Nikterak originální, ale vítězná. Pastrňák ovládl NHL v netradiční anketě

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA.

BOSTON, MASSACHUSETTS - DECEMBER 23: David Pastrnak #88 of the Boston Bruins warms up against the Montréal Canadiens at TD Garden on December 23, 2025 in Boston, Massachusetts. (Photo by China Wong/NHLI via Getty Images)Foto: NHL.com
Pastrňákova přezdívka "Pasta" se nejvíc líbí 13,5 procentům hlasujících hráčů. Za mistrem světa se umístili Patrick Kane z Detroitu (Showtime), Ryan O'Reilly z Nashvillu (Factor) nebo Liam O'Brian z Utahu (Spicy Tuna).

Devětadvacetiletý Pastrňák je také známý svým výrazným módním stylem, ale v anketě ho předčil jeho kamarád William Nylander. Útočník Toronta dostal 32,9 procent hlasů, Pastrňák 9,7. Pátý skončil Martin Nečas z Colorada se 3,2 procenty.

Celkem 348 hokejistů v anketě mimo jiné volilo i hráče, který podle nich bude po ukončení kariéry nejlepším trenérem. Vyhrál Sidney Crosby z Pittsburghu před Nickem Folignem z Minnesoty.

Nejnáročnější přípravu podle hráčského hlasování podstupuje Nathan MacKinnon z Colorada. V anketě získal 20,7 procent, s velkou ztrátou za ním skončili Connor McDavid z Edmontonu a Kris Letang z Pittsburghu.

Nejlepším golfistou v NHL podle hráčů je Clayton Keller z Utahu, králem sociálních sítí Nylander a nejlepší šatna pro hostující tým je v Detroitu. Nejkvalitnější led pak má s obrovskou převahou aréna Bell Centre v Montrealu.

Hráči také hlasovali o tom, z jakého města by měl být případný nový účastník soutěže. Se ziskem 34,3 procent zvítězil Houston, na druhém místě skončil s 16,9 procenty Quebec a třetí byla Atlanta.

Mohlo by vás zajímat
Area 51

Trump znovu promluvil o UFO. Našli jsme spoustu velmi zajímavých dokumentů, tvrdí

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody kolem jednoho z největších mysterií moderní historie. Během pátečního projevu oznámil, že jeho administrativa při prověřování vládních archivů narazila na materiály o neidentifikovaných létajících objektech (UFO), které by mohly změnit dosavadní vnímání tohoto fenoménu.

MARTIN KOCANDA, ředitel, Národní knihovna Praha

Turkův úředník „s dlouhými chapadly“. Kdo je Martin Kocanda, otec náctiletého „génia“

Začínal jako vězeňský kaplan, poslední léta se ale pohyboval kolem špiček české politiky. Martin Kocanda nyní působí jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí, zatímco náctiletý syn Samuel řídí kancelář podřízeného institutu Správy jeskyní. Cesta k postu vedoucího úředníka ale byla dlouhá a vedla nejen přes jiné resorty, ale také přes Národní knihovnu – k velké nelibosti odborů.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce

Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.

