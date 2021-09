V Rusovi viděli Pastrňáka, z NHL ale sklouzl do Bystrice. Konec kariéry, píší o něm

Měl být hvězdou zámořské NHL, ale teď je rád za angažmá v Banské Bystrici. Nikita Ščerbak přitom prošel draftem 2014 hned za Davidem Pastrňákem, tedy na 26. místě.

Ruský křídelník zaujal skauty tím, že v mizerném týmu z kanadské juniorky sbíral víc než bod na zápas. "Co by asi dokázal s dobrými spoluhráči?" spekulovali experti. Panovalo přesvědčení, že Ščerbak se díky rychlým nohám, přehledu a tvůrčím schopnostem prosadí kdekoliv. I v Montrealu, který po Rusovi sáhl.

"Všichni fanoušci samozřejmě chtěli, aby ze mě byl Pastrňák. O vaší kariéře ale rozhoduje spousta faktorů," řekl před časem Ščerbak.

Zatímco Pastrňák nastřádal v NHL už 427 bodů, Ščerbak jich má jen osm. A další zřejmě nepřidá, neboť v hokejové hierarchii se pořád propadá.

Po čtyřech profesionálních sezonách v zámoří, které strávil převážně na farmách, zamířil zpátky do Ruska. I tam od něj čekali hodně. Jenže Ščerbak neuspěl ani v Omsku, ani v Čeljabinsku. Nasbíral málo bodů, konkrétně 11 v 31 kláních.

V minulém ročníku se ještě pokusil o návrat do NHL, když podepsal smlouvu s farmou Dallasu, ale nezaujal natolik, aby mu zavolali šéfové Stars. Čili další krach.

Nyní Ščerbak míří do slovenské ligy, která je hned několik pater pod NHL a kde nastupuje minimum Rusů. Navíc se upsal momentálně průměrné Banské Bystrici. V minulé sezoně skončila třetí od konce a zářné vyhlídky nemá ani letos.

"Snažili jsme se zvýšit konkurenci v mužstvu a hledali posilu na křídlo," vysvětlil příchod Ščerbaka manažer klubu Július Koval. "Nikita řešil možnosti v Severní Americe, ale s 200 zápasy v AHL už je považovaný za veterána, takže měl ztíženou pozici."

"Jsme rádi, že si nakonec vybral právě nás. Hodně si od něj slibujeme. V hokejovém prostředí jde o známé jméno," dodal Koval.

V kabině Ščerbak potká Briana Ihnačáka, bývalého italského reprezentanta se slovenskou krví, nebo exútočníka Pittsburghu Tomáše Surového v roli asistenta trenéra.

Odchod někdejší hvězdičky do Banské Bystrice vyvolal v Rusku pozdvižení. "Toto je zřejmě konec Ščerbakovy kariéry. Takové prohlášení o 25letém hokejistovi sice působí zvláštně, ale to, že jde na Slovensko, a ne do Švýcarska nebo Finska, je hodně vypovídající," napsal Alexej Ševčenko z deníku Sport-Express. "V NHL nedostal ani dvoucestnou smlouvu, Čeljabinsk ho nepotřebuje a ani nikdo další v Rusku o něj nemá zájem," dodal.

Ščerbak si finančně výrazně pohorší. V NHL bral kolem 900 tisíc dolarů ročně (skoro 20 milionů korun) a ani v Kontinentální lize na tom nebyl špatně. Slovenská liga ale nabízí roční platy v rozmezí 30 až 80 tisíc dolarů (asi 700 tisíc až 1,5 milionu korun). Největší boháči tam vydělávají ještě o něco méně než nejchudší hráči KHL.

Otázkou zůstává, proč Ščerbak nenaplnil očekávání. Z hokejistů, kteří před sedmi lety prošli prvním kolem draftu, je na tom hůř asi jen Conner Bleackley, jenž NHL nikdy neokusil.

Podle kritiků doplácí Ščerbak na špatný přístup. Například po konci v Montrealu obviňoval kanadský klub z rusofobie, což zdůvodňoval exodusem ruských hokejistů v krátkém časovém úseku a zákazem ruštiny v kabině.

Později však svých výroků litoval: "Rozhodně jsem od Montrealu dostal šanci. Lidé ode mě očekávali víc. A víte co? Já taky! Nepodával jsem dostatečně vyrovnané výkony na to, abych někoho vytlačil ze sestavy. Zpackal jsem to a je to jen moje vina. Nechci obviňovat jiné. Měl jsem do toho dát víc."