Boston - Rangers. Bruins v čele s Pastrňákem a Krejčím hrají proti Hájkovi s Chytilem

Zámořská NHL má dnes večer, ještě před půlnocí českého času, na programu osm utkání. V tomto přenosu se zaměříme na šlágr mezi Bostonem Bruins a New Yorkem Rangers. Boston je i díky příspěvku skvělého Davida Pastrňáka na prvním místě Východní konference. Rangers mají skoro vyrovnanou bilanci výher a porážek a drží se zatím těsně za hranou postupu do play off. Oba týmy se potkávají zhruba po měsíci v druhém vzájemném utkání.