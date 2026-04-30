„Nic si nepamatuju." Slovák zvládl nejtěžší boj, zvedá se z vozíku a dělá první kroky

Konec sezony, kterou v bratislavském Slovanu sám rozjížděl, sleduje Roman Kukumberg mladší jen zpovzdálí. I za to je ale vděčný. V zimě totiž 21letý hokejista po těžké autonehodě bojoval o život, teď se do něj snaží naplno vrátit. Slovensko žije jeho příběhem.
Kukumberg havaroval před necelými pěti měsíci, zkraje prosince při cestě na trénink Slovanu. Na křižovatce mezi Šamorínem a Kvetoslavovem nedal přednost a střetl se s jiným vozidlem.
Hokejový útočník navíc nebyl připoutaný, přelétl na sedadlo spolujezdce a upadl do sebevědomí. Měl štěstí, že nehodu zblízka viděl hasič, který mu poskytl první pomoc.
V nemocnici skončil s vážným poraněním mozku a lebky, v umělém spánku doslova bojoval o život.
Až po dvou měsících začaly na veřejnost prosakovat zprávy o jeho zdravotním stavu a minulý týden se Kukumberg objevil na finále slovenské extraligy mezi Slovanem a Nitrou.
„Cítím se stále lépe a lépe. Pevně věřím, že kluci vyhrají titul a budeme mistři,“ řekl někdejší mládežnický reprezentant v rozhovoru pro web Športový Čas.
Na stadionu byl na invalidním vozíku, po boku otce Romana, bývalého hráče Hradce Králové, a mladšího bratra Alexe.
„Byl jsem na léčebném pobytu v Kováčové, každý den cvičím,“ prozradil Kukumberg. Sám zatím dokáže udělat i pár kroků.
Z osudového dne si však téměř nic nevybavuje. „Vůbec nic si nepamatuju. Vím akorát to, že jsem ráno jel na trénink. Pak si jen pamatuju, jak jsem se probudil v nemocnici,“ vzpomínal.
„Delší čas byl v umělém spánku, jeho probouzení bylo postupné, dva měsíce ležel v posteli. Těžko se o tom mluví, ale jsme šťastní, že tento nejtěžší zápas zvládl. S rodinou jsme měli radost z každého malého pohybu, který udělal,“ líčil otec Kukumberg starší.
Ten vyhrál třikrát slovenskou extraligu, v roce 2010 získal s Kazaní ruský Gagarinův pohár a mnoho toho odehrál za reprezentaci. Syn šel v jeho šlépějích a na startu kariéry měl za sebou tři mládežnické šampionáty.
Jestli se k hokeji ještě dokáže vrátit, to je teď spíš vedlejší.
„Na to se mě neptejte. Jdeme krok po kroku. Musí se z toho dostat, zlepšuje se skvěle a uvidíme, co bude dál,“ odpovídal Kukumberg starší Športovému Času.
Jeho syna může těšit podpora, které se mu od hokejového prostředí na Slovensku dostává.
V prosinci zaplavily sociální sítě zprávy se vzkazem „Bojuj, Kuko!“, hráči Slovanu mají v play off na helmách zase Kukumbergovo číslo 16 a heslo „Strong“, tedy „silný“.
Jejich dramatická finálová série za stavu 3:3 dnes večer vyvrcholí sedmým utkáním v Nitře.
Přímo mladému hokejistovi pak bude věnován nedělní zápas národního týmu v Bratislavě proti Lotyšsku. Část výtěžku ze vstupného půjde na podporu Kukumbergovy léčby.
„Pozvali jsme Romana s rodinou, fanoušci mu mohou vyjádřit podporu přímo na stadionu. Chceme ukázat, že bojujeme jeden za druhého nejen na ledě, ale i mimo něj,“ uvedl sekretář slovenského hokejového svazu Miroslav Lažo.
