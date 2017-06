Nor, Švéd nebo Francouz. Extraliga bude rozmanitá. Ale bude lepší? Posily jsou hlavně levnější

před 8 minutami

Přestup dospělého hráče bez smlouvy mezi kluby v české extralize vyjde v závislosti na výši tabulkového odstupného klidně na milion korun. Hostování je o dvě třetiny levnější, přesto pořád docela nákladné. I proto budou v příští sezoně hrát v extralize hráči z Norska, Francie, Lotyšska a nebo podprůměrní Švédové a Finové. Nejsou lepší než Češi a ne všichni se skutečně zařadí mezi klíčové hráče svých týmů. Ale jsou levnější a řada tuzemských klubů jim dává přednost.

Praha - Když minulý týden Pardubice oznámily příchod francouzského reprezentanta Sachy Treilleho, rozšířil se počet národností hráčů působících v Tipsport extralize pro příští sezonu na jedenáct.

Hokej na tuzemských stadionech hrají za peníze vedle Čechů i Slováci, Američané, Kanaďané, Lotyši, Slovinci, Norové, Finové, Švéd, Polák, či zmíněný Treille.

Ve většině případů to nejsou lepší hokejisté než ti domácí, tuzemský fanoušek je podle jména ani nezná a rozhodně se nemůžeme bavit ani o stoprocentním plnění v zahraničí uznávaného pravidla co cizinec, to rozdílový hráč. Spíš v sestavě zapadnou trochu hlouběji.

Vycházíme-li z minulé sezony, v elitní čtyřicítce kanadského bodování byli jen dva Kanaďané z Pardubic (Tyler Redenbach a Nicholas Schaus) a Lotyš Roberts Bukarts ze Zlína. Ten bude hrát extraligu i příští rok.

Přes to všechno v létě kluby lovily v zahraničí dál. A to letos v hodně netradičních destinacích. Jihlava angažovala neznámé Nory nebo Švéda, ve Skandinávii nakupovala i Sparta: třeba finského brankáře, který se neprosadil jako jednička v Kärpätu Oulu.

Pardubice po loňském úspěchu zkusily štěstí znovu hlavně kanadskou cestu.

Proč? Odpověď na to je velice jednoduchá. "Musíte se na to ptát hlavně manažerů, ale podle mě takoví hráči nejsou kvalitnější než čeští hokejisté. Jen ti kluci vyjdou levněji, i proto, že se za zahraniční hráče neplatí odstupné," říká hráčský agent Michal Sivek.

Zatímco zahraniční borci jdou na dračku, tabulkami svázaní Češi mají mnohdy problém sehnat angažmá. I když nejsou horšími hokejisty.

Podle údajů serveru Eliteprospects.com dosud extraligové týmy před startem nové sezony potvrdily dohromady 67 posil. Zaplatit tabulkové odstupné měly jen za 39 z nich, zbylých 28 jsou buď Slováci, mladíci vracející se ze zámoří do svých klubů anebo hokejisté ze Skandinávie a Kanady, za které se odstupné neplatí.

Zahraniční hráči, kteří před sezonou zatím přišli do extraligy:

Jméno (pozice) klub Národnost Předchozí angažmá Bilance v minulé sezoně Sacha Treille (Ú) Pardubice Francie Rouen, 1. Francie 44 zápasů, 38 bodů Erik de la Rose (O) Jihlava Švédsko Storhamar, 1. Norsko 40 zápasů, 27 bodů Nicolai Bryhnisveen (O) Jihlava Norsko Tingsryds, 2. Švédsko 33 zápasů, 13 bodů Ty Wishart (O) Pardubice Kanada Bánská Bystrica, 1. Slovensko 49 zápasů, 11 bodů Jake Cardwell (O) Pardubice Kanada Nové Zámky, 1. Slovensko 48 zápasů, 26 bodů Oskars Cibulskis (O) Hradec Králové Lotyšsko Dinamo Riga, KHL 48 zápasů, 9 bodů Lars Volden (G) Jihlava Norsko Dukla Trenčín, 1. Slovensko 19 zápasů, 93,8% Vinny Saponari (Ú) Sparta USA Frisk Asker, 1. Norsko 43 zápasů, 51 bodů Sami Aittokallio (G) Sparta Finsko Kärpät Oulu, 1. Finsko 16 zápasů, 91,3% Alexander Reichenberg (Ú) Sparta Norsko Storhamar, 1. Norsko 44 zápasů, 34 bodů

* údaje jsou ze serveru Eliteprospects.com

"My jsme přesvědčení o tom, že to budou rozdíloví hráči. Vybírali jsme je velmi pečlivě a sháněli reference," vykládal na konci týdne v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf Dukly Jihlava Bedřich Ščerban, jenž své "exotické" posily přiváděl z 1. norské ligy, 2. švédské ligy a ze Slovenska.

A možná proto jedním dechem přiznal, že svým způsobem Dukle nikdo nezaručí, do čeho jde. A že skutečně trefí jackpot. Tak jako se to povedlo loni Litvínovu, jemuž angažování obránce Daniela Sörvika vyšlo skvěle.

"U obránců tam máme nějakou pojistku (zkušební try out) kontrakty, protože nevíme, jak se etablují v českém prostředí. Pokud ale jde o jejich kvality, jsou to rozdíloví hráči," je přesvědčený Ščerban.

Byť to ne úplně přímo přiznal, také jemu práci komplikují přestupní tabulky. Nebýt nich, možná by nováček soutěže raději angažoval ověřené české hráče. Kde by třeba riziko špatného angažmá nebylo tak vysoké.

"Moje limity jsou vcelku jasné, takže jsem se jich držel. Budget, který já mám, je daný. Včetně registračních práv, eventuálně hráčských práv, pokud jsou hráči pod smlouvou. Takže ano. Když se rozhoduju, kalkuluju s celkovými náklady na hráče," vyprávěl Ščerban, jenž má jako hlavní cíl Duklu v extralize zachránit.

Tabulkové odstupné. To je kritizovaná částka, kterou kluby mezi sebou při přestupech mají platit za děti i dospělé hokejisty. A to i v takovém případě, že hráči jako profesionálové už nemají s klubem platnou smlouvu. V Evropě jde svým způsobem o anomálii.

Ještě než hráč začne pobírat plat a hrát, musí za něj nový klub zaplatit odstupné, které se ve většině případů pohybuje kolem milionu korun. To jsou peníze, jakými pokryjete velkou část sezónních nákladů na hráče ze zahraničí.

A pro kluby je to vedle angažování vlastních odchovanců ta nejsnadnější cesta, jak ve stále složitější době ušetřit. Ne zrovna malé peníze.

"Stačí se podívat na loňské kanadské bodování, moc zahraničních hráčů vysoko nebylo. Neřekl bych, že jsou lepší. Jsou levnější. Pro hráče z Norska a Lotyšska je zase extraliga zajímavá pracovní příležitost. V kariéře je může posunout výš, i když vyjdou české kluby na méně peněz než naši hráči, vydělají si tady asi víc, než kdyby hráli hokej v Norsku nebo Dánsku," vysvětluje Sivek.

Nebývalé množství posil ze zahraničí tedy stoprocentně nezaručí, že bude liga hokejové lepší. Ale zajímavější možná ano…