Dobeš znovu zářil v brance Montrealu, Canadiens díky třetí hvězdě porazili Toronto

Jakub Dobeš přispěl v NHL hokejistům Montrealu 22 zákroky k výhře 2:1 po nájezdech na ledě Toronta a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Pouze jeden gól pustil z 23 střel také Vítek Vaněček, ale s Utahem podlehl v Calgary 0:2.
Martin Nečas se podílel asistencemi na všech gólech Colorada, které vyhrálo 3:2 v prodloužení na ledě New York Rangers.

David Tomášek ozdobil návrat do sestavy gólem a pomohl Edmontonu porazit 6:2 Winnipeg. Pavel Zacha přihrál na jednu trefu Bostonu při domácí výhře 4:1 nad New Jersey.

Dobeš držel čisté konto až do 51. minuty, ve které jej překonal z úniku v oslabení Scott Laughton. Útočník Toronta nic nevymýšlel a tvrdou ranou z mezikruží vyrovnal.

V nájezdech překonal Dobeše jen Auston Matthews, zatímco Williama Nylandera i ve třetí sérii Johna Tavarese český gólman vychytal. Rozstřel rozhodl Alexandre Texier.

V nájezdech se prosadil i Cole Caufield, jenž vstřelil jediný gól Montrealu v základní hrací době a bodoval v desátém utkání v řadě (3+9).

Vaněček inkasoval už po šestnácti sekundách hry, když jej překonal z dorážky Jegor Šarangovič. Další gól padl až při risku Utahu bez brankáře a výhru Calgary zpečetil Connor Zary. První hvězdou zápasu se stal Dustin Wolf, zneškodnil všech 27 střel.

U dvou branek Nečas asistoval lídrovi týmu Nathanu MacKinnonovi. Kanadský útočník poslal Avalanche v 56. minutě do vedení 2:1.

Poté, co domácí Artěmij Panarin zařídil vyrovnáním v poslední minutě řádné hrací doby prodloužení, rozhodl nejproduktivnější hráč soutěže bekhendovou střelou po samostatné akci.

Nečas vylepšil svou bilanci v sezoně na 38 bodů (14+24) z 28 zápasů a je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. Druhý je David Pastrňák z Bostonu, který ale od konce listopadu kvůli zranění nehraje.

Tomášek se v předchozích třech zápasech nevešel do sestavy. K návratu mu pomohlo zranění Connora Clattenburga a za šanci se odvděčil třetím gólem sezony.

Český útočník si sjel před branku a pohotovým zakončením upravil v 54. minutě na 6:1 po přihrávce Trenta Frederica z rohu kluziště. Edmonton rozhodl drtivým nástupem, vedl 4:0 už v čase 13:31.

Zacha připravil v 57. minutě gól na 3:1 a bodoval ve třetím utkání v řadě (2+2). Český útočník přihrál v rychlém protiútoku z pravé strany k levé tyčce, kde zakončoval do prázdné branky Casey Mittelstadt. Hlavním strůjcem výhry byl brankář Bostonu Jeremy Swayman, protože kryl 29 střel.

NHL:

NY Rangers - Colorado 2:3 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 45. Sheary, 60. Panarin - 56. a 63. MacKinnon (na obě Nečas), 28. Kelly (Nečas). Střely na branku: 26:41. Diváci: 17.647. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Šesťorkin (NY Rangers), 3. Blackwood (Colorado).

Florida - Columbus 7:6 v prodl. (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)

Branky: 32. a 34. Verhaeghe, 10. Rodrigues, 37. Jones, 45. Marchand, 55. Lundell, 65. Bennett - 8. Severson, 26. Voronkov, 26. Wood, 31. Marčenko, 39. Sillinger, 43. Lundeström. Střely na branku: 40:31. Diváci: 19.269. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Verhaeghe, 3. Marchand (všichni Florida).

Boston - New Jersey 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 18. Minten, 22. Geekie, 57. Mittelstadt (Zacha), 58. Peeke - 19. Meier. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Geekie, 3. Zadorov (všichni Boston).

Toronto - Montreal 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 51. Laughton - 29. Caufield, rozhodující sam. nájezd Texier. Střely na branku: 23:34. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 19.081. Hvězdy zápasu: 1. Caufield (Montreal), 2. Hildeby (Toronto), 3. Dobeš (Montreal).

Ottawa - St. Louis 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Zetterlund - 28. a 41. Neighbours. Střely na branku: 42:20. Diváci: 16.064. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Hofer (oba St. Louis), 3. Zetterlund (Ottawa).

Tampa Bay - NY Islanders 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 53. Ritchie, 60. Cizikas. Střely na branku: 32:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Ritchie (oba NY Islanders), 3. Johansson (Tampa Bay).

Carolina - Nashville 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)

Branky: 36. a 49. Blake, 9. Hall, 10. Ehlers, 20. Carrier, 45. Aho - 47. Bunting, 50. Wood, 52. Forsberg. Střely na branku: 40:22. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Ehlers, 3. Bussi (všichni Carolina).

Calgary - Utah 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky. 1. Šarangovič, 58. Zary. Střely na branku: 23:27. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59:10 minuty, inkasoval jeden gól z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 17.541. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Andersson, 3. Šarangovič (všichni Calgary).

Los Angeles - Chicago 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Branky: 40. a 45. Clarke, 22. Foegele, 37. Kuzmenko, 47. Anderson, 50. Turcotte. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Clarke, 2. Turcotte, 3. Anderson (všichni Los Angeles).

Edmonton - Winnipeg 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)

Branky: 3. Nugent-Hopkins, 5. Draisaitl, 8. Savoie, 14. Bouchard, 23. Lazar, 54. Tomášek - 45. Vilardi, 56. Koepke. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. Draisaitl, 3. Lazar (všichni Edmonton).

Vancouver - Minnesota 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky: 36. a 46. Räty, 30. Willander, 32. E. N. Pettersson - 4. Boldy, 58. Zuccarello. Střely na branku: 20:30. Diváci: 18.629. Hvězdy zápasu: 1. Räty, 2. Tolopilo, 3. Willander (všichni Vancouver).

Seattle - Detroit 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 17. Montour, 27. Larsson, 33. Stephenson - 8. Finnie, 26. Copp, 40. Van Riemsdyk, 58. P. Kane. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Edvinsson (oba Detroit), 3. Larsson (Seattle).

 
