeghe a ve 36. minutě završil Gadjovich po akci Noska obrat.

Toronto si vynutilo prodloužení v 51. minutě šťastným gólem, když Bobrovskij vyrazil střelu Morgana Riellyho, ale puk se od nohy Setha Jonese dostal do branky.

U vítězné trefy se ale Rielly ocitl v opačné pozici. Od něj se odrazil puk po střele bývalého kapitána Bostonu Marchanda a obloučkem zapadl za záda Josepha Wolla.

Winnipeg položil základ úspěchu v úvodu. Přesilovou hru využil ve čtvrté minutě z dorážky Gabriel Vilardi. Náskok zvýšil v čase 7:07 Nikolaj Ehlers, jehož přihrávku si srazil bruslí do vlastní sítě Esa Lindell.

Zhruba v polovině zápasu upravil Adam Lowry z dorážky na 3:0 a výhru zpečetil Ehlers při risku Dallasu bez brankáře. První hvězdou zápasu byl vyhlášen domácí gólman Connor Hellebuyck, který zastavil všech 21 střel.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Florida - Toronto 5:4 v prodl. (1:2, 3:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 8. Barkov, 25. Reinhart, 26. Verhaeghe, 36. Gadjovich (Nosek), 76. Marchand - 6. a 23. Tavares, 1. Knies, 51. Rielly. Střely na branku: 36:31. Diváci: 19.842. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Tavares (Toronto). Stav série: 1:2.

Západní konference - 2. zápas:

Winnipeg - Dallas 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 8. a 57. Ehlers, 4. Vilardi, 32. Lowry. Střely na branku: 25:21. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Ehlers, 3. Lowry (všichni Winnipeg). Stav série: 1:1.