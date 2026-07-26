Nic nevidím, zhrozil se hvězdný Rus. Přiznal problém, v Praze objevil domnělý lék

Hvězdný ruský hokejista Artěmij Panarin přiznal specifický zdravotní problém i to, jak neobvykle se ho pokoušel řešit.
Alexandr Ovečkin, Jevgenij Malkin a Nikita Kučerov. To jsou jediní aktivní ruští hokejisté, kteří v NHL nasbírali víc bodů než Panarin.
Ten má po 830 zápasech na kontě fantastických 954 bodů, z toho 330 gólů. Po štacích v Chicagu, Columbusu a Rangers momentálně nastupuje za Los Angeles.
Nedávno se v rozhovoru pro ruskou Fametime TV rozpovídal, že ho celou kariéru trápí nezvyklý zdravotní problém, totiž oční migrény.
„Je to podobné, jako když se podíváte do ostrého světla a pak vejdete do normální, temnější místnosti. Všechno je pokryté černými skvrnami,“ přibližuje 34letý Panarin projevy této obtíže. „Stává se mi to i během zápasů, zhruba jednou za rok.“
Oční migrénu poprvé zaregistroval, když mu bylo zhruba 15 let. Tehdy jí ale nevěnoval velkou pozornost.
Později, v době, kdy pod koučem Jukkou Jalonenem nastupoval za SKA Petrohrad, mu ale pořádně zatrhnulo. V půlce zápasu ho posílali na přesilovku, ale on nemohl.
„Řekl jsem trenérovi, že nic nevidím,“ vypráví útočník. „Odvedli mě to šatny a pak na kliniku, ale zdálo se, že už je to pryč. Tahle migréna trvá 20 až 30 minut, což jsem tehdy nevěděl. Na klinice nic nenašli, řekli jen, že by to mohla způsobovat nějaká krční céva.“
Oční migréna zasáhla Panarina také na mistrovství světa 2015 v Praze a Ostravě, ovšem až po zápase.
„Už jsme seděli v autobuse a jeli do restaurace. Já jsem seděl celý zpocený, nemohl jsem nikomu nic říct,“ líčí. „Když jsme konečně dorazili do restaurace, vypil jsem panáka vodky. A přešlo to. Připisoval jsem to té vodce.“
Na tento „lék“ si vzpomněl při angažmá u newyorských Rangers. Klubovému doktorovi prý pověděl: „Poslyš, vodka mi jednou pomohla, mějme u sebe malou lahvičku whiskey. Tvoje kapky mi během zápasu nepomáhají, potřebuju panáka.“
Poté Panarin dlouho žádné problémy neměl. Až do jednoho utkání proti New Jersey.
„Řekl jsem doktorovi, ať mi to donese. Ani on sám nevěřil, že tenhle den někdy přijde,“ vykládá Panarin. „Už dva roky s sebou nosil whiskey, ale pořád nic. Teď ji donesl a nalil do láhve, aby to nebylo vidět. Takže hrajeme, já sedím na střídačce a klidně popíjím whiskey,“ popisuje hvězda bizarní situaci.
Jenže kýžený efekt se nedostavil. Alkohol tentokrát nezabral.
Existuje tedy lék? „Brát hořčík,“ připomíná Panarin obecně doporučovaný postup. „Ten ale taky nepomáhá. Prostě se to stává jednou za rok. Stačí počkat 20 minut,“ dodává křídelník.
Po letech u Rangers ho nyní čeká první kompletní sezona za Los Angeles Kings, s nimiž s předstihem podepsal dvouletou smlouvu s ročním platem v průměru 11 milionů dolarů.
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