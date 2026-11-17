Česko oslavuje 37 let svobody. Svou roli při sametové revoluci v listopadu 1989 sehráli také extraligoví hokejisté, pražská Sparta a její kapitán Jan Reindl.
Reindlovi se podle slavného římského filozofa přezdívalo Cicero. Čas při týmových cestách autobusem trávil četbou, často dějepisného charakteru. Navíc byl v pozici kapitána známý jako zdatný řečník.
To by se mu i hodilo při událostech před domácím utkáním nejvyšší hokejové soutěže proti Trenčínu v úterý 21. listopadu 1989. Kdyby v tu chvíli nebyl v úplném transu.
„Ani my nechceme zůstat lhostejní k událostem, které v současné době hýbou naší republikou. A proto se my, hokejisté Sparty, tímto připojujeme k prohlášení pražských studentů,“ četl Reindl do mikrofonu.
Byl to proslov, s nímž přišli do šatny Sparty za trenérem Pavlem Wohlem zástupci studentů. Komunistický režim v Československu se bortil a studenti prosili o podporu po brutálním zásahu na Národní třídě.
Hokejisty žádali o to, aby se zápas Sparty s Trenčínem vůbec nehrál, to však hostující tým odmítl. Sparťané nastoupili alespoň s přišitými trikolorami a Reindl neměl problém prohlášení přečíst.
„Popsal jsem dalším klukům v šatně situaci a nečekal jsem negativní reakci, místo toho jsem byl překvapený, co jsem slyšel. V podstatě jsem si dal dohromady, že by bylo lepší, kdybych žádné prohlášení nečetl,“ vzpomínal Reindl po letech pro web Bez frází.
„Kluci měli strach. Padaly názory, že přijdeme o prémie, možná něco horšího. Z dnešního pohledu se to zdá být nepředstavitelné, ale tehdy nikdo nevěděl, že komunisti půjdou do hajzlu,“ vyprávěl Reindl.
„My jsme nebyli na Václaváku a televizi se moc věřit nedalo. Říkalo se, že před Prahou stojí tanky a formují se milice,“ vysvětloval.
Ve vedení Sparty navíc seděli lidé spříznění s režimem.
„V kabině jsme to téma hodně řešili. Když jsme přijeli hrát ven, lidi nechápali, co to v Praze vyvádíme. Někteří nás plácali po zádech, ale byli tu i tací, kteří nám za to slibovali 20 let v Jáchymově,“ přidal v jiném rozhovoru Reindlův spoluhráč Jiří Kročák zmínku o nechvalně známém uranovém dole.
Reindl se i přes rozpačité názory spoluhráčů rozhodl vystoupit. V boxu časoměřičů mu hlasatel nejdříve odmítal propůjčit mikrofon, nakonec ho kapitánovi Sparty přivezl rozhodčí Anton Danko.
„Odsuzujeme brutální zákrok jednotek ministerstva vnitra a žádáme potrestání lidí nesoucích zodpovědnost za tyto činy… Požadujeme, aby byla zahájena a vedena časově neomezená lidová diskuze o současných poměrech, která bude zahrnovat hledání východisek z katastrofální společenské, politické, hospodářské a ekologické situace.“
„Vyzýváme spoluobčany, aby svou aktivní účastí na nadcházejících akcích vyjádřili svoji solidaritu.“
Když Reindl skončil, diváci v hledišti Sportovní haly aplaudovali vestoje. Zápas se pak odehrál a Sparta porazila Trenčín 7:5. To ale bylo v bouřlivém období přeci jen druhořadé.
Bez reakce nezůstaly ani další extraligové kluby. K vidění byly zmíněné trikolory na dresech, v Litvínově vyzývali hokejisty ke stávce herci Ondřej Vetchý s Mahulenou Bočanovou.
„Tehdy jsem se bál, že mě ti chlapi, pro které byl hokej tolik důležitý, zabijou. Mluvil jsem do mikrofonu, byl plný dům, a já těm chlapům řekl, že se nebude hrát," líčil Vetchý.
Ani Sparta už další utkání proti Plzni nehrála, také se zapojila do stávky. Sparťanský brankář Petr Bříza vystoupil s proslovem dokonce na jedné z demonstrací na zaplněné Letenské pláni.
V dalších měsících došli hokejisté Sparty až k titulu, prvnímu po dlouhých 36 letech. Byli přitom přesvědčeni, že značný vliv měla i Reindlova odvaha z revolučního listopadu.
„Mužstvo se i tímhle semklo, když jsme nevěděli, jak to celé dopadne. Nakonec to naše země ustála a my jsme byli rádi, že jsme byli u toho,“ popisoval Kročák.
„Já si doteď nejsem jistý, jestli ten aplaus z listopadu nebyl větší, než když jsme na konci sezony vyhráli ten titul,“ usmíval se Reindl.
Mimochodem, ve finálové sérii play off sparťané zdolali právě Trenčín. A v semifinále předtím skolili Kladno s osmnáctiletým talentem Jaromírem Jágrem, navzdory jeho slavnému představení ve čtvrtém zápase série, kdy hattrickem „kouřil Spartu“.
Kapitán Reindl, ve Spartě ceněný pro mimořádnou obětavost a oddanost, odešel po mistrovské sezoně do francouzského Épinalu.
O pár let později, ve svých třiatřiceti, se chtěl do Sparty vrátit. Jenže v sezoně 1994/95, kdy měla NHL výluku, dostali přednost jiní, což Reindla zamrzelo. A i na další období tak zůstal ve Francii jako trenér.
V roce 2022 vstoupil do sparťanského Klubu legend.
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