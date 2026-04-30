„Nic si nepamatuju." Slovák zvládl nejtěžší boj, zvedá se z vozíku a dělá první kroky

Ondřej Zoubek

Konec sezony, kterou v bratislavském Slovanu sám rozjížděl, sleduje Roman Kukumberg mladší jen zpovzdálí. I za to je ale vděčný. V zimě totiž 21letý hokejista po těžké autonehodě bojoval o život, teď se do něj snaží naplno vrátit. Slovensko žije jeho příběhem.

Roman Kukumberg mladší v dresu Slovanu BratislavaFoto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO
Kukumberg havaroval před necelými pěti měsíci, zkraje prosince při cestě na trénink Slovanu. Na křižovatce mezi Šamorínem a Kvetoslavovem nedal přednost a střetl se s jiným vozidlem.

Hokejový útočník navíc nebyl připoutaný, přelétl na sedadlo spolujezdce a upadl do sebevědomí. Měl štěstí, že nehodu zblízka viděl hasič, který mu poskytl první pomoc.

Související

V nemocnici skončil s vážným poraněním mozku a lebky, v umělém spánku doslova bojoval o život.

Až po dvou měsících začaly na veřejnost prosakovat zprávy o jeho zdravotním stavu a minulý týden se Kukumberg objevil na finále slovenské extraligy mezi Slovanem a Nitrou.

„Cítím se stále lépe a lépe. Pevně věřím, že kluci vyhrají titul a budeme mistři,“ řekl někdejší mládežnický reprezentant v rozhovoru pro web Športový Čas.

Na stadionu byl na invalidním vozíku, po boku otce Romana, bývalého hráče Hradce Králové, a mladšího bratra Alexe.

„Byl jsem na léčebném pobytu v Kováčové, každý den cvičím,“ prozradil Kukumberg. Sám zatím dokáže udělat i pár kroků.

Z osudového dne si však téměř nic nevybavuje. „Vůbec nic si nepamatuju. Vím akorát to, že jsem ráno jel na trénink. Pak si jen pamatuju, jak jsem se probudil v nemocnici,“ vzpomínal.

„Delší čas byl v umělém spánku, jeho probouzení bylo postupné, dva měsíce ležel v posteli. Těžko se o tom mluví, ale jsme šťastní, že tento nejtěžší zápas zvládl. S rodinou jsme měli radost z každého malého pohybu, který udělal,“ líčil otec Kukumberg starší.

Ten vyhrál třikrát slovenskou extraligu, v roce 2010 získal s Kazaní ruský Gagarinův pohár a mnoho toho odehrál za reprezentaci. Syn šel v jeho šlépějích a na startu kariéry měl za sebou tři mládežnické šampionáty.

Související

Jestli se k hokeji ještě dokáže vrátit, to je teď spíš vedlejší.

„Na to se mě neptejte. Jdeme krok po kroku. Musí se z toho dostat, zlepšuje se skvěle a uvidíme, co bude dál,“ odpovídal Kukumberg starší Športovému Času.

Jeho syna může těšit podpora, které se mu od hokejového prostředí na Slovensku dostává.

V prosinci zaplavily sociální sítě zprávy se vzkazem „Bojuj, Kuko!“, hráči Slovanu mají v play off na helmách zase Kukumbergovo číslo 16 a heslo „Strong“, tedy „silný“.

Jejich dramatická finálová série za stavu 3:3 dnes večer vyvrcholí sedmým utkáním v Nitře.

Přímo mladému hokejistovi pak bude věnován nedělní zápas národního týmu v Bratislavě proti Lotyšsku. Část výtěžku ze vstupného půjde na podporu Kukumbergovy léčby.

„Pozvali jsme Romana s rodinou, fanoušci mu mohou vyjádřit podporu přímo na stadionu. Chceme ukázat, že bojujeme jeden za druhého nejen na ledě, ale i mimo něj,“ uvedl sekretář slovenského hokejového svazu Miroslav Lažo.

Související
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Záběry z bezpečnostní kamery ukazují posádku druhé flotily, která vyplula ze španělského přístavu Barcelona s humanitární pomocí pro Palestince v Gaze, 30. dubna 2026.

Izrael u Řecka zasáhl proti flotile plující do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zastavila flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubách dvou desítek lodí zadržela asi 175 lidí, informovalo podle agentury AFP izraelské ministerstvo zahraničí. Incident se podle tiskových agentur stal v mezinárodních vodách u pobřeží Řecka a izraelský postup odsoudilo několik evropských zemí včetně Itálie, Turecka nebo Španělska.

Martin Kuba

Kuba vysává členy ODS. Na jihu Čech odešlo zhruba tři sta lidí

Členskou základnu ODS oslabil nejvíce odchod zhruba tří stovek straníků v Jihočeském kraji, kteří se na konci minulého roku rozhodli přejít k novému hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Další jednotlivci odcházejí v ostatních regionech, současně se ale k občanským demokratům hlásí noví lidé, sdělila ve čtvrtek mluvčí strany Mariana Wernerová.

Pavel Tykač – český podnikatel a investor

Radní ČT spojovaný s podezřelou nahrávkou musí k soudu. Řeší se Tykačův vliv na televizi

Ovlivňuje uhlobaron dění v České televizi? Tato kauza se rozplétá už několik měsíců. Miliardář totiž zažaloval bývalého poslance Jakuba Michálka, jenž ve svém textu popisuje, jak údajně Tykač promlouvá do fungování televize. Soud si nyní jako svědka předvolal i radního ČT Pavla Matochu. Jeho hlas je údajně zachycen na nahrávce, kde se mluví o nedoplatku peněz v souvislosti s volbou ředitele ČT.

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1.

Nehoda kamionu s herbicidy zastavila provoz na D1. Hasiči zasahují ve speciálních oblecích

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude uzavřená několik hodin. Z nákladního vozu, který převážel herbicidy, tedy chemické látky určené k hubení plevele, se totiž vysypal náklad a nyní se čeká, až jej hasiči přeloží.

